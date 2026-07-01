Entran en vigor los cambios radicales de Trump en los préstamos estudiantiles. Esto es lo que significan

Atención, beneficiarios de préstamos estudiantiles federales: Se avecinan cambios importantes a partir de este miércoles. Es entonces cuando entran en…

Atención, beneficiarios de préstamos estudiantiles federales: Se avecinan cambios importantes a partir de este miércoles.

Es entonces cuando entran en vigor muchas de las disposiciones contenidas en la ambiciosa Ley “One Big Beautiful Bill” del presidente Donald Trump.

Algunos prestatarios, sobre todo los de bajos ingresos, se verán afectados por cuotas mensuales más altas.

Los nuevos estudiantes de posgrado y profesionales tendrán que lidiar con límites de préstamo más estrictos.

Los padres también se enfrentarán a límites más estrictos en la cantidad que pueden pedir prestada para ayudar a sus hijos.

El Departamento de Educación de EE.UU. afirma que las reformas implementan límites de préstamos sensatos, simplifican las opciones de pago y mejoran la salud del sistema federal de préstamos estudiantiles.

Sin embargo, los críticos temen que estos cambios dificulten y encarezcan la financiación de la educación y el posterior pago de los préstamos para los estudiantes.

Los préstamos estudiantiles federales son fundamentales para que muchos estadounidenses puedan ir a la universidad o a la escuela de posgrado.

Casi 43 millones de beneficiarios tienen préstamos estudiantiles, por un total de US$ 1,7 billones, a marzo, según la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes.

Esto es lo que los prestatarios deben saber.

La ley que Trump promulgó el pasado mes de julio creó un nuevo plan de reembolso estándar escalonado y un nuevo Plan de Asistencia para el Reembolso, conocido como RAP.

Según el plan estándar, los prestatarios tendrán entre 10 y 25 años para pagar sus préstamos, dependiendo del monto solicitado.

Quienes tengan saldos más altos dispondrán de más tiempo para amortizar sus préstamos, lo que se traducirá en cuotas mensuales más bajas.

En el plan RAP, los pagos mensuales de los prestatarios oscilarán entre el 1 % y el 10 % de sus ingresos, según sus ganancias, aunque deberán pagar al menos US$ 10 al mes.

Los beneficiarios recibirán una reducción de US$ 50 en sus pagos mensuales por cada dependiente, y los saldos restantes se cancelarán después de 30 años de pagos.

Según expertos en préstamos estudiantiles, algunos prestatarios pagarán más con el programa RAP que con las opciones de reembolso actuales basadas en los ingresos, debido a la forma en que están estructurados los nuevos programas.

Es importante destacar que estas nuevas opciones de planes de reembolso solo se aplican a los estudiantes que soliciten nuevos préstamos, al menos durante los próximos dos años.

Los prestatarios que actualmente están pagando sus préstamos no notarán cambios inmediatos.

Sin embargo, la mayoría de los planes de pago existentes, incluidos el Plan de Pago Contingente a los Ingresos (ICR) y el Plan de Pago Según Ingresos (PAYE), se eliminarán a partir de julio de 2028.

En ese momento, los prestatarios deberán cambiarse al nuevo plan de pago estándar escalonado, RAP, o al Plan de Pago Basado en los Ingresos.

Quienes participan en el plan Saving on Valuable Education (SAVE), un plan de reembolso basado en los ingresos implementado durante la administración Biden y bloqueado por tribunales federales, están siendo notificados de que deben cambiarse a un plan alternativo en un plazo de 90 días.

Según los expertos, pagarán considerablemente más con el plan RAP.

Los nuevos graduados de 2026 tienen la opción de elegir el nuevo plan de reembolso RAP o los planes de reembolso estándar escalonados, pero también tienen acceso a las opciones de reembolso existentes hasta julio de 2028.

Los estudiantes de posgrado ya no podrán solicitar préstamos por un importe equivalente al “coste de matrícula” de sus programas.

Los nuevos límites, que entrarán en vigor el miércoles para los estudiantes de nueva matriculación y en julio de 2029 para los estudiantes actuales, serán de US$ 20.500 anuales y de US$ 100.000 a lo largo de la vida.

Además, se eliminará el préstamo Grad PLUS, que permitía a los estudiantes de posgrado y de programas profesionales obtener préstamos por un importe equivalente al coste de la matrícula.

Para quienes asistan a escuelas profesionales como medicina o derecho, su capacidad de endeudamiento estará limitada a US$ 50.000 anuales y a US$ 200.000 a lo largo de su vida.

El límite anterior era el “costo de la matrícula”, que en las facultades de medicina de EE.UU. asciende a un promedio de casi US$ 60.000 al año, según un grupo de investigación educativa.

En una decisión polémica, el Departamento de Educación dictaminó el año pasado que ciertos estudios del área de la salud, como enfermería, asistente médico y fisioterapia, no se consideraban programas profesionales.

Esto significa que los estudiantes que cursan estas carreras estarían sujetos al límite de préstamo anual reducido de US$ 20.500.

Esta medida provocó varias demandas, y un juez federal suspendió la semana pasada la aplicación de los límites inferiores mientras los casos se tramitan en los tribunales.

El préstamo Parent PLUS, un mecanismo popular que los padres utilizan para ayudar a sus hijos universitarios, tendrá un límite de US$ 20.000 anuales y un máximo de US$ 65.000 durante la carrera del estudiante.

El tope anterior para estos préstamos era el costo de la matrícula. Las nuevas cuotas se aplican a los padres de estudiantes universitarios de nuevo ingreso que se matriculen después del 1 de julio.

Sin embargo, los padres de estudiantes actualmente matriculados que hayan solicitado préstamos Parent PLUS pueden obtener un importe equivalente al coste de la matrícula de sus hijos hasta que finalicen sus programas o durante un máximo de tres años académicos, lo que ocurra primero.

Los prestatarios que se inscriban en los pagos automáticos antes del 30 de septiembre obtendrán una reducción de un punto porcentual en sus tasas de interés, en comparación con el descuento actual de 0,25 puntos porcentuales.

La tasa reducida, que sirve de incentivo para que más prestatarios se inscriban en el pago automático, estará vigente hasta el 30 de junio de 2028.

El miércoles, la tasa de interés subió ligeramente al 6,52 % para los préstamos de pregrado y al 8,07 % para los de posgrado. La tasa se ajusta el 1 de julio de cada año.

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