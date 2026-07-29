Encuentran muerto en su casa de París a Kavinsky, DJ francés detrás del éxito “Nightcall”

El DJ francés Kavinsky, conocido principalmente por la canción electro “Nightcall”, ha muerto a los 50 años. El artista, cuyo…

El DJ francés Kavinsky, conocido principalmente por la canción electro “Nightcall”, ha muerto a los 50 años.

El artista, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, fue encontrado muerto en su domicilio en París el martes, informó este miércoles la cadena afiliada de CNN, BFMTV.

La fiscalía de París dijo a BFMTV que se inició una investigación para determinar la causa de la muerte.

Belorgey comenzó a hacer música a principios de la década de 2000 y lanzó su primer EP, “Teddy Boy”, en 2006. Posteriormente, fue telonero del dúo francés de música electrónica Daft Punk en su gira de 2007.

“Nightcall”, lanzada en 2010, recuerda al synth pop de los años 80. Fue utilizada en los créditos iniciales de la película “Drive” de 2011, protagonizada por Ryan Gosling, y también apareció en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, confirmó su muerte en una publicación en X este miércoles.

“Con la repentina partida de Kavinsky, Francia pierde una de sus voces más singulares”, escribió. “Desde la película ‘Drive’ hasta los Juegos Olímpicos de París, el mundo entero disfrutó de ‘Nightcall’. Bailable y nostálgica al mismo tiempo, su música seguirá resonando a través de las fronteras y diferentes generaciones”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, publicó un homenaje en su cuenta oficial de Facebook. “Kavinsky, orgullo francés para siempre”, escribió.

CNN ha contactado a los representantes de Kavinsky para obtener comentarios.

The-CNN-Wire

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