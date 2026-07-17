En fotos: el humo de los incendios forestales cubre los horizontes urbanos con una bruma distópica

El humo de los incendios forestales en Canadá se ha extendido hacia Estados Unidos, provocando que la calidad del aire…

El humo de los incendios forestales en Canadá se ha extendido hacia Estados Unidos, provocando que la calidad del aire se desplome y cubriendo los paisajes con una densa bruma marrón.

La mala calidad del aire ha sido un problema en Nueva York desde el miércoles, cuando la nube de humo descendió cerca del suelo.

Washington ha evitado en gran medida el aire peligroso, hasta el viernes, cuando una densa bruma se asentó sobre la capital del país.

Chicago experimentó el jueves una de las peores calidades de aire del país y todavía sigue envuelta en una nube de humo.

El humo de los incendios forestales ha alterado los cielos sobre el centro de Pensilvania desde el martes.

Y el miércoles se tragó por completo el horizonte de Minneapolis.

El azul se volvió marrón anaranjado en los cielos sobre Grand Rapids, Michigan, esta semana.

The-CNN-Wire

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