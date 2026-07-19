El nuevo sueño americano: tener padres que puedan ayudar a pagarlo

Durante generaciones, la fórmula para salir adelante en Estados Unidos parecía sencilla: ir a la universidad, trabajar duro, ahorrar dinero,…

Durante generaciones, la fórmula para salir adelante en Estados Unidos parecía sencilla: ir a la universidad, trabajar duro, ahorrar dinero, comprar una casa y ascender en la escala económica.

Hoy en día, esa fórmula depende cada vez más de algo que muchos estadounidenses no pueden controlar: si su familia tiene los medios económicos para ayudarles en el camino. Sin ese apoyo, muchos estadounidenses enfrentan deudas crecientes y un camino cada vez más difícil —si no imposible— hacia la propiedad de una vivienda y la acumulación de riqueza.

La dependencia es especialmente marcada entre los adultos jóvenes, que están entrando en una economía que se ha vuelto menos indulgente. Conseguir un empleo es más difícil que hace solo unos años; los gastos cotidianos consumen una mayor parte de los sueldos; la deuda de préstamos estudiantiles sigue pesando sobre los prestatarios; y los posibles compradores de vivienda están siendo relegados a un segundo plano mientras los altos precios chocan con tasas hipotecarias persistentemente elevadas.

Esa realidad está transformando el papel del apoyo familiar. Casi la mitad de los adultos de entre 18 y 29 años recibieron ayuda de alguien con quien no viven para cubrir gastos recurrentes durante el último año —como vivienda, transporte y facturas médicas— según la última Encuesta sobre Economía Doméstica y Toma de Decisiones de la Reserva Federal.

Una proporción casi idéntica (49 %) de personas de ese grupo también informó vivir con sus padres, según la encuesta, que se realizó en octubre. Eso representa un aumento de seis puntos porcentuales respecto a 2022 y de 12 puntos porcentuales respecto a 2019.

“Definitivamente estoy viendo que los hijos permanecen más tiempo atados a sus padres”, dijo Nate Kinzinger, asesor patrimonial en Small World Wealth Management, una división de Northwestern Mutual. Parte de esto se debe a que no ganan lo suficiente para mantenerse por sí mismos, explicó. Pero tampoco están cambiando su estilo de vida para ahorrar dinero. En cambio, dijo, “les están pidiendo a sus padres que les den más”.

Entre las familias que él describe como “moderadamente acomodadas” a las que asesora, Kinzinger dijo que los padres suelen acceder.

No todas las familias tienen los medios económicos para hacerlo.

Para los padres que pueden permitírselo, brindar asistencia financiera a hijos adultos se ha convertido en una forma de ayudarlos a cubrir sus necesidades inmediatas, en lugar de hacer que esperen hasta que fallezcan para heredar, dijo Emily Irwin, directora general de planificación de patrimonio privado en Wells Fargo.

“Están reflexionando sobre sus objetivos y dicen que encuentran más alegría, satisfacción y propósito al poder ver el impacto”, señaló.

Esa filosofía influyó en la decisión que tomó David después de heredar más de US$ 500.000 de sus padres a los 61 años. David, un fisioterapeuta jubilado que ahora tiene 68 años, pidió que no se utilizara el apellido de su familia para proteger su privacidad.

Su asesor financiero ya le había asegurado que los aproximadamente US$ 750.000 que él y su esposa habían ahorrado para la jubilación, más los US$ 566.000 adicionales que heredó, eran más que suficientes para mantenerlos. Así que decidió darles US$ 50.000 a cada uno de sus hijos. Aunque su asesor le animó a anteponer sus propias necesidades y quedarse con todo el dinero, él sentía que, dado el estilo de vida sencillo que lleva, si no podía arreglárselas sin esos US$ 100.000 extra, estaba haciendo algo mal.

Les entregó el dinero el día de Navidad de 2019, dentro de tarjetas junto a una carta y comprobantes de depósito.

“Grammie y Papa trabajaron duro y fueron frugales. Vivieron el sueño americano”, escribió. “A pesar de ser hijos de un maquinista y una ama de casa; y de un supervisor de cuadrilla de caminos y una bibliotecaria, fueron la primera generación de sus familias en dejar a sus hijos una herencia de más de US$ 1 millón”.

“Sí, sin que lo supiéramos, Grammie y Papa eran millonarios”.

El hijo de David, Phillip, de 37 años, sintió que el regalo fue motivado por la culpa debido a la cantidad de deuda que asumió para graduarse de la universidad. David rechazó esa explicación, diciendo que su decisión fue impulsada por su propia estabilidad financiera y la creencia de que el dinero tendría un mayor impacto en sus hijos si lo recibían antes en la vida.

Phillip terminó usando el dinero para pagar sus préstamos estudiantiles privados y destinó el resto para el pago inicial de una casa con su esposa.

“Obviamente estoy agradecido con mis abuelos y mis padres por el regalo que nos dieron a mi esposa y a mí, pero socialmente siento cierto nivel de culpa al respecto”, dijo. “Mi esposa y yo tenemos un nivel de vida cómodo, pero sin ese dinero, probablemente nunca hubiéramos podido ahorrar para el pago inicial de una casa en el área en la que vivimos”, comentó.

La casa que compraron en julio de 2020 por US$ 359.000 fue valuada en US$ 553.000 apenas dos años después, una ilustración de la rapidez con la que el acceso a la propiedad puede traducirse en acumulación de riqueza. A nivel nacional, el precio mediano de venta de viviendas nuevas aumentó un 32 % a más de US$ 430.000 durante ese período, según datos de la Oficina del Censo. “Nuestra casa es un microcosmos perfecto de por qué la herencia se ha vuelto casi una necesidad para ser propietarios hoy en día”, dijo Phillip.

La hermana de Phillip, Chelsea, usó su herencia de manera diferente. Pagó todos sus préstamos estudiantiles y puso el resto en cuentas de inversión para la jubilación.

“Realmente me ha permitido construir una red de apoyo bastante sólida para mí misma”, dijo Chelsea, de 40 años, a CNN. “Sin duda estoy agradecida de haberme beneficiado de esa transferencia generacional”.

Nick, un hombre de 36 años que trabaja en cumplimiento ambiental, ha tenido una experiencia completamente opuesta. De manera similar, pidió no ser identificado por su nombre completo para proteger la privacidad de su familia.

En 2012, sus padres pidieron un préstamo de US$ 85.000 para comprarle una casa a su hermana, quien estaba soltera en ese momento.

Cuatro años después, cuando él buscaba comprar su propia casa, los precios habían subido y sus padres le dijeron que ya no podían permitirse hacer lo mismo. Tampoco le ofrecieron dinero para comprar una vivienda, dijo.

Sin embargo, vive con sus padres en un pequeño pueblo al norte de Nashville y contribuye a los gastos del hogar. Pero, a pesar de ahorrar dinero y conseguir un trabajo que le paga más de US$ 80.000 al año, no ha logrado acercarse a la cantidad que necesitaría para el pago inicial y otros costos de comprar una casa.

Cargado con “una cantidad increíble de préstamos estudiantiles”, Nick dijo que se está enfocando en ahorrar suficiente dinero para mudarse al extranjero, a un país como España, donde cree que tendría muchas más posibilidades de comprar una casa por su cuenta.

“Por fin siento que tengo un buen trabajo y un buen ingreso. Luego llega la inflación y todo lo demás, y los precios de la vivienda siguen subiendo”, dijo Nick.

“Es como, ‘bueno, tal vez la propiedad de una vivienda en Estados Unidos no estaba destinada para mí’”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.