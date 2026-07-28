El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, insta al senador Mitch McConnell a que revele información sobre su salud o renuncie

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, tiene un mensaje para el senador Mitch McConnell: o el senador de mayor antigüedad…

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, tiene un mensaje para el senador Mitch McConnell: o el senador de mayor antigüedad del estado explica su larga ausencia del Senado y da detalles sobre su salud, o renuncia.

El lunes, Beshear le envió una nueva carta, sin rodeos, a McConnell, el exlíder de la mayoría del Senado, que no ha sido visto en público durante 43 días desde que fue hospitalizado, sugiriendo que el gobernador demócrata duda de que las fotos —una de las cuales fue publicada este mismo lunes— muestren una imagen fiel de la salud del senador.

“Me dirijo al senador McConnell partiendo de la base de que es capaz de leer y responder verbalmente, y que no está incapacitado por problemas de consciencia o cognición. Si el senador no puede responder por ninguna de estas u otras razones, considere esta carta una exigencia para que su personal del Senado sea honesto y transparente con el pueblo de Kentucky”, escribió Beshear en la carta, redactada en papel con membrete del Gobierno estatal, obtenida por CNN.

La oficina de McConnell emitió un comunicado el lunes por la mañana en el que McConnell afirma que desea regresar a Kentucky, pero que aún no cuenta con el alta médica para abandonar el centro de rehabilitación. El comunicado incluía información actualizada de la Oficina del Médico de Cabecera, que atiende las necesidades médicas de los miembros del Congreso.

Beshear, que está considerando presentarse a la presidencia en 2028, dice que eso no es suficiente.

“Ni siquiera el informe médico que lo atiende menciona su estado de salud real, y no menciona si puede hablar, razonar o desempeñar sus funciones como senador. Entiendo el deseo de privacidad de cualquier persona, pero cuando uno se postula para un cargo público y ejerce como uno de los dos senadores de un estado en Estados Unidos, renuncia voluntariamente a gran parte de su privacidad personal”, escribió Beshear.

“Como gobernador del estado al que sirve, le pido que se dirija directamente y verbalmente al pueblo de Kentucky y que demuestre su capacidad para gobernar, o que renuncie”, continuó.

En muchos estados, el gobernador tiene la facultad de cubrir un escaño en el Senado antes de que se celebren elecciones especiales, pero la legislatura estatal, dominada por los republicanos, ha tomado medidas en los últimos años para reducir el poder de Beshear.

En 2021, la legislatura de Kentucky aprobó una ley que obligaba al gobernador a nombrar un sustituto de una lista de candidatos proporcionada por el partido del senador saliente. Posteriormente, en 2024, fueron aún más allá y eliminaron por completo la facultad del gobernador para nombrar un sustituto, exigiendo que el cargo solo pudiera cubrirse mediante una elección especial.

Sin embargo, es posible que esta ley viole la constitución estatal, que otorga al gobernador amplios poderes para cubrir vacantes en “todos los cargos del estado en general”. Para complicar aún más la situación, la 17ª Enmienda a la Constitución de Estados Unidos otorga a las Legislaturas estatales la facultad de permitir que los gobernadores nombren reemplazos temporales.

Joshua Douglas, profesor de Derecho de la Universidad de Kentucky, lo calificó como una “contradicción”, que tal vez deba ser resuelta por los tribunales.

“La 17ª Enmienda [dice] que la Legislatura puede autorizar al gobernador a nombrar un reemplazo temporal, la Constitución de Kentucky dice que el gobernador es quien nombra, y la legislatura de Kentucky dice que debe haber una elección especial”, dijo en un correo electrónico a CNN.

También es posible que el puesto permanezca vacante hasta el inicio del próximo mandato. Si bien la nueva ley establece que el gobernador “deberá” convocar a elecciones extraordinarias, no parece exigirle que lo haga dentro de un plazo determinado. McConnell no se presentó a la reelección este otoño.

Beshear envió una copia de la carta al líder de la mayoría del Senado, John Thune, junto con otra carta en la que le pedía que investigara lo que está sucediendo y obligara al personal del Senado de McConnell a “ser honesto y transparente con el pueblo de Kentucky”.

“Según nuestra investigación, una vacante en el Senado se produce cuando un senador fallece, renuncia o es expulsado por votación del propio Senado. Si el senador McConnell no está dispuesto a demostrar voluntariamente que aún tiene la capacidad para ejercer el cargo, insistiré en que usted, como líder de la mayoría del Senado, investigue a fondo su situación, informe al pueblo estadounidense e inicie el proceso si procede”, escribió Beshear a Thune.

McConnell, de 84 años, ha sufrido varias caídas y problemas de salud en los últimos años que han requerido hospitalización, pero la que comenzó el 14 de junio fue la más prolongada. El 7 de julio, Thune fue uno de los varios líderes republicanos que emitieron comunicados confirmando una llamada telefónica que, según su portavoz, fue “una conversación larga y sustancial que abarcó diversos temas, incluida la seguridad nacional”.

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