El disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara se exiliará en Estados Unidos

Un prominente disidente cubano se exiliará en Estados Unidos el sábado tras completar una condena de cinco años de prisión…

Un prominente disidente cubano se exiliará en Estados Unidos el sábado tras completar una condena de cinco años de prisión en la nación caribeña gobernada por comunistas, según sus seguidores y un funcionario de la embajada de Estados Unidos.

Al artista Luis Manuel Otero Alcántara se le ha concedido un permiso de permanencia por razones humanitarias en Estados Unidos, según informó el viernes una página de Facebook mantenida por familiares y seguidores.

“Desde principios de 2023, Luis ha aceptado el exilio como la única manera de continuar su trabajo como artista y activista, tras la implacable represión que ha soportado”, dijeron sus seguidores en Facebook.

“La Seguridad del Estado no le dejó otra opción para salir de la prisión”.

Será liberado por el Gobierno de Cuba y viajará mañana a Estados Unidos con su familia, dijo a CNN un funcionario de la embajada estadounidense.

El Gobierno de Cuba aún no ha comentado sobre su esperada liberación.

Otero Alcántara ha sido el disidente de mayor perfil encarcelado en Cuba desde las protestas del 11 de julio de 2021 por la falta de libertades en la isla y el empeoramiento de la economía.

Antes de su arresto en 2021, Otero Alcántara y otros miembros de su Movimiento San Isidro utilizaron las redes sociales para documentar su campaña contra la censura oficial y la policía cubana y los funcionarios de seguridad que a menudo vigilaban cada uno de sus movimientos.

Sus protestas y huelgas de hambre fueron una fuente de frustración para las autoridades y condujeron a múltiples detenciones.

Además de ser un crítico del Gobierno de Cuba, Otero Alcántara es un artista aclamado internacionalmente. Compartió un premio Grammy por la canción “Patria y Vida”, que arremetía contra los fracasos y la represión del Gobierno.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.