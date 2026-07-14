E. Jean Carroll recibe oficialmente más de US$ 5 millones de Trump tras fallo por abuso sexual y difamación

Más de US$ 5 millones fueron transferidos a E. Jean Carroll, un paso significativo en una prolongada batalla legal con…

Más de US$ 5 millones fueron transferidos a E. Jean Carroll, un paso significativo en una prolongada batalla legal con el presidente Donald Trump que llega tres años después de que un jurado determinara que él había abusado sexualmente de la exescritora de revista y la había difamado.

El desembolso de US$ 5.625.005,48 —la indemnización por daños más intereses— fue ordenado por el juez Lewis Kaplan después de que la Corte Suprema rechazara la solicitud de Trump de escuchar el caso. Trump intentó frenar el pago argumentando que no debería realizarse hasta que la Corte Suprema decida si vuelve a considerar su petición, una maniobra de escasas probabilidades que rara vez tiene éxito. La Corte Suprema no ha respondido.

La transferencia a los abogados de Carroll fue confirmada en el registro del tribunal el martes.

Los abogados de Carroll dijeron en una presentación ante el tribunal que ella usaría el dinero para financiar su jubilación y “colocará la indemnización en una cuenta que devenga intereses hasta que se deniegue la petición del Demandado para una reconsideración”.

Los abogados de Trump continúan luchando. El viernes, los abogados de Trump pidieron a un tribunal federal de apelaciones que intervenga y suspenda, o detenga la transferencia, hasta que la Corte Suprema decida si la reconsidera.

Sus abogados solicitaron al tribunal de apelaciones que emita una orden judicial si los fondos fueron desembolsados y ordene la transferencia del dinero de vuelta a la cuenta controlada por el tribunal mientras se desarrolla la apelación.

El tribunal federal de apelaciones, que denegó una solicitud de suspensión de emergencia, no ha abordado el último intento.

Se espera que Carroll, que tiene 82 años, reciba el monto total. Sus abogados, que cobran con base en honorarios contingentes, no tomarán honorarios legales de la indemnización.

“Hace tres años, un jurado unánime de nueve personas declaró al presidente Trump responsable por agredir sexualmente y difamar a E. Jean Carroll”, dijo en un comunicado la abogada de Carroll, Roberta Kaplan. “Hoy, nos complace informar que ella ha recibido el pago por daños y perjuicios que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto”.

Carroll no fue la primera mujer en acusar a Trump de abuso sexual, pero llevó su demanda civil a juicio y testificó en un tribunal abierto con detalle sobre cómo Trump abusó sexualmente de ella en una tienda departamental de Nueva York a mediados de la década de 1990. Trump no asistió al primer juicio, pero en público negó enérgicamente haber agredido a Carroll.

El jurado determinó que Trump era responsable por abuso sexual y difamación por declaraciones que hizo negando sus acusaciones de agresión sexual, diciendo que ella no era su tipo y sugiriendo que se lo inventó para vender ejemplares de su libro. El jurado otorgó a Carroll US$ 5 millones en daños y perjuicios.

Durante un foro público de CNN al día siguiente del veredicto, Trump llamó a Carroll una “loca” y calificó sus acusaciones como una “historia falsa”. Carroll, que ya había demandado a Trump por declaraciones similares que hizo en 2019, pidió enmendar su demanda para incluir las declaraciones adicionales.

Trump asistió al segundo juicio y se enfrentó a Carroll, quien volvió a testificar.

Él subió brevemente al estrado de los testigos.

El jurado determinó que las declaraciones de Trump en 2019 fueron difamatorias y otorgó a Carroll US$ 83 millones en daños y perjuicios. Trump dijo que presentará una petición ante la Corte Suprema para pedirle que considere sus argumentos relacionados con la inmunidad presidencial. El escrito vence a fin de mes.

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