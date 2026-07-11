Colonos israelíes atacan a periodistas, incluido el equipo de CNN, en aniversario de una golpiza mortal en Ribera Occidental

Cuatro colonos fueron detenidos tras un ataque contra periodistas de CNN y otros medios en la Ribera Occidental ocupada este…

Cuatro colonos fueron detenidos tras un ataque contra periodistas de CNN y otros medios en la Ribera Occidental ocupada este sábado, según informó la Policía de Israel.

Los periodistas se encontraban cerca de la localidad de Sinjil, al norte de Ramala, para cubrir el primer aniversario de la muerte de Saif Musallet, un palestino-estadounidense que murió tras ser golpeado brutalmente por colonos judíos.

Pocos minutos después de llegar al lugar donde Musallet fue muerto, colonos israelíes irrumpieron en la zona. Cuando el equipo de CNN y otros periodistas intentaban marcharse, un grupo de cuatro colonos bloqueó la carretera con su automóvil e intentó impedir que los vehículos avanzaran.

Los cuatro colonos portaban barras de madera y metal, así como piedras. Uno de ellos blandió un cuchillo e intentó pinchar los neumáticos del vehículo de CNN.

Acto seguido, los colonos comenzaron a saltar sobre el vehículo que seguía al de CNN —en el que viajaba otro grupo de periodistas— y destrozaron su parabrisas. Otro grupo de colonos intentó bloquear una vía de salida alternativa antes de perseguir a los periodistas en dirección a la localidad de Sinjil.

Cuando los agentes de Policía y los soldados israelíes llegaron al lugar, la Policía informó que detuvo a cuatro sospechosos y localizó su vehículo en las inmediaciones. Dentro del automóvil se incautaron garrotes y un cuchillo, según indicó la Policía.

“La Policía de Israel y las Fuerzas de Defensa de Israel consideran muy grave cualquier manifestación de violencia o daño a la propiedad, especialmente cuando afecta a personal de los medios de comunicación que desempeña su labor”, declaró la Policía en un comunicado.

Tras la muerte de Musallet en julio de 2025, el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, calificó el suceso como un “acto criminal y terrorista” y pidió a las autoridades que investigaran. Sin embargo, el padre de Musallet declaró a CNN que nadie había sido detenido desde el momento del homicidio.

Este ataque a periodistas se produce pocos días después de que el congresista estadounidense Ro Khanna fuera retenido por colonos cerca de la localidad de Turmus Ayya, en la Ribera Occidental. El pueblo cuenta con una población de miles de palestino-estadounidenses que han sufrido repetidos ataques por parte de colonos de la zona.

Khanna visitó la aldea para solidarizarse con ciudadanos estadounidenses que han declarado a CNN sentirse olvidados por su gobierno.

“Vi la arrogancia en los ojos de esos colonos —jóvenes de 21 y 22 años armados—, riéndose de habernos retenido; la arrogancia de esos jóvenes soldados de las FDI que se financian con mis impuestos, sin respeto alguno por el hecho de que estaban reteniendo a estadounidenses ni por la presencia de un congresista estadounidense en el autobús, y riéndose cuando nuestro traductor les dijo que había estadounidenses allí y que la embajada de EE.UU. estaba preocupada”, declaró Khanna a Reuters.

En una entrevista con Dana Bash, de CNN, celebrada el martes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el problema de la violencia de los colonos ha “alcanzado proporciones increíbles”. Describió a los autores de los hechos como un grupo de 150 “delincuentes juveniles”. Señaló que la Policía y el ejército “toman medidas”, pero que los tribunales israelíes “son muy indulgentes” con los condenados por actos de violencia cometidos por colonos.

A pesar de las declaraciones de Netanyahu, la Ribera Occidental ha experimentado un aumento de la violencia por parte de los colonos —en ocasiones con soldados israelíes que permanecían impasibles ante la situación—, coincidiendo con la rápida expansión de los asentamientos israelíes por todo el territorio.

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