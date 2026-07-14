Con nuevas sanciones, EE.UU. apunta al ya golpeado sector del turismo de Cuba

En una nueva escalada de su campaña de presión sobre Cuba, el Gobierno de Estados Unidos anunció el lunes nuevas…

En una nueva escalada de su campaña de presión sobre Cuba, el Gobierno de Estados Unidos anunció el lunes nuevas sanciones contra el sector del turismo, un área clave de la alicaída economía de la isla sobre la que las autoridades castristas depositaron buena parte de las inversiones y esperanzas como motor productivo y fuente de divisas.

El Departamento de Estado designó en las sanciones al Ministerio de Turismo y a nueve entidades estatales, entre ellas agencias de importación, exportación y comercialización de combustibles y otros bienes y servicios.

El comunicado citó las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien días atrás aseguró que “Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios a su alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano como para impulsar las reformas económicas y políticas que brinden a Cuba un futuro mejor”.

Por su parte, el Gobierno de Cuba dijo que Estados Unidos “continúa reforzando la guerra contra el pueblo de Cuba, sus condiciones de vida y fuentes de sustento”. La medida es una “manifestación fehaciente del propósito criminal y genocida con que gobernantes estadounidenses se empeñan en castigar a toda la población del país”, según afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en redes sociales.

Washington intensificó la presión sobre Cuba desde enero con un bloqueo petrolero y sanciones de diverso alcance que llevaron a que varias empresas extranjeras dejen de operar en la isla por temor a verse afectadas por las medidas estadounidenses.

En los primeros cinco meses de 2026, solo 360.000 turistas visitaron la isla. La cifra arroja una caída del 58 % con respecto al mismo periodo del año anterior, que ya era el peor desde la pandemia, según las estadísticas del Gobierno de Cuba. Con una crisis energética y de escasez, visitantes extranjeros optan por otros destinos del Caribe: República Dominicana registró una cifra de turistas más de 10 veces mayor.

El Gobierno, que durante años apostó por la construcción de hoteles en lugar de atender otras necesidades, ve cómo ahora las habitaciones están vacías y las playas desiertas. La ocupación hotelera en el primer trimestre no llegó ni al 13 %.

En junio, el presidente Miguel Díaz-Canel declaró que los cubanos podrían hacerse cargo de la gestión de hoteles en nombre del Gobierno, como parte de una oleada de más de 170 reformas destinadas a rescatar la economía. El Departamento de Estado de EE.UU. dijo CNN que las medidas son “modestas, largamente esperadas y, en última instancia, superficiales señales de humo del régimen cubano”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.