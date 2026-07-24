Colt Gray se declara culpable por el tiroteo en una escuela de Georgia en medio de emotivos relatos de las víctimas

“Odio todo de ti”. Esa fue la frase que pronunció Nautica Walton y con la que rompió el silencio en…

“Odio todo de ti”. Esa fue la frase que pronunció Nautica Walton y con la que rompió el silencio en la sala del Tribunal Superior del condado de Barrow, en Winder, Georgia, mientras miraba fijamente al adolescente sentado frente a ella. Dos años después de recibir un disparo en una pierna durante el tiroteo mortal ocurrido en la escuela secundaria Apalachee, todavía convive con las cicatrices físicas y emocionales que, dijo, le dejó.

Colt Gray apenas reaccionó. Minutos antes, Gray, de 16 años, se había declarado culpable del homicidio de cuatro personas y de otros delitos por el tiroteo ocurrido el miércoles 4 de septiembre de 2024, cuando tenía 14 años. Su declaración de culpabilidad dio paso a una audiencia en la que sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales relataron las secuelas del ataque, mientras el juez evaluaba si lo condena a cadena perpetua con o sin posibilidad de libertad condicional.

Las personas que perdieron la vida fueron los estudiantes Mason Schermerhorn y Christian Angulo, así como los profesores Richard Aspinwall y Cristina Irimie. Además, otras nueve personas resultaron heridas.

La admisión de culpabilidad evitó un juicio sobre los hechos, pero no impidió que la audiencia se convirtiera en un recuento del impacto que la masacre sigue teniendo sobre quienes sobrevivieron. Durante más de una hora, estudiantes, familiares y miembros de la comunidad educativa de Apalachee High School describieron una realidad marcada por la ansiedad, el miedo cotidiano y las secuelas físicas que aún arrastran.

Walton aseguró que, aunque parte de ese odio ha desaparecido con el tiempo, las consecuencias del ataque permanecen. “Las cicatrices siguen ahí. Los desencadenantes siguen ahí. Las emociones siguen ahí. Nunca van a desaparecer completamente”, agregó la joven.

La sobreviviente Hayden Bowen ofreció un mensaje distinto. Entre lágrimas, dijo que había decidido perdonar a Gray, aunque aclaró que ese perdón era para recuperar su propia tranquilidad. “Quiero empezar diciendo que te perdono. No por ti, sino por mí y por mi paz”, afirmó.

Bowen explicó que desde el tiroteo sufre ataques de pánico y que ya no puede vivir como cualquier adolescente.

Las declaraciones de las otras víctimas reflejaron un mismo patrón: el ataque terminó hace casi dos años, pero el trauma permanece. Aryanna Norman contó que necesita medicación para controlar la ansiedad y que ahora busca automáticamente las salidas de emergencia cada vez que entra a un edificio. Michaela Brown explicó que los ruidos fuertes y la oscuridad le recuerdan constantemente lo ocurrido aquella mañana.

Sarah Beaver, madre de Jaxson Beaver, uno de los estudiantes heridos, resumió el impacto con una frase que resonó en la sala.

Su hijo todavía tiene entre ocho y nueve fragmentos metálicos incrustados en una pierna como consecuencia del ataque perpetrado con un rifle tipo AR-15.

En su declaración, Beaver sostuvo que es posible reconocer la difícil infancia de Gray sin dejar de responsabilizarlo por sus actos. “Dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Fue un niño al que fallaron quienes debían protegerlo. También fue quien les falló a innumerables niños inocentes y a sus familias”, escribió.

La directora de la escuela secundaria Apalachee, Jessica Rehberg, dijo que la comunidad educativa continúa reconstruyéndose mientras se acerca el segundo aniversario del tiroteo. “El trauma impuesto sobre esta comunidad es antinatural”, afirmó. “La decisión egoísta e irresponsable de Colt Gray merece las consecuencias más severas”.

Tras las declaraciones de las víctimas, la Fiscalía presentó parte de la evidencia recopilada por los investigadores. El agente Jason Smith, de la Oficina del Sheriff del condado de Barrow, leyó fragmentos de una libreta que Gray dejó en un salón de clases el día del ataque y que, según la investigación, contenía un plan detallado para ejecutar el tiroteo.

Las anotaciones también describían dónde prepararía el arma, el recorrido que seguiría dentro de la escuela y la munición que pretendía utilizar. En otra página escribió: “¡Detente! Tengo miedo. ¡No soy un asesino!”. También aparecían dibujos de armas, la palabra “¿por qué?” repetida decenas de veces y frases como “No puedo esperar”.

Cuando la fiscal preguntó si Gray finalmente ejecutó el plan descrito en la libreta, Smith respondió: “Sí”. Mientras se leían los escritos, Gray permaneció prácticamente inexpresivo y solo balanceó ligeramente su silla, según observaron periodistas presentes en la sala.

Poco después, cuando el investigador describía el recorrido del adolescente dentro de la escuela y el momento en que disparó contra Mason Schermerhorn, su voz se quebró y tuvo que hacer varias pausas antes de continuar. En ese momento, la madre del estudiante rompió en llanto.

La Fiscalía también reprodujo la primera entrevista que investigadores realizaron a Gray aproximadamente 30 minutos después del tiroteo. En la grabación, el atacante llora mientras responde preguntas sobre lo ocurrido y asegura que no intenta justificar sus acciones.

Reconoció la gravedad del ataque, diciéndoles a los investigadores: “Lo que he hecho es más que horrible. No tengo palabras ni siquiera para lo que he hecho, y es absolutamente horrible que los padres tengan que pasar por la mi**da que yo causé sin saberlo”.

El adolescente también afirmó que no pretendía utilizar el estado de confusión que describía para explicar sus actos. “No estoy tratando de justificar esto. No estoy tratando de mostrar remordimiento. Esto es horrible”.

Según la grabación presentada en el tribunal, Gray aseguró que escuchaba voces en su cabeza que lo impulsaron a cometer el ataque.

Otra parte de la entrevista de Gray en la que se le preguntó qué creía que debía ocurrirle después del tiroteo, él dijo que después del tiroteo deberían internarlo en una unidad de salud mental.

Afirmó que, después de que terminó el tiroteo, estaba confundido sobre sus propias acciones, describiendo “conmoción y, ya sabes, confusión sobre por qué hice esto”.

Gray reiteró que creía que debía ser llevado a un centro de salud mental.

Durante la audiencia, Gray también admitió que escribió una amenaza de realizar un tiroteo en una escuela en un grupo en línea de crímenes reales un año antes del tiroteo en la escuela secundaria Apalachee.

Añadió que los detalles eran confusos, pero que se sentía extremadamente deprimido y con tendencias suicidas, y que repetía lo que había oído en el chat grupal.

La amenaza hizo que agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Jackson visitaran la casa de Colt y Colin Gray el 21 de mayo de 2023. En ese momento, Colt negó haber publicado la amenaza y las fuerzas del orden finalmente no pudieron sustentar la acusación.

A pesar de haber escuchado la acusación, Colin Gray compró un arma de fuego para su hijo como regalo de Navidad más tarde ese año, según el testimonio en el juicio por homicidio de su padre.

Además, en el audio del arresto de Colt Gray se escucha el momento en que un funcionario le informó que estaba siendo puesto bajo custodia.

Antes de que lo transportaran, Gray le pidió al agente de policía que transmitiera un mensaje a su padre: “Dile que no fue su culpa y que sé que lo intentó con todas sus fuerzas”.

Mientras el audio se reproducía en el tribunal, Gray se retorció suavemente en su silla cuando se escuchó el mensaje a su padre, pero su expresión facial permaneció sin cambios.

Marcee Gray, la madre de Colt Gray, pidió disculpas a las familias de las víctimas del tiroteo en un mensaje de texto a CNN este viernes.

“Mi hijo y yo lo sentimos muchísimo por el dolor extremo que las víctimas han soportado.

Si pudiera intercambiar lugares con sus preciosos bebés, lo haría en un instante. No hay dolor en este mundo que pudiera acercarse a perder a un hijo y lo entiendo plenamente”, dijo.

“Les ruego que busquen en lo más profundo de sus corazones y encuentren compasión por mi hijo”, agregó.

En el momento del tiroteo de septiembre de 2024, Marcee Gray no tenía la custodia de Colt debido a sus problemas con la adicción a las drogas y al alcohol.

La audiencia de sentencia de Colt Gray se reanudará el lunes a las 9 a.m., hora de Miami.

Se espera que los fiscales presenten más pruebas y los abogados defensores de Colt llamen a testigos para que declaren. El propio Colt tendrá la oportunidad de hablar. Por último, el juez decidirá si lo condena a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional o a cadena perpetua sin libertad condicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.