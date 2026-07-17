“Colombia puede ser un aliado incondicional de los EE.UU.”, dice vicepresidente electo José Manuel Restrepo a CNN

A solo tres semanas de que Abelardo de la Espriella asuma la presidencia de Colombia, su vicepresidente electo, José Manuel…

A solo tres semanas de que Abelardo de la Espriella asuma la presidencia de Colombia, su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró este viernes que algunos de los principales objetivos del futuro Gobierno serán “recuperar” la confianza de la comunidad internacional y construir una nueva relación con Estados Unidos, país del que la nación sudamericana “puede ser un aliado incondicional”.

Restrepo hizo estas declaraciones durante una entrevista con CNN en Washington, ciudad que el economista visita como parte de una gira de cara a que él y De la Espriella comiencen sus mandatos el 7 de agosto. Durante la conversación, señaló que ha sostenido más de 50 reuniones con líderes políticos, empresariales y de otros sectores de Estados Unidos, quienes, según Restrepo, le dijeron que vieron reducidos los espacios de comunicación durante el Gobierno de Gustavo Petro.

“Creo que lo que hemos encontrado es lo mismo que hemos encontrado en Colombia: esperanza y optimismo. Vemos un ánimo proclive del Gobierno norteamericano, pero también del empresariado norteamericano, para invertir en nuestro país. Vemos, además, una recuperación de las conversaciones, de los canales de diálogo, entre los actores desde Colombia y los actores norteamericanos”, dijo.

Desde que Donald Trump inició su segundo mandato presidencial en Estados Unidos en enero de 2025, protagonizó varios momentos de tensión con Petro, un político de izquierda con quien chocó por temas como el combate al narcotráfico y la política arancelaria estadounidense. En contraste, durante la pasada campaña electoral en Colombia, Trump apoyó abiertamente a De la Espriella, candidato de ultraderecha que venció por un estrecho margen al oficialista Iván Cepeda.

Ahora, expuso Restrepo, el futuro Gobierno de Colombia busca una nueva relación con Estados Unidos, en la que haya respeto a la soberanía de ambos países y, al mismo tiempo, se compartan valores como la defensa de la democracia y de la iniciativa privada.

“Colombia necesita, hoy más que nunca, entender que es el escenario internacional en donde podemos construir más oportunidades para nuestra nación y que Colombia puede ser un aliado incondicional de los Estados Unidos, por ejemplo, en el tema de Venezuela, en donde puede jugar el rol protagónico de llegar con inversión, de llegar con bienes y servicios y ser plataforma de la inversión americana desde Colombia, que le genera crecimiento a Colombia pero, además, que permite la recuperación y la reinstauración de la democracia en Venezuela”, dijo.

Venezuela, un país con el que Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros, recientemente cumplió seis meses desde el operativo militar en el que Estados Unidos capturó al derrocado presidente Nicolás Maduro. Desde entonces, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada y ha entablado una relación de cooperación con el Gobierno de Trump.

Durante la entrevista de este viernes, Restrepo también habló de cómo perfila la relación de Colombia con Estados Unidos en materia de seguridad.

“Habrá cooperación, cooperación que se perdió también en estos últimos cuatro años, cooperación en materia de inteligencia, cooperación en materia militar, naturalmente”, dijo, sin dar más detalles, tras ser preguntado sobre cómo sería la participación de Colombia en el Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por Trump para combatir al crimen en la región.

“Esa cooperación en el fondo es el camino a través del cual nosotros podemos garantizar seguridad, porque el interés de ambas naciones es el interés también de la seguridad, y la seguridad arranca por confrontar de raíz la producción de hoja de coca, del narcotráfico, la ilegalidad y la criminalidad. Todo lo que podamos atraer a través de la cooperación, a través de la cooperación en materia de información de inteligencia, siempre será bienvenido en ese propósito”, agregó.

La entrevista con Restrepo ocurrió solo unos días después de que Joan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 26 años, muriera en Maine tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

El hecho, que ha enlutado a la familia de Durán Guerrero e indignado a organizaciones de derechos humanos, se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria desplegado por el Gobierno de Trump.

Preguntado sobre este caso, Restrepo dijo que la posición del futuro Gobierno de Colombia es que, si bien respeta el derecho de Estados Unidos para definir y aplicar sus políticas migratorias, considera que lo sucedido debe ser investigado y esclarecido.

“Yo creo que hay que decirlo claramente. Este es un incidente que es serio. Es un incidente doloroso”, señaló.

“Colombia respeta profundamente el derecho que tienen los Estados Unidos para fortalecer sus leyes migratorias, pero siempre tienen que darse en el marco del respeto a los derechos humanos. Aquí nadie puede prejuzgar los hechos. Lo que yo diría es: esperemos los resultados de esa investigación en la búsqueda de la calificación de los mismos hechos. Pero, naturalmente, hay que expresar esa solidaridad con su familia”, dijo.

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