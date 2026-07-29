Colo-Colo posterga la presentación de ‘Vozinha’ por retrasos en su visado

Colo-Colo postergó la presentación del portero Josimar José Évora Dias, conocido como “Vozinha”, debido a un retraso en la emisión…

Colo-Colo postergó la presentación del portero Josimar José Évora Dias, conocido como “Vozinha”, debido a un retraso en la emisión de su visado de viaje y trabajo, dijo a CNN un portavoz del club chileno.

El guardameta captó la atención del “Cacique” tras su destacada actuación con la selección de Cabo Verde en el Mundial de la FIFA 2026, donde llegó hasta los dieciseisavos de final.

Cabo Verde quedó eliminado tras un reñido encuentro con Argentina, subcampeón del mundo, que se saldó 3-2 a favor de los albicelestes en tiempos extra.

El club Albo señaló que gestiona a contra reloj los trámites migratorios con la intención de realizar la presentación oficial este jueves en Santiago, una vez liberado el documento.

Este sábado, Colo-Colo visitará a Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en un encuentro válido por la fecha 17 de la Liga de Primera de Chile.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.