CNN Verifica: las afirmaciones falsas de Trump en la cena de Corresponsales de la Casa Blanca

El discurso divagante del presidente Donald Trump en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca,…

El discurso divagante del presidente Donald Trump en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el viernes, estuvo plagado de muchos más insultos que de afirmaciones basadas en hechos.

Incluso algunos de esos insultos eran manifiestamente inexactos, pero aquí los dejaremos de lado considerándolos bromas o hipérboles. Abordaremos algunas de las afirmaciones falsas con las que Trump salpicó los escasos comentarios sustanciales de su discurso.

Tras bromear sobre anunciar su candidatura para un “cuarto mandato”, Trump mintió al decir que ha “ganado tres veces” porque las elecciones presidenciales de 2020 fueron “amañadas”. Trump ha ganado dos veces, en 2016 y 2024, pero perdió legítimamente frente a Joe Biden en unas elecciones libres y justas en 2020. Casi seis años después de que Trump comenzara a afirmar que aquellos comicios estaban amañados, nunca ha presentado nada que se acerque a una prueba que sustente tal acusación.

Trump repitió su habitual afirmación falsa de que “se están invirtiendo US$ 19,2 billones en nuestro país”. Esa cifra es pura ficción, como hemos señalado en repetidas ocasiones.

En el momento en que Trump hizo esa declaración el viernes, el propio sitio web de la Casa Blanca indicaba que se habían producido “anuncios de grandes inversiones” por valor de “US$ 10,7 billones” durante este mandato —no que realmente se estuvieran invirtiendo US$ 19,2 billones—, y aun así, la cifra de la Casa Blanca suponía una gran exageración de la inversión real. Un análisis detallado de la CNN realizado en octubre reveló que la Casa Blanca estaba contabilizando billones de dólares en vagas promesas de inversión —promesas relacionadas con el “comercio bilateral” o el “intercambio económico”, más que con inversiones en EE.UU.— y declaraciones imprecisas que ni siquiera llegaban a la categoría de promesas.

La cifra de la Casa Blanca incluye tanto promesas de empresas con sede en EE.UU. como de entidades extranjeras. Datos federales publicados el mes pasado muestran que la nueva inversión extranjera directa en EE.UU. fue de unos US$ 232.000 millones en 2025.

Trump volvió a exagerar la disminución de la delincuencia que ha experimentado la capital del país desde que asumió el control federal de las fuerzas del orden allí el año pasado, describiéndola como “una ciudad casi libre de delitos”. No lo es, como queda claro con un rápido vistazo a los datos locales de criminalidad, a los comunicados de prensa recientes de la Policía y a los informes de los medios locales. Un artículo de WUSA9, publicado apenas una semana antes del discurso del viernes, titulaba: “Un tiroteo mortal marca el quinto homicidio en la ciudad de Washington en siete días”; señalaba que la Policía local había registrado 56 homicidios en la capital en 2026. La cifra había ascendido a 57 homicidios para el viernes, lo que supone un descenso del 38 % con respecto a la misma fecha de 2025, pero está lejos de ser una cifra insignificante.

Del mismo modo, aunque la delincuencia general en la capital ha disminuido en lo que va de año, la Policía ha registrado más de 11.000 delitos en total hasta la fecha; esto representa una reducción de alrededor del 20 % respecto al año pasado, y no del “88 %” que afirmó Trump el viernes. Incluso con la reciente mejora, los expertos han señalado que no hay fundamento para la descripción que hace Trump de Washington como “una de las ciudades más seguras de Estados Unidos”.

Al comienzo del discurso, que tuvo lugar en el hotel Waldorf Astoria de Washington, Trump dijo: “Es fantástico volver a un lugar que conozco muy bien, porque yo lo construí. Y estoy muy orgulloso de ello, porque lo construí por US$ 2.900 millones menos de lo que costó el edificio de la Reserva Federal”.

El costo de la renovación de dos edificios de la Reserva Federal en la capital ha superado con creces el presupuesto inicial, pero el costo proyectado actualmente es de US$ 2.500 millones. Es posible que esa cifra vuelva a aumentar, por lo que ciertamente no podemos calificar de falsa la afirmación de Trump; sin embargo, cabe señalar que, por el momento, no se tiene constancia de que alcance las cifras de “entre US$ 3.000 millones y US$ 4.000 millones” o “casi US$ 4.000 millones” que él ha mencionado en declaraciones anteriores. El edificio del Waldorf Astoria se construyó originalmente a finales del siglo XIX como una gran oficina de correos. En la década de 2010, Trump arrendó el edificio y lo transformó en un hotel de lujo mediante un proyecto cuyo costo se estimó en US$ 200 millones. Trump vendió el contrato de arrendamiento en 2022.

The-CNN-Wire

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