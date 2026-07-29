BTS no se postulará para los premios Grammy de 2027

Son la banda más famosa del género k-pop en el mundo, pero BTS asombró a muchos al anunciar este miércoles…

Son la banda más famosa del género k-pop en el mundo, pero BTS asombró a muchos al anunciar este miércoles que no postulará su música a los premios Grammy de 2027.

El anuncio fue hecho a través de una publicación conjunta de los siete integrantes de la banda en la cuenta oficial de BTS en Instagram, en la que todos los miembros compartieron la misma declaración: “Decidimos no participar en los premios Grammy este año. Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma”.

La decisión parece responder a unas nuevas reglas de los premios Grammy, anunciadas en junio, en las que las canciones que aspiren a ser nominadas en la nueva categoría de mejor interpretación de música pop asiática deben contener un “uso significativo” de un idioma asiático.

Esto descarta a la canción “Swim”, de BTS, que alcanzó el puesto #1 en la lista Billboard en Estados Unidos, así como a otros sencillos del álbum “Arirang”, pues más del 80 % de las letras de este disco están cantadas en inglés.

Harvey Mason Jr., CEO de la Academia de la Grabación (The Recording Academy), que concede los premios Grammy, dijo el miércoles en un comunicado que le “entristece saber que BTS decidió no participar en el proceso de los premios Grammy este año, pero como creador de música, entiendo y respeto su decisión. Quiero aclarar algo que parece estar perdiéndose en la conversación. La categoría de Pop Asiático fue creada para celebrar la profundidad, diversidad y extraordinario crecimiento del arte pop que surge de Asia. (…) Nunca es para dividir, sino para ampliar a quiénes reconocen nuestros 15,000 votantes de los Grammy”.

“También quiero ser muy claro: enviar música en una categoría de género como pop asiático, jazz o country no excluye a un artista de también enviar y ser considerado en las categorías del campo general”, añadió Mason.

Desde su lanzamiento en marzo, “Arirang” era considerado como uno de los trabajos musicales favoritos para ser nominado en los premios Grammy en categorías como álbum del año y canción del año.

El uso de las palabras “región” e “idioma” en su declaración por los integrantes —RM, Jimin, V, Suga, Jungkook, Jin y J-Hope— deja claro que BTS no está conforme con tas reglas de los premios Grammy.

Según BBC, la introducción de la nueva categoría en los premios Grammy fue recibida con opiniones divididas en los espacios de k-Pop en redes sociales. Muchos fans se quejaron de que, en lugar de celebrar a los artistas asiáticos, los Grammy los habían encasillado.

El comunicado de BTS concluyó con un mensaje para sus fans: “Gracias a ARMY y a todos los que siempre están con nosotros”.

The-CNN-Wire

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