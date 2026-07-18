Agente de ICE vinculado a tiroteo mortal en Maine dijo que una lesión en la cabeza en 2021 le dejó “déficits cognitivos”

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) vinculado al tiroteo mortal…

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) vinculado al tiroteo mortal de un hombre en Maine esta semana declaró ante un tribunal que sufría problemas cognitivos persistentes tras haber sufrido una grave lesión en la cabeza.

Esos problemas, que David Brouillette dijo que se debieron a que una viga de acero le cayó sobre la cabeza, fueron tan incapacitantes que no pudo completar un curso de formación para bomberos y seguía sintiendo los efectos años después.

La demanda que Brouillette presentó a finales de 2023 contra el Sistema de Colegios Comunitarios de Maine, que administraba la capacitación donde se lesionó anteriormente, decía que aún estaba “significativamente afectado en sus actividades y en su vida diaria”. La demanda alegaba que sus lesiones posconmocionales “afectaron su funcionamiento cognitivo y su memoria”.

Poco más de dos años después, Brouillette trabajaba como agente de ICE.

Brouillette, de 37 años, estuvo entre los agentes presentes en Biddeford, Maine, el lunes tras un tiroteo mortal de ICE, de acuerdo con dos de sus exesposas que revisaron fotos del incidente.

CNN no ha confirmado de manera independiente si Brouillette disparó mortalmente contra Johan Sebastián Durán Guerrero, de 25 años. Las autoridades federales no han identificado públicamente quién disparó a Durán Guerrero. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el agente usó fuerza letal porque “temía por la seguridad pública”.

Una de las exesposas de Brouillette y una de sus hijas dijeron a CNN que él se comunicó con ellas días después del tiroteo y dijo que disparó. Ambas afirmaron que les comentó que pensaba que el tiroteo estaba justificado. Fuentes federales confirmaron por separado a CNN que es un agente de ICE.

Los documentos judiciales sobre la lesión en la cabeza de Brouillette revisados por CNN plantean nuevas preguntas sobre las prácticas de contratación y capacitación de ICE.

La muerte de Durán Guerrero, la segunda vez en menos de una semana que un agente de ICE mata a tiros a un inmigrante al volante de un automóvil, y la cuarta muerte este año a manos de autoridades federales de inmigración, ha provocado protestas y exigencias de una investigación transparente.

Ashley Brouillette, una de sus exesposas, dijo a CNN que él le dijo en una llamada por Facebook días después del incidente que era el agente que disparó a Durán Guerrero. También lo identificó como uno de los agentes vistos en video en el lugar después del tiroteo.

Una de las hijas de Brouillette también dijo que él le comentó que fue quien disparó.

Una segunda exesposa, Lucinda Brouillette, lo identificó como presente en el lugar tras revisar una imagen de dos agentes que estaban allí poco después de que Durán Guerrero fuera asesinado.

Brouillette no respondió a varias solicitudes de comentario.

Las dos exesposas de Brouillette también lo han acusado de abuso, según entrevistas y documentos judiciales. En 2009, un trabajador social de protección infantil escribió en una carta que Ashley Brouillette “terminó su matrimonio con David y ahora admite que él fue verbal y físicamente abusivo con ella”. Ese mismo año, un abogado de Ashley Brouillette escribió: “Hay un historial de denuncias de violencia doméstica entre las partes”.

En 2019, la segunda exesposa de Brouillette, Lucinda Brouillette, presentó una solicitud de orden de protección por abuso en su contra, afirmando que tenía un historial de violencia. En documentos, describió incidentes en los que dijo que él la “empujó” para pasar junto a ella, amenazó a su hermano con que lo “mandaría al hospital” y la “golpeó” con el pecho.

Un juez emitió ese mes una orden para que David Brouillette entregara temporalmente cualquier arma de fuego.

Una orden sobre el caso emitida en 2020 no incluyó una determinación de abuso, pero prohibió a David Brouillette tener contacto con su segunda exesposa, con unas pocas excepciones. En 2021, Lucinda Brouillette alegó en documentos judiciales que él se había vuelto “agresivo” con su hija, incluso al tirarle un plato de espaguetis en el cabello y derribarla. Un juez desestimó ese caso sin determinar que hubo abuso.

David Brouillette escribió en otra presentación judicial que su segunda exesposa hizo “acusaciones contra mí en represalia por enojo”.

Ashley Brouillette y Lucinda Brouillette tienen cada una una hija con David Brouillette.

“Honestamente, estoy en un estado de shock”, dijo Ashley Brouillette a CNN el miércoles. “Me siento muy triste, y me siento triste por la familia de ese hombre que murió. Me siento triste por sus hijos, pero también me siento mal por mi hija y su hermanita porque ese es su padre”.

Lucinda Brouillette dijo a CNN en un mensaje de texto que “experimentó un patrón persistente de abuso, intimidación, manipulación, miedo y control” durante y después de su matrimonio. “Las cicatrices emocionales, psicológicas y físicas de esas experiencias han permanecido conmigo mucho después de que el matrimonio terminó”, dijo.

En los registros judiciales, él negó y cuestionó las acusaciones de abuso. Una búsqueda en una base de datos de antecedentes penales de Maine no mostró evidencia de que alguna vez haya sido acusado o condenado por un delito.

David Brouillette pareció desempeñarse en varios trabajos antes de unirse a ICE.

El Ejército confirmó que Brouillette sirvió como soldado tanto en la Guardia Nacional de Maine como en el ejército regular de 2007 a 2015 y fue desplegado a Afganistán.

Se desempeñó como funcionario correccional estatal en 2015 y como agente de policía del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés), según los registros. El VA no respondió a las solicitudes de comentario. También trabajó brevemente en bienes raíces alrededor de 2025.

En 2021, Brouillette intentó obtener una certificación para convertirse en bombero profesional a través de un programa en Southern Maine Community College, que requería tanto clases académicas como ejercicios de campo, de acuerdo con documentos judiciales.

Durante el entrenamiento del 3 de diciembre de 2021, Brouillette resultó herido mientras descargaba un remolque, según su demanda, cuando una pesada viga de acero cayó sobre él, causándole una “laceración grave en la cabeza” y una conmoción cerebral. Entre las secuelas, dijo, figuraban “memoria deteriorada, déficits cognitivos, dolores de cabeza, vértigo y sensibilidad a la luz”.

No pudo completar el programa, de acuerdo con la demanda de 2023.

La universidad, en documentos judiciales, afirmó que Brouillette y otros estudiantes habían “fallado” en estabilizar adecuadamente el transporte antes de descargar el equipo. El caso posteriormente se resolvió, dijo a CNN un portavoz de la universidad.

Ashley Brouillette dijo que su exesposo le dijo en diciembre que se había unido a ICE.

El año pasado, mientras ICE intensificaba su campaña de contratación, la agencia buscó específicamente a veteranos militares y a agentes policiales actuales y anteriores.

Los agentes de las fuerzas del orden eran especialmente solicitados, según fuentes familiarizadas con el proceso de contratación, porque podían pasar más rápido por la capacitación. Un exfuncionario de Seguridad Nacional dijo que el objetivo era que la abrumadora mayoría de las nuevas contrataciones fueran agentes del orden.

“Operábamos bajo el supuesto de que estarían familiarizados con los principios básicos de aplicación de la ley y el equipo”, dijo el exfuncionario.

Los solicitantes que entraban en esa categoría por lo general tomarían un curso en línea y luego recibirían capacitación en sus oficinas designadas, todo lo cual podía ocurrir en un lapso de semanas o menos.

No está claro cuánta evaluación adicional se hizo para quienes tenían experiencia previa en aplicación de la ley. CNN informó previamente que el impulso de contratación acelerada había dado como resultado verificaciones de antecedentes mínimas, alimentando preocupaciones entre funcionarios de ICE actuales y anteriores en ese momento. El DHS defendió sus políticas de capacitación.

No está claro exactamente cuánto o qué tipo de entrenamiento recibió Brouillette de ICE. El DHS dijo recientemente que ha instituido capacitación adicional, incluida para control de multitudes, detenciones de vehículos de alto riesgo y capacitación médica, además de un curso con fuego real.

Cuestionado por CNN si los agentes involucrados en los recientes tiroteos en Houston y Biddeford habían sido puestos en licencia administrativa, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo en una conferencia de prensa el viernes: “Cuando hay un tiroteo de por medio, la práctica estándar es que esa persona pase a licencia administrativa mientras la investigación está en curso”.

Las investigaciones federales sobre el tiroteo en Maine continúan.

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