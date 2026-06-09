Una primera prueba para Platner y otras contiendas clave a seguir en las primarias del martes en Maine y más allá en EE.UU.

Las primarias que se celebrarán el martes en cuatro estados ofrecerán pistas sobre la tolerancia que tienen los votantes hacia…

Las primarias que se celebrarán el martes en cuatro estados ofrecerán pistas sobre la tolerancia que tienen los votantes hacia los candidatos envueltos en controversias, pondrán a prueba la influencia del presidente Donald Trump en unas primarias republicanas muy concurridas y prepararán una contienda clave por la gobernación en uno de los estados más importantes del país en la batalla presidencial.

Se celebrarán elecciones en Maine, Carolina del Sur, Nevada y Dakota del Norte.

La contienda más destacada es la carrera por el Senado de Estados Unidos en Maine.

No por la incertidumbre que rodea el resultado del martes, sino por el escándalo que envuelve al probable candidato demócrata Graham Platner y lo que podría significar para las esperanzas del partido de arrebatarle el escaño y obtener el control de la cámara en noviembre.

Estas son algunas de las historias clave a seguir a medida que se conozcan los resultados el martes:

Las primarias demócratas al Senado en Maine ofrecen la primera oportunidad para que los votantes se pronuncien sobre las controversias que han rodeado la candidatura de Platner durante meses.

Se observará con atención si los participantes en las primarias expresan reservas sobre su campaña, en una contienda crucial para que los demócratas logren el control del Senado este otoño.

A pesar de las revelaciones del otoño pasado sobre sus antiguos comentarios en línea y un tatuaje vinculado al simbolismo nazi, que desde entonces se ha hecho cubrir, Platner mantenía una ventaja aplastante en las encuestas de las primarias, lo que llevó a la gobernadora demócrata Janet Mills, la favorita del establishment del partido, incluido el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, a suspender su candidatura.

En medio de recientes informes sobre Platner enviando mensajes sexualmente explícitos a mujeres que no eran su esposa y acusaciones de comportamiento “inquietante” y, en al menos un caso, físicamente amenazante, hacia exparejas, Mills recordó a los votantes de Maine que su nombre aún figura en la boleta de las primarias.

Sin embargo, a pesar del apoyo de algunos de sus seguidores, la política de 78 años no ha retomado una campaña activa.

Si un porcentaje considerable de votantes en las primarias acude a votar por Mills, esto podría ser una señal de alerta temprana para el progresista ostricultor y veterano de la Infantería de Marina, quien aún tiene trabajo por hacer para disipar las preocupaciones sobre su conducta pasada.

Platner ha refutado las acusaciones de intimidación física y ha afirmado que las alegaciones más graves son falsas y tienen motivaciones políticas.

Dos encuestas recientes, realizadas antes de las últimas revelaciones, mostraban una contienda reñida en las elecciones generales entre Platner y la senadora republicana Susan Collins, quien lleva cinco mandatos en el cargo.

Una de ellas daba ventaja a Platner, mientras que la otra no mostraba un claro favorito.

A medida que más votantes de Maine sigan de cerca la contienda en las próximas semanas y meses, conviene estar atentos a cualquier cambio en esas cifras.

En Carolina del Sur, un estado clave en las primeras primarias presidenciales, se está celebrando una reñida contienda republicana para gobernador, que servirá como la próxima prueba de la capacidad de Trump para influir en la opinión de los votantes republicanos.

Es una cuestión importante a medida que el partido traza su camino hacia un futuro en el que Trump nunca más aparecerá en la cima de una papeleta electoral.

Los votantes de las primarias republicanas han seguido en gran medida el ejemplo de Trump esta primavera, destituyendo a dos senadores, un congresista de Kentucky y un puñado de legisladores estatales de Indiana a quienes Trump se había opuesto.

Si bien Trump sigue siendo la fuerza dominante en la política republicana, su candidato respaldado en las primarias republicanas para gobernador de Iowa la semana pasada, el representante Randy Feenstra, perdió ante el empresario Zach Lahn.

En Georgia, el mes pasado, el vicegobernador Burt Jones, respaldado por Trump, pasó a la segunda vuelta de las primarias republicanas para gobernador contra el empresario Rick Jackson, quedando en primer lugar pero sin alcanzar el 50 % de los votos.

En el estado de Carolina del Sur, el presidente respaldó a la vicegobernadora Pamela Evette por encima del fiscal general del estado, Alan Wilson, los representantes Nancy Mace y Ralph Norman, y el empresario Rom Reddy.

Si ningún candidato supera el 50 % el martes, los dos más votados pasarán a una segunda el 23 de junio.

El desempeño de Evette, quien también cuenta con el respaldo del gobernador Henry McMaster, cuyo mandato está a punto de finalizar y que es un antiguo aliado de Trump, podría ofrecer pistas sobre la importancia que la preferencia del presidente tiene para los votantes republicanos de cara a la contienda por la nominación presidencial de 2028, cuando el estado podría desempeñar un papel crucial.

La contienda también está reviviendo algunas intrigas de 2024, con la exgobernadora Nikki Haley respaldando la candidatura de Norman después de que el acerrimo conservador apoyara su campaña presidencial contra Trump.

Otro republicano de la Cámara de Representantes que se ha distanciado de Trump, Mace, ha interpretado el apoyo del presidente a Evette como un castigo por su presión para que el Departamento de Justicia publicara documentos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

También merece la pena seguir de cerca la campaña de reelección del senador Lindsey Graham el martes por la noche en Carolina del Sur.

Trump participó en un mitin telefónico el lunes por la noche en apoyo de Graham, un firme defensor de la guerra del presidente con Irán.

Graham se enfrenta a cinco oponentes, entre ellos Mark Lynch, un empresario que financia su propia campaña y que critica a Graham por lo que Lynch describe como un gasto federal descontrolado.

La gran incógnita es si Graham superará el umbral del 50 % o si tendrá que ir a una segunda vuelta.

La familia Bush, que en su día dominó la política republicana, no ha tenido ningún miembro en un cargo electo desde que George P. Bush, el hijo mayor del exgobernador de Florida Jeb Bush, perdiera su candidatura a fiscal general de Texas en 2022 y terminara su segundo mandato como comisionado de tierras de Texas en 2023.

Puede que la imagen de la familia esté desfasada con respecto al Partido Republicano moderno, después de que Trump fuera elegido en 2016 tras derrotar a Jeb Bush en las primarias republicanas con un mensaje que rechazaba muchas de las posturas dominantes dentro del partido durante la presidencia de George W. Bush.

Pero Jonathan Bush, sobrino del expresidente George H. W. Bush y primo de George W. Bush, busca resurgir en la contienda por la gobernación de Maine.

El exejecutivo del sector de la tecnología sanitaria es uno de los ocho republicanos que compiten por la nominación del partido para suceder a Mills, cuyo mandato está por terminar.

Bobby Charles, exoficial de inteligencia de la Marina que sirvió en la administración de George W. Bush, es visto como el favorito, aunque con un grupo tan grande de candidatos, es probable que el sistema de votación por orden de preferencia del estado sea un factor determinante en el resultado.

Lo mismo ocurre en las primarias demócratas, donde cinco candidatos compiten por la nominación, con el exsenador estatal Troy Jackson; Nirav Shah, exdirector del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Maine; y Hannah Pingree, expresidenta de la Cámara de Representantes estatal e hija de la representante estadounidense Chellie Pingree, considerados los principales contendientes.

La jubilación del representante demócrata de Maine, Jared Golden, ha dejado un escaño vacante en un distrito que Trump ganó por aproximadamente 10 puntos en 2024.

El exgobernador republicano Paul LePage está intentando regresar a la política, mientras que los demócratas se enfrentan a unas primarias disputadas entre el senador estatal Joe Baldacci, el auditor estatal Matt Dunlap y el exasesor del Congreso Jordan Wood.

El escaño del segundo distrito será un objetivo prioritario para ambos partidos este otoño.

Golden tenía un historial consolidado de convencer a los votantes para que dividieran su voto. Pero sin él en la boleta, podría representar una oportunidad para los republicanos, quienes enfrentan dificultades políticas mientras buscan mantener su escasa mayoría en la Cámara de Representantes.

Un entorno nacional favorable podría impulsar al candidato demócrata, pero la gran incógnita es si será suficiente para que el ganador del martes supere a un exgobernador de renombre mundial en un distrito que Trump ganó dos veces.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, republicano, fue la única persona en derrotar a un gobernador en funciones en todo el país en 2022.

En su búsqueda de un segundo mandato, primero deberá superar a un grupo de seis contrincantes en las primarias.

Se prevé que la contienda por la gobernación de Nevada sea muy reñida entre Lombardo y el demócrata Aaron Ford, fiscal general del estado.

Ford también necesita la aprobación de los votantes en las primarias del martes. Se enfrenta a otros cinco demócratas, entre ellos la comisionada del condado de Washoe, Alexis Hill.

Los votantes de Nevada también definirán las candidaturas para tres escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en manos demócratas, que podrían resultar muy disputados en noviembre.

Otro nombre conocido aparecerá en las papeletas de las primarias republicanas: Sharron Angle.

La candidata del Tea Party, que perdió la contienda por el Senado en 2010 contra el fallecido senador Harry Reid, es una de las cuatro republicanas que se postulan para secretaria de Estado.

El ganador de las primarias se enfrentará al actual secretario de Estado demócrata, Cisco Aguilar.

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