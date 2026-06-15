Un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de EE.UU. se estrella en la Base Aérea Edwards en California, informa la base

Una aeronave militar se estrelló en una base al norte de Los Ángeles la mañana del lunes, informó la Base…

Una aeronave militar se estrelló en una base al norte de Los Ángeles la mañana del lunes, informó la Base Aérea Edwards en redes sociales.

“Un B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se estrelló poco después del despegue en el aeródromo de Edwards a las 11:20 a.m.”, dijo la base en Facebook. “Los equipos de emergencia respondieron de inmediato al lugar y la situación continúa”.

No está claro de inmediato si hay heridos. CNN se ha puesto en contacto con la base para obtener más información.

La Base Aérea Edwards está a unos 100 millas (160 kilómetros) al norte de Los Ángeles.

The-CNN-Wire

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