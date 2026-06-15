Trump promete un acuerdo con Irán mejor que el de Obama. Eso está por verse

El presidente de EE.UU. Donald Trump dio algunas garantías sobre un acuerdo para poner fin a la guerra que él…

El presidente de EE.UU. Donald Trump dio algunas garantías sobre un acuerdo para poner fin a la guerra que él comenzó con Irán.

Con frecuencia incluyen dos puntos principales:

1. Garantizará que Irán nunca pueda tener un arma nuclear

2. El acuerdo de Trump será mejor que el del presidente Barack Obama

Trump vuelve una y otra vez a ese segundo punto.

Esto dijo en una publicación en su plataforma de redes sociales el domingo:

“[SIC] El Acuerdo de Obuma fue un camino hacia un arma nuclear para Irán, dinero en efectivo y todo, uno de los peores y más tontos (¡de ahí Dumocrats!) acuerdos jamás hechos por EE.UU. Nuestro acuerdo es un MURO contra que Irán alguna vez tenga un arma nuclear, lo completo opuesto a Obuma”.

Las faltas de ortografía del nombre de Obama y del Partido Demócrata parecen ser pullas intencionales de Trump. Y el acuerdo al que se refiere —técnicamente llamado el Plan de Acción Integral Conjunto, o JCPOA, por sus siglas en inglés— fue negociado y firmado en julio de 2015 por Irán con Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, Francia, el Reino Unido y Alemania.

Cuestionado el lunes sobre cuándo el público podría ver el texto de su acuerdo con Irán, que aún no se ha publicado, Trump volvió a hablar directamente a Obama.

“No es como el documento de Obama, que era simplemente un documento terrible”, dijo Trump, sentado junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante un viaje a Francia. “Este es un documento muy poderoso, y quiero que se publique. Así que probablemente bastante pronto”.

A Obama también se le ha pedido en las últimas semanas que compare sus propios esfuerzos sobre Irán con los de Trump. La predicción de Obama es que lo que sea que Trump logre será muy similar al JCPOA, que Trump rompió en su primer mandato.

“Es dudoso que cualquier acuerdo que surja vaya a ser significativamente diferente o una mejora significativa respecto del acuerdo que teníamos en primer lugar”, dijo Obama a Robin Roberts de ABC en una entrevista que se emitió el lunes.

Obama usó esa comparación para criticar la política exterior grandilocuente de Trump y dijo que los mismos fines podrían haberse logrado mediante la diplomacia.

“La idea de que podemos simplemente abrirnos paso a base de intimidación o a base de bombardeos hacia soluciones a veces puede parecer atractiva, pero el hecho es que tomarse el tiempo para explorar la diplomacia y agotar las posibilidades de llegar a acuerdos que no resuelven el 100 % del problema, pero resuelven el 80, 90 % del problema, evitando al mismo tiempo la necesidad de ir a la guerra”, dijo Obama. “Uno pensaría que ya habríamos aprendido esa lección, pero parece que de vez en cuando tenemos que volver a aprender esa lección otra vez”.

El acuerdo anunciado el domingo aún no se ha publicado, por lo que es imposible decir cómo exactamente se compara con el JCPOA. Un indicador es que el JCPOA fue un acuerdo detallado de 18 páginas —puedes leerlo en inglés aquí—. El acuerdo de Trump, un “memorando de entendimiento”, es “de alrededor de una página y media”, dijo el vicepresidente J. D. Vance a Jake Tapper de CNN el lunes.

Más importante aún, el nuevo memorando no es un acuerdo nuclear a largo plazo, sino más bien un acuerdo para detener la guerra y negociar durante 60 días. Un acuerdo a más largo plazo podría resultar de esas negociaciones, pero no está garantizado.

Y por último, es difícil hacer comparaciones ya que el JCPOA de Obama —que en realidad fue un acuerdo entre Irán y un gran grupo de países, incluido Estados Unidos— es de una época muy diferente.

En 2015, Irán aceptó limitar su programa nuclear. Los veedores internacionales verificaron que Irán estaba cumpliendo e Irán pudo acceder a su riqueza petrolera.

Trump retiró a Estados Unidos del JCPOA en 2018. Posteriormente, Irán también se retiró del acuerdo y luego reactivó su enriquecimiento de uranio.

Así que cualquier parte de un acuerdo exitoso de Trump necesariamente incluiría o bien la reducción del uranio que Irán enriqueció tras la desaparición del JCPOA o la retirada de ese uranio fuera de Irán. Trump ha hablado de la necesidad de retirar el “polvo nuclear”.

Irán ha ganado una nueva ficha de negociación, que es el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz. La interrupción del suministro mundial de petróleo no formó parte de las negociaciones entre Irán y los signatarios del JCPOA.

En lugar de un acuerdo multilateral internacional y de largo plazo como el que Obama suscribió, el nuevo acuerdo detendría las hostilidades entre los países y reabriría el estrecho de Ormuz. Según se informa, EE.UU. detendrá su bloqueo de los puertos iraníes, e Irán permitirá el tráfico marítimo a través del estrecho.

Vance, quien ha asumido un papel de liderazgo para EE.UU. en la consecución del acuerdo con Irán y aparentemente será el funcionario estadounidense presente para firmarlo en Ginebra, Suiza, el viernes, dio más detalles sobre el acuerdo con Irán durante una entrevista en CNBC el lunes.

Dijo que habría un proceso de dos pasos mediante el cual EE.UU. verificaría que Irán ha abandonado su programa nuclear a cambio de que se le permita aprovechar su riqueza petrolera e incorporarse a la economía mundial.

“Ese es fundamentalmente el proceso de dos pasos, la elección que los iraníes tienen que hacer”, dijo Vance. “¿Quieren acceso a la economía mundial? Si es así, van a tener que renunciar a la ambición nuclear a largo plazo”.

Añadió que EE.UU. ya destruyó en gran medida las capacidades nucleares de Irán.

La parte estadounidense de ese acuerdo es permitir a Irán acceso a dinero, lo cual será algo incómodo, ya que Trump se queja con frecuencia —y tergiversa los hechos— sobre la realidad de que el acuerdo de la era Obama levantó algunas sanciones a Irán, dando al país acceso a miles de millones de dólares a cambio de limitar su programa nuclear.

Un acuerdo de Trump tendría que hacer lo mismo, tentando a Irán a limitar o abandonar su programa nuclear a cambio de levantar sanciones. Los líderes iraníes han dicho que podrían obtener acceso a US$ 24.000 millones durante el período de negociación de 60 días que el acuerdo provisional pondría en marcha.

Vance negó que esa cifra sea exacta durante una entrevista con CBS News el domingo, pero reconoció que un acuerdo más amplio podría significar muchos más miles de millones para el régimen. Parece haber cierto desacuerdo entre funcionarios iraníes y estadounidenses sobre los activos descongelados. En cualquier caso, Irán quiere desbloquear miles de millones de dólares.

“Lo que hemos dicho es que estamos dispuestos a hablar de descongelar activos, pero un acuerdo mucho, mucho mayor es levantar las sanciones a su economía —siempre que asuman los compromisos a largo plazo sobre el programa nuclear”, dijo Vance.

Pero, de nuevo, cualquier comparación es prematura, ya que el acuerdo actual es un acuerdo para hablar durante otros 60 días.

“No resuelve realmente nada”, dijo Kurt Volker, el exembajador de EE.UU. ante la OTAN, durante una aparición el lunes en CNN. “Es un memorando de entendimiento temporal para preparar el terreno para nuevas negociaciones”.

Volker hizo predicciones para las próximas negociaciones.

“Irán va a intentar con mucha vehemencia aferrarse a un programa de enriquecimiento nuclear, al almacenamiento de uranio enriquecido”, dijo, y agregó: “Y quieren afirmar algún tipo de control sobre el estrecho de Ormuz de cara al futuro”.

Hay maneras de mejorar el JCPOA, indicó Volker, incluyendo mejores límites al derecho de Irán a enriquecer uranio y un mejor sistema mediante el cual el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, verifique que Irán está cumpliendo sus compromisos de no buscar un arma nuclear.

Esos son detalles a vigilar, dijo Volker.

“Pero sospecho que no estamos ni cerca de eso. Todo lo que estamos oyendo ahora mismo es que se están comprometiendo a no tener un arma nuclear, que es lo que han dicho todo el tiempo. Así que no estoy seguro de que hayamos visto mucho (que sea) diferente todavía”, afirmó.

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