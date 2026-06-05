Shakira también cantará en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de México

Los fans de Shakira podrán disfrutar no solamente de la superestrella de la música en la clausura de la Copa…

Los fans de Shakira podrán disfrutar no solamente de la superestrella de la música en la clausura de la Copa del Mundo 2026, sino también en la inauguración del evento deportivo.

La FIFA confirmó a través de una publicación en sus redes sociales que la colombiana estará presente este 11 de junio en la ceremonia inaugural que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Shakira contará con el apoyo del cantante nigeriano Burna Boy para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026 que se celebrará en manera simultánea en Estados Unidos, México y Canadá.

Shakira y Burna Boy se unirán a otros artistas —que también actuarán en el Estadio Ciudad de México durante la inauguración del mundial— como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes fueron confirmados por la FIFA y por Gianni Infantino. La ceremonia de inicio del evento más importante del fútbol ha sido descrita como “una celebración llena de sonido, color y significado”.

Shakira está confirmada para ser parte también del evento de clausura el próximo 19 de julio junto a BTS y Madonna, en el que será el primer espectáculo que se llevará a cabo durante el medio tiempo del partido final de una Copa del Mundo. El último juego del mundial 2026 tendrá lugar en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

The-CNN-Wire

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