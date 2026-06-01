Rescatistas de cueva de Laos investigan “respuesta a golpes” mientras centran su atención en pozo recientemente descubierto

Los equipos de rescate en Laos afirman estar investigando una posible “respuesta a golpes” en el interior de una red…

Los equipos de rescate en Laos afirman estar investigando una posible “respuesta a golpes” en el interior de una red de cuevas inundadas donde se cree que dos hombres permanecen atrapados.

Este suceso podría indicar posibles señales de vida, pero los rescatistas recalcan que necesitan investigar más a fondo antes de poder afirmar con seguridad si los golpes provienen de los hombres atrapados.

Los sonidos de respuesta se produjeron cuando los rescatistas descendieron en rápel por un pozo vertical recién descubierto que podría proporcionar una entrada más segura a una cueva inundada y conducir a una cámara donde podrían encontrarse los hombres.

“Aún no podemos confirmar que los golpes provinieran de víctimas atrapadas. Sin embargo, sí podemos confirmar que se escucharon golpes en respuesta a las señales”, declaró el lunes a CNN por teléfono el buceador tailandés especializado en cuevas, Kengkard Bongkawong.

Los equipos de rescate han escuchado golpes en la puerta en al menos dos ocasiones en las últimas 24 horas.

El técnico de rescate tailandés Manat Artmongkron publicó en Facebook que la respuesta se escuchó a 70 metros (230 pies) de profundidad en el pozo.

“La respuesta se escuchó a tan solo 5 metros de distancia, lo cual es una buena noticia. Pronto les informaremos”, escribió.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.