La Corte Suprema rechaza la demanda de Carter Page por las escuchas autorizadas durante la investigación sobre Rusia

La Corte Suprema rechazó este lunes revisar una apelación presentada por el exasesor de la campaña de Trump, Carter Page,…

La Corte Suprema rechazó este lunes revisar una apelación presentada por el exasesor de la campaña de Trump, Carter Page, quien demandó a exfuncionarios del FBI por la vigilancia gubernamental defectuosa a la que fue sometido durante la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Page, asesor de política exterior del entonces candidato Donald Trump en 2016, demandó al exdirector del FBI James Comey, al exsubdirector del FBI Andrew McCabe y a otros funcionarios por el uso de una orden de vigilancia autorizada bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés). Un informe posterior del inspector general del Departamento de Justicia concluyó que el proceso utilizado para obtener la orden FISA estuvo basado en una serie de errores y equivocaciones.

Page también había demandado al FBI y al Departamento de Justicia, pero el Gobierno de Trump resolvió ese litigio mediante un acuerdo en abril. Lo que seguía en apelación era la parte del caso relacionada con funcionarios del FBI que trabajaron durante el Gobierno de Joe Biden.

Tribunales inferiores rechazaron la demanda de Page. Un tribunal federal de apelaciones en Washington concluyó que el caso estaba impedido por el plazo de prescripción de tres años. Page recurrió ante la Corte Suprema en diciembre.

El máximo tribunal rechazó la apelación mediante una breve orden y sin comentarios. La jueza Ketanji Brown Jackson no participó en las deliberaciones.

Page argumentó que el plazo de prescripción debía comenzar a contar a partir de la publicación del informe del inspector general en 2019. Presentó la demanda en noviembre de 2020. También sostuvo que la decisión del tribunal de apelaciones significaba que este tipo de demandas quedaría atrapado en una situación sin salida: serían desestimadas por ser demasiado especulativas o por haber sido presentadas fuera de plazo.

Debido a su trabajo como asesor de campaña y a sus vínculos con el Gobierno ruso, los investigadores querían vigilar a Page mientras examinaban una posible colaboración entre la campaña de Trump y Rusia. Nunca fue acusado de ningún delito.

El informe final del fiscal especial Robert Mueller destacó los contactos de Page con dos oficiales de inteligencia rusos antes de incorporarse a la campaña, un viaje que realizó a Moscú en el verano de 2016, donde pronunció un discurso que “criticó la política exterior del Gobierno de Estados Unidos hacia Rusia”, así como sus interacciones con funcionarios del Kremlin en las que se discutió la campaña de Trump.

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