La colección de bolsos Birkin de una estrella del fútbol está llamando la atención en la Copa del Mundo

El delantero noruego Erling Haaland está acostumbrado a atraer miradas. Mide 1,96 metros y tiene una melena rubia que le…

El delantero noruego Erling Haaland está acostumbrado a atraer miradas. Mide 1,96 metros y tiene una melena rubia que le llega a los hombros, rasgos que evocan claramente su ascendencia vikinga. Además, es uno de los mejores futbolistas del mundo y ha llevado a la selección masculina de su país a participar en una Copa del Mundo de la FIFA por primera vez en casi tres décadas. Sin embargo, hace un par de semanas, el estilista y creador de contenido en TikTok Jack Savoie destacó otro aspecto por el que Haaland es conocido: su colección de bolsos Hermès.

“¿Has visto los Birkin personalizados de Erling Haaland?”, dijo Savoie en un video que rápidamente se hizo viral. “Prepárense, porque esto es fuerte”.

“Bueno, lo primero que debo decir es que no todos son Birkin”, comentó Savoie en una entrevista telefónica. Muchos de los bolsos de Haaland son, en realidad, modelos Haut à Courroies (HAC); este es el modelo en el que se basa el Birkin, aunque presenta un perfil ligeramente más alto y estrecho. No obstante, esto no resta impacto a la colección de Haaland.

En el video, que acumula más de 10 millones de visualizaciones, Savoie dedica varios minutos a analizar la colección de la estrella del fútbol. Entre ellos destaca el modelo HAC de edición especial “Endless Road”, que lució al desembarcar del avión en Carolina del Norte antes de la Copa del Mundo. Este bolso, de color hueso, está decorado con un mosaico de cuero azul y gris que recrea una carretera de montaña. También cuenta con un HAC de lona en color verde musgo y otro con un estampado de cuadros en blanco y naranja; incluso se le vio llevando el Birkin 25 de su novia, Isabel Haugseng Johansen, guardado dentro de su propio HAC 50. “Llevaba dos bolsos a la vez; fue muy chic”, señaló Savoie.

Haaland no es el único futbolista con predilección por Hermès: la superestrella argentina Lionel Messi viaja con un HAC 40 estilo “cargo” repleto de bolsillos, y el defensa neerlandés —y amante de la moda— Virgil van Dijk posee uno de cuero gris masilla. Al parecer, David Beckham también cuenta con una pequeña colección de bolsos de tamaño XL.

En la Copa del Mundo se están viendo bolsos sofisticados de todo tipo. La selección masculina de Francia —una de las favoritas para ganar el torneo— llegó portando bolsos HAC, así como modelos de Chanel y Louis Vuitton. El delantero francés Marcus Thuram llevaba un bolso Maxi Flap de gamuza verde brillante, fruto de una colaboración entre Chanel y Pharrell Williams, mientras que Rayan Cherki lucía un Hermès Kelly Maxi de gran tamaño.

Sin embargo, la envidiable colección de Haaland ha desatado una nueva oleada de debate sobre los hombres y el inocente bolso de mano. El contraste entre la masculinidad suprema del atleta profesional y los elementos tradicionalmente femeninos asociados al bolso de lujo parece provocar un cortocircuito en la cultura general.

Las fotos de Haaland en la pista del aeropuerto, publicadas en redes sociales, se llenaron de comentarios homófobos y críticas que cuestionaban la masculinidad del delantero. “Nunca entenderé por qué un hombre adulto quiere llevar un bolso”, escribió un usuario de Instagram.

Otros mostraron su apoyo. “¿Así es como me entero de que Haaland tiene tremendo estilo?”, comentó otra persona.

“Durante mucho tiempo se ha dicho a la gente qué puede y qué no puede ponerse, pero ahora hay un cambio de mentalidad en el que la gente dice: ‘Me da igual’”, afirmó Savoie. “Si me hace feliz, voy a llevarlo como quiera”. Señala el creciente número de atletas masculinos que lucen joyas de alta gama, como las de Van Cleef & Arpels, en el terreno de juego, incluso cuando se trata de piezas con connotaciones más femeninas.

La ironía particular de que un modelo como el Hermès HAC se clasifique como hiperfemenino radica en que el bolso fue creado a finales del siglo XIX para transportar equipo de equitación, al igual que el resto de los productos de la marca en aquella época. La firma no lanzaría un bolso dirigido específicamente a las mujeres hasta muchas décadas después, cuando amplió su oferta más allá de la marroquinería. “Creo que simplemente existe una creciente valoración de las cosas bellas, independientemente del género”, comentó Savoie. “Ni siquiera entiendo por qué se les asigna género a estos bolsos”.

A pesar de todos los comentarios sobre su elección de bolsos, a Haaland no parece importarle en absoluto. Marcó un par de goles en cada una de sus dos primeras apariciones en el Mundial de este año, convirtiéndose en el sexto jugador de la historia en lograr tal hazaña. Según Savoie, la combinación de su imponente físico y su gusto exquisito lo hace aún más interesante para un público más amplio, sin importar lo que digan sus detractores. “Simplemente añade otra faceta a su leyenda”, afirmó.

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