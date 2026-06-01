Kast anuncia creación de un “registro de vándalos” en Chile durante su primera rendición de cuentas ante el Congreso

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este lunes en la primera Cuenta Pública desde su llegada al poder…

El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció este lunes en la primera Cuenta Pública desde su llegada al poder que presentará un proyecto de ley para crear el “registro de vándalos e incivilidades”, el cual busca castigar a las personas que dañen o destruyan la infraestructura pública del país austral.

“Este registro permitirá que quienes hayan cometido delitos como atentar contra carabineros, el personal de los servicios de salud, la retención del transporte público, el tráfico de estupefacientes, el daño a monumentos nacionales, entre otros, respondan por sus hechos”, afirmó Kast ante el Congreso en Valparaíso, agregando que las personas en esta lista “perderán beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal o el subsidio de arriendo”.

“No basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también, proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública”, recalcó el mandatario chileno, añadiendo que “nadie que queme un bus, nadie que destruya lo público merece tener gratuidad en la educación. Nadie que destruya lo público merece tener una Pensión Garantizada Universal. Tiene que hacerse cargo de los destrozos que haga en nuestra patria y por eso digo que la mano va a cambiar”.

Esta iniciativa —que será presentada formalmente en los próximos días— fue una de las promesas de campaña de Kast en materia de seguridad, donde buscaba dar respuesta a la crisis de “desorden y violencia urbana que se expresa en turbazos, saqueos, rayados, tomas ilegales y agresiones a Carabineros”.

El fundador del Partido Republicano en Chile también advirtió que “hay conductas que no son constitutivas de delito, pero las tipificaremos como incivilidades, tales como la venta ilegal de alcohol, el consumo de drogas en la vía pública, los rayados sin autorización a la propiedad pública y privada, o la destrucción de equipamiento comunitario”, reafirmando que estas conductas “también darán lugar a la pérdida de los beneficios sociales”.

Kast asumió la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, tras vencer en la segunda vuelta de las elecciones de 2025 a la candidata de izquierda Jeanette Jara. Reemplazó de esta manera al presidente Gabriel Boric, también de izquierda, marcando un giro en la política chilena.

En sus primeros tres meses de Gobierno, el líder derechista impulsó un paquete de medidas de “reconstrucción nacional y desarrollo económico” en medio de cacerolazos en Santiago y tuvo que reemplazar a su ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, en medio de críticas.

Durante la Cuenta Pública de este lunes se registraron también protestas de organizaciones sindicales y agrupaciones estudiantiles frente al Congreso en Valparaíso.

The-CNN-Wire

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