Funcionarios de Newark amenazan con nuevas acciones legales si no obtienen acceso a Delaney Hall

Mientras los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes han atraído atención nacional hacia el centro de detención…

Mientras los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes han atraído atención nacional hacia el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, la ciudad amenazó este martes con ampliar su demanda contra la empresa privada que opera el centro si los funcionarios municipales no pueden inspeccionarlo.

“GEO (Group) es una empresa privada que se escuda en el contrato que tiene con el Gobierno federal”, dijo el alcalde de Newark, Ras Baraka, durante una conferencia de prensa.

“Esta es una instalación privada, con trabajadores privados, y está sujeta a las leyes estatales y municipales”, añadió. “No pueden quedar protegidos por un contrato que tienen con el Departamento de Seguridad Nacional”.

El centro, con capacidad para 1.000 personas, es propiedad y está operado por The GEO Group, un contratista privado que administra 21 instalaciones de ICE, según su sitio web.

Las quejas de larga data sobre el funcionamiento del centro llegaron a un punto crítico durante el fin de semana del Día de los Caídos, cuando las personas detenidas, según sus representantes, iniciaron una huelga de hambre y una protesta laboral para denunciar condiciones que calificaron de inhumanas.

Las acusaciones contribuyeron a desencadenar varios días de protestas frente a la instalación, algunas de las cuales terminaron con detenciones de manifestantes.

El Departamento de Seguridad Nacional negó que hubiera una huelga de hambre y rechazó las acusaciones sobre condiciones de vida inhumanas.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

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