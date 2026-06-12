El Departamento de Justicia de Trump aprueba la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery

El Gobierno de Trump dio luz verde para que Paramount Skydance tome control de Warner Bros. Discovery en una megafusión…

El Gobierno de Trump dio luz verde para que Paramount Skydance tome control de Warner Bros. Discovery en una megafusión que remodelará Hollywood.

La aprobación del viernes por la tarde por parte del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), aunque esperada, fue un paso clave en la búsqueda de Paramount de adquirir CNN, HBO, el estudio cinematográfico Warner Bros. y otros activos de Warner Bros. Discovery.

El DOJ dijo en un comunicado que “no es probable que la transacción resulte en perjuicio para la competencia o para los consumidores estadounidenses, incluso con respecto a: (1) video en streaming bajo demanda (“SVOD”); (2) televisión lineal; y (3) desarrollo de estudios, producción o distribución de películas para estreno en salas”.

Paramount dijo que estaba agradecida al Departamento de Justicia por la “revisión exhaustiva”, y añadió: “Seguimos centrados en completar la transacción lo antes posible y en ofrecer sus beneficios a los consumidores, a los creadores y a la industria del entretenimiento en su conjunto”.

Paramount y Warner Bros. Discovery (también conocida como WBD) aún enfrentan una posible demanda por parte de una coalición de fiscales generales estatales que han dicho que el Gobierno de Trump está dejando de hacer cumplir la ley antimonopolio.

La acción legal a nivel estatal podría ralentizar el proceso de fusión, aunque ejecutivos de Paramount dicen que tal demanda carecería de fundamento.

Un portavoz del fiscal general de California, Rob Bonta, dijo en respuesta a la decisión del DOJ que “la fusión de Warner Bros y Paramount sigue bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de California”.

Las empresas también siguen a la espera de revisiones clave por parte de la Unión Europea y el Reino Unido. Los reguladores allí están examinando si el acuerdo podría perjudicar la competencia.

Paramount dice que el acuerdo es “fundamentalmente procompetitivo”. En cuanto a la perspectiva de tomar el control de CNN, que ha generado alarmas entre grupos de libertad de prensa, la empresa dice que se está comprometiendo a “invertir en el futuro del periodismo, no a disminuirlo”.

Paramount ha buscado asegurar todas las aprobaciones necesarias y tomar el control de WBD en el tercer trimestre del año, es decir, para finales de septiembre. Internamente, los líderes de Paramount han hablado de la posibilidad de superar todos los obstáculos en julio, aunque el calendario de las revisiones europeas hace que eso sea poco probable.

La audaz oferta por WBD —que es muchas veces más grande que Paramount— ha sido una fuente de controversia durante meses, en parte debido a los estrechos vínculos de Paramount con el presidente Donald Trump y a los esfuerzos percibidos de la empresa por ganarse el favor de su Gobierno.

El acuerdo está financiado por el aliado de Trump Larry Ellison, el multimillonario cofundador de Oracle, cuyo hijo David Ellison se convirtió en CEO de Paramount mediante una fusión el año pasado.

Los críticos del acuerdo con WBD han señalado la reestructuración de CBS News por parte de Paramount y programas como “60 Minutes” —durante mucho tiempo un objetivo de la ira de Trump— como evidencia de la disposición de la empresa a acomodarse a la presión política.

Bruce Springsteen criticó a Paramount por complacer a Trump en la cadena insignia de la empresa, CBS, durante uno de los últimos episodios de “The Late Show with Stephen Colbert” el mes pasado. Después de criticar a Trump, Springsteen dijo: “Larry y David Ellison sienten que necesitan besarle el c**o para conseguir lo que quieren”.

Ejecutivos de Paramount han desestimado en privado esa narrativa, aunque los Ellison han dicho poco sobre el asunto en público.

Trump ha comentado públicamente sobre Paramount a lo largo del proceso, a veces retratando a los Ellison como sus amigos y expresando específicamente interés en que la familia se haga cargo de CNN. “Es imperativo que CNN sea vendida”, dijo Trump en diciembre, cuando Netflix estaba ganando en una compleja guerra de ofertas por los activos. Los comentarios indicaron que prefería la oferta de adquisición hostil de Paramount.

Paramount se impuso en febrero, y luego comenzó el proceso de revisión regulatoria.

A finales de abril, Paramount celebró una cena inusual en Washington con Trump, miembros de su gabinete y un puñado de periodistas y ejecutivos de CBS News. Entre los invitados: el jefe del Departamento de Justicia, el secretario de Justicia interino Todd Blanche, y el presidente de la FCC, Brendan Carr.

En mayo, la revisión del acuerdo por parte del Departamento de Justicia avanzó a buen ritmo, con declaraciones juradas de algunos ejecutivos de Paramount y una larga reunión con David Ellison.

El interrogatorio estuvo a cargo de empleados de carrera, no de designados por Trump, dijo a CNN una persona familiarizada con el proceso.

Aun así, toda la revisión regulatoria estuvo empañada por acusaciones de favoritismo político y amiguismo. Numerosos legisladores demócratas han prometido investigar asuntos relacionados con Paramount y Trump si su partido prevalece en las elecciones de mitad de mandato.

“Agradecemos la exhaustiva revisión de esta transacción por parte del Departamento de Justicia, así como el trabajo de las otras agencias que han completado sus revisiones y han otorgado su aprobación hasta la fecha”, dijo Paramount este viernes. “Este acuerdo favorece la competencia, dando como resultado una empresa más sólida y mejor posicionada para competir contra plataformas tecnológicas dominantes en una industria cada vez más definida por la intensa competencia por las audiencias, el talento, la tecnología y la inversión”.

The-CNN-Wire

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