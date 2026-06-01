El camino de España hasta el Mundial 2026

España llega al Mundial 2026 como gran candidata al título, y a nadie le sorprende leer esto. Y es que…

España llega al Mundial 2026 como gran candidata al título, y a nadie le sorprende leer esto. Y es que después de ganar la UEFA Nations League en 2023 y la Eurocopa en 2024, la Roja tiene el mote de favorito bien ganado.

La ruta hacia Norteamérica comenzó en 2023, con la designación de Luis de la Fuente en lugar de Luis Enrique, tras lo que fue una decepcionante participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde España ganó solo un partido, casi se queda afuera en fase de grupos (pasó por tener mejor diferencia de gol que Alemania) y finalmente se volvió en octavos de final tras una caída por penales.

La llegada del nuevo DT le trajo éxito inmediato. En junio de 2023, la Roja se coronó campeona de la UEFA Nations League 2022/2023 gracias un triunfo por 2-1 ante Italia en semifinales y una victoria en los penales ante Croacia, tras igualar 0-0. Con Rodri Hernández al mando de la batuta, la orquesta española ya se anotaba su primer título desde la Eurocopa 2012.

Precisamente, volver a ser rey de la competencia continental por excelencia fue el siguiente objetivo, y la España de De la Fuente lo volvió a conseguir. España tuvo un andar perfecto, con triunfos en fila ante Croacia (3-0), Italia (1-0) y Albania (1-0) en la fase de grupos, goleando después a Georgia (4-1) en octavos de final. En cuartos se vio las caras con otro gigante, Alemania, al que sacó en tiempo suplementario (2-1) de manera agónica, y en semis puso de rodillas a Francia, con otro 2-1 que pasó a la historia por el gol de Lamine Yamal (el jugador más joven en anotar en la historia de la competencia, con solo 16 años). La final la enfrentó con Inglaterra y volvió a pasar el examen por idéntico marcador (2-1) gracias a un tanto de Oyarzabal muy cerca del cierre del partido.

Con dos títulos en dos años, la Roja fue por el triplete en la UEFA Nations League 2024/2025, pero se encontró con la Portugal de su majestad Cristiano Ronaldo. Tras una primera fase donde ganó con comodidad la zona que compartió con Dinamarca, Serbia y Suiza, en cuartos llegó una batalla de goles con Países Bajos, que ganó en los penales, y otra increíble ante Francia, que ganó 5-4. La final tuvo de todo, y tras terminar 2-2, el título se le escurrió entre los dedos en la tanda de penales ante Portugal.

El combinado nacional que dirige Luis de la Fuente se repuso rápido y arrasó en las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo. El sorteo la envió a un grupo junto a Turquía, Georgia y Bulgaria, y se clasificó en el primer puesto con cinco triunfos y un empate. En el camino, marcó 21 goles (más de tres por partido en promedio) y recibió solo dos.

La trayectoria de la Roja en la clasificación fue perfecta hasta el último partido. Comenzó con un 3-0 en Bulgaria y le siguió un humillante 6-0 en Turquía. De local no tuvo ningún problema para vencer a Georgia por 2-0 y a los búlgaros otra vez por 4-0. Tras otro 4-0 en Tiflis llegó el único sabor amargo, un empate en casa contra los turcos por 2-2, que le impidió terminar con puntaje ideal y con lo que hubiera sido una histórica valla invicta.

Mikel Merino y Mikel Oyarzábal se erigieron como los goleadores españoles, con seis tantos cada uno, seguidos por Pedri y Ferrán Torres, con dos. Más atrás quedaron Marc Cucurella, Dani Olmo, Yéremi Pino y Martín Zubimendi, con uno cada uno.

The-CNN-Wire

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