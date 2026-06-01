EE.UU. e Irán reanudan el intercambio de fuego mientras Trump pide cambios al acuerdo propuesto para poner fin a la guerra

Estados Unidos llevó a cabo ataques en “defensa propia” en Irán durante el fin de semana, mientras el presidente Donald…

Estados Unidos llevó a cabo ataques en “defensa propia” en Irán durante el fin de semana, mientras el presidente Donald Trump devolvía cambios a una propuesta de acuerdo para extender el alto el fuego existente en la región y reabrir el estrecho de Ormuz.

Los ataques del fin de semana en Irán tuvieron como objetivo radares iraníes y sitios de mando y control, y fueron una respuesta a “acciones agresivas iraníes que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales”, informó el Comando Central de Estados Unidos la noche del domingo.

“Aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente eliminando defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que representaban amenazas claras para los barcos que transitaban por aguas regionales”, señaló el Comando Central.

Mientras tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó que atacó una base aérea estadounidense presuntamente utilizada para lanzar un ataque contra una torre de telecomunicaciones en la isla Sirik de Irán, según un comunicado difundido por varios medios estatales iraníes.

El comunicado no especificó qué base aérea habría sido atacada, pero el anuncio se produjo después de que Kuwait informara que repelió ataques con drones y misiles.

Irán y Estados Unidos han intercambiado fuego en repetidas ocasiones desde que entró en vigor su frágil alto el fuego a principios de abril, incluyendo la semana pasada, cuando Kuwait también afirmó haber sido atacado por misiles y drones iraníes. Estos enfrentamientos han sacudido a la región, pero hasta ahora no han provocado el colapso del alto el fuego.

En el centro de las conversaciones en curso para poner fin a las hostilidades se encuentra un memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que pondría fin a las hostilidades y sentaría las bases para futuras conversaciones sobre cuestiones clave pendientes.

Los últimos cambios propuestos por Trump, que realizó después de reunirse con sus asesores el viernes, ya habían extendido las conversaciones de ida y vuelta por otra semana.

“Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será bueno para EE.UU. y para quienes están con nosotros”, escribió Trump en una publicación en Truth Social después de que el Comando Central confirmara los últimos ataques.

Los cambios exactos que Trump solicitó no estaban claros de inmediato, pero los funcionarios dijeron que el presidente ha insistido en un lenguaje más estricto en torno a los compromisos nucleares de Irán y su promesa de reabrir el estrecho de Ormuz. Los aliados estadounidenses en el Golfo han sido informados sobre las discusiones. Un funcionario extranjero familiarizado con el asunto dijo a CNN que los cambios no son sustantivos y se centran principalmente en el deseo de Estados Unidos de obtener garantías sobre esos temas.

Trump también ha expresado su preocupación por el alivio financiero que podría proporcionarse a Irán como parte del acuerdo, receloso de las comparaciones con los “palés de dinero en efectivo” que se entregaron bajo el acuerdo nuclear de la era Obama, al que él califica de débil.

Antes de que se anunciaran los últimos ataques en Irán, un funcionario estadounidense dijo a CNN que es poco probable que haya más ataques militares si el acuerdo está cerca, y que los aliados regionales no quieren que se reanuden las operaciones de combate.

La última serie de cambios propuestos llega una semana después de que Trump declarara que el acuerdo estaba “en gran parte finalizado” y señalara que el fin de la guerra era inminente.

Desde entonces, funcionarios estadounidenses han dado señales de avances para alcanzar un acuerdo que pondría fin a las hostilidades, reabriría el estrecho y daría inicio a conversaciones más detalladas sobre el programa nuclear de Irán.

Sin embargo, incluso después de que Trump anunciara que tomaría una “determinación final” durante la reunión del viernes y detallara algunas de las condiciones del acuerdo en las redes sociales, la sesión de dos horas terminó sin una decisión concluyente.

Mientras Trump afirmó en su mensaje que Estados Unidos confiscaría y destruiría el arsenal de uranio altamente enriquecido de Irán, Irán ha dicho de manera consistente que no está discutiendo detalles de su programa nuclear en las negociaciones actuales.

Trump también aseguró que no se había discutido el intercambio de dinero como parte del acuerdo, una condición que Irán dice debe incluirse en cualquier pacto.

Cómo se resolverán esas discrepancias sigue sin estar claro, mientras continúan las negociaciones sobre el lenguaje del acuerdo.

Axios y The New York Times informaron anteriormente sobre la solicitud de cambios de Trump.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo el domingo que no se aprobará ningún acuerdo con Estados Unidos hasta que se garanticen los “derechos” de Teherán, según la agencia de noticias semi-oficial Tasnim.

“Los soldados del campo de batalla diplomático no confían en las palabras y promesas del enemigo. Lo que nos importa son los logros tangibles que debemos obtener, a cambio de los cuales cumpliremos nuestros compromisos”, citó Tasnim a Ghalibaf.

CNN ha sabido que un misil balístico iraní fue interceptado la semana pasada cerca de la Base Aérea Ali Al Salem en Kuwait, lo que provocó heridas leves entre el personal de la base debido a la caída de escombros, según una fuente familiarizada con el asunto.

El senador de Delaware Chris Coons dijo el domingo por la mañana que los términos que Trump expuso la semana pasada para un acuerdo parecen aceptables en el papel, pero expresó escepticismo sobre si sería viable en la práctica, especialmente en lo que respecta al estrecho de Ormuz.

“Aunque podemos usar nuestra superioridad tecnológica para bombardear grandes fábricas en Irán, no vamos a poder impedir que tengan la capacidad de usar sus minas para cerrar el estrecho de Ormuz y sus drones para atacarnos a nosotros y a nuestros aliados”, dijo Coons, un demócrata que forma parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en “Fox News Sunday”. “Vamos a necesitar un acuerdo duro para abordar realmente esta nueva capacidad que Irán ha demostrado en esta guerra”.

En respuesta al control de Irán sobre el estrecho, un paso crucial para el comercio energético global, Trump ha ordenado a la Marina de Estados Unidos bloquear los puertos del país y limpiar el estrecho de minas iraníes.

El bloqueo ha continuado en medio de las negociaciones, y el viernes las fuerzas armadas estadounidenses inutilizaron un buque con bandera de Gambia que se dirigía a Irán disparando un misil a su sala de máquinas, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

CENTCOM dijo en un comunicado publicado en redes sociales el sábado que el M/V Lian Star se dirigía a un puerto iraní en el Golfo de Omán cuando las fuerzas armadas estadounidenses emitieron “más de 20 advertencias” de que estaba violando el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Según CENTCOM, este fue el quinto barco comercial que las fuerzas armadas estadounidenses han inutilizado desde que comenzó el bloqueo. Más de 100 embarcaciones también han sido redirigidas.

A medida que continúan los impactos económicos en medio de las negociaciones, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dijo el domingo que el Gobierno federal y las empresas privadas aún tienen “miles de millones” de barriles de petróleo en reserva, mientras utilizan suministros para contrarrestar el aumento de los precios del petróleo.

“Hay mucho margen de maniobra… hay mucha presión sobre Irán para que finalmente acepte los términos del presidente”, dijo en una entrevista en el programa “This Week” de ABC, respondiendo a las preocupaciones de un ejecutivo de Exxon Mobil el jueves pasado de que los inventarios están alcanzando niveles “nunca antes vistos”.

La Reserva Estratégica de Petróleo disminuyó en otros 9,1 millones de barriles entre el 15 y el 22 de mayo, según un informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía. Eso supera la caída récord de 8,6 millones de barriles reportada el 13 de mayo.

Si se confirma un acuerdo con Irán y se eliminan los bloqueos actuales en el estrecho de Ormuz, podrían pasar dos meses para que los suministros de petróleo vuelvan a la normalidad, dijo Hassett.

Los precios más bajos del petróleo también dependerán de la rapidez con la que las refinerías puedan reactivar sus flujos de petróleo, después de que los sitios detuvieran la producción en medio de la guerra.

El aumento de los precios del petróleo ha provocado un alza en los precios de la gasolina. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los US$ 4,34 por galón el domingo, según AAA. Esto representa una disminución de unos 18 centavos respecto a la semana pasada, pero sigue siendo casi un 46 % más alto en comparación con el inicio de la guerra.

El aumento de los precios de la energía ha afectado la percepción de los estadounidenses sobre la economía. Solo el 16 % de los estadounidenses califica la economía como excelente o buena, según una reciente encuesta de Gallup.

Hassett restó importancia al deterioro de la percepción de los estadounidenses sobre la economía, afirmando que las ganancias en los salarios reales y el mercado de valores han compensado la inflación.

“Si miran sus billeteras y ven cuánto dinero tienen después, ya saben, del aumento de los precios, van a descubrir que tienen mucho más dinero”, dijo.

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