Calendario de Argentina en el Mundial 2026: cuándo juega sus partidos, fechas y horarios

El seleccionado argentino llega a Norteamérica con el mote de vigente campeón del mundo y siendo serio aspirante a repetir…

El seleccionado argentino llega a Norteamérica con el mote de vigente campeón del mundo y siendo serio aspirante a repetir la corona, algo no logra ninguna selección desde Brasil en 1958 y 1962. En su camino al sueño dorado del bicampeonato, la Albiceleste deberá sortear ocho obstáculos, uno más de los que la llevaron a la gloria en Qatar 2022.

El combinado nacional que dirige Lionel Scaloni comenzará su camino en el Grupo J, el mismo que integran Argelia, Austria y Jordania, conformando una zona que a priori es accesible para meterse en los dieciseisavos de final (pasan los primeros y segundos de cada grupo y los ocho mejores terceros).

La primera parada será el martes 16 de junio, cuando enfrente a Argelia en el Estadio Kansas City, en el estado de Missouri. El recinto, que abrió sus puertas en 1972 y es considerado el más ruidoso al aire libre en todo el mundo, es la casa de los Chiefs de la NFL, el Sporting SC de la MLS y el KC Current de la NWSL (fútbol femenino). Argentina jugará en el tercer turno del día, que también tendrá los partidos Francia vs. Senegal, Iraq vs. Noruega y, más tarde, Austria vs. Jordania.

9 p.m. de Miami

6 p.m. de Los Ángeles

7 p.m. de Ciudad de México

8 p.m. de Bogotá

10 p.m. de Buenos Aires

3 a.m. de Madrid

Seis días después, el lunes 22 de junio, Argentina tendrá su segunda prueba ante Austria, una de las doce selecciones europeas que ganaron su grupo en las eliminatorias de la UEFA. El duelo se disputará en el Estadio Dallas en la ciudad de Arlington, en Texas. Es un recinto mucho más nuevo, inaugurado en 2009, y que tiene una capacidad de 94.000 aficionados. Allí juegan los Cowboys de la NFL y se han desarrollado eventos que van desde conciertos musicales hasta veladas de boxeo por el título mundial. Será el primer partido del día, antes de Francia vs. Iraq, Noruega vs. Senegal y Jordania vs. Argelia.

1 p.m. de Miami

10 a.m. de Los Ángeles

11 a.m. de Ciudad de México

12 p.m. de Bogotá

2 p.m. de Buenos Aires

7 p.m. de Madrid

La última presentación de la albiceleste en la fase de grupos llegará el sábado 27 de junio, cuando se mida ante la debutante Jordania, una selección que dio la sorpresa al dejar atrás a Iraq en las eliminatorias. El encuentro volverá a disputarse en el Estadio Dallas, y será parte de una jornada de súper acción, en especial para el fútbol latinoamericano, ya que a la misma hora jugarán Argelia vs. Austria, y antes lo harán Panamá vs. Inglaterra y Croacia vs. Ghana (Grupo L); Colombia vs. Portugal y República Democrática del Congo vs.

Uzbekistán.

10 p.m. de Miami

7 p.m. de Los Ángeles

8 p.m. de Ciudad de México

9 p.m. de Bogotá

11 p.m. de Buenos Aires

4 a.m. de Madrid

En caso de avanzar a la siguiente ronda, el escenario se abre en un par de posibilidades.

Si lo hace como primera de grupo, jugará el viernes 3 de julio en el Estadio Miami ante el segundo del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde), mientras que si avanza como escolta, lo hará un día antes, el jueves 2 de julio, ante el ganador de la misma zona, la H, en el Estadio Los Ángeles.

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