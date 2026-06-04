AMLO reaparece, respalda a Sheinbaum y denuncia que “algunos funcionarios” de EE.UU. quieren debilitar a Morena

El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien no suele hacer declaraciones desde que terminó su mandato en septiembre…

El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien no suele hacer declaraciones desde que terminó su mandato en septiembre de 2024, reapareció este miércoles con una carta en la que respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó a “algunos funcionarios” de Estados Unidos de intentar debilitar a su partido, Morena, y fortalecer a la oposición mexicana.

“Para ser más claros: algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México”, escribió López Obrador en una extensa carta publicada en su cuenta de X. Según el exmandatario, esta estrategia buscaría que llegue al poder en México un gobierno “entreguista” con Estados Unidos.

CNN solicitó comentarios a la Casa Blanca y al Departamento de Estado de EE.UU. y espera respuesta.

López Obrador, que se retiró de la política tras dejar la presidencia en 2024, criticó las crecientes presiones del Gobierno de Donald Trump contra México y consideró que obedecen a intereses políticos y electorales más que a preocupaciones genuinas sobre migración o narcotráfico.

“No me extraña que en la embestida del Gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre”, señaló.

La reaparición pública de López Obrador se produce días después de que Sheinbaum acusó a Estados Unidos de querer tener “injerencia” en el país con medidas como los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa a quienes atribuye delitos de narcotráfico.

Sheinbaum ha insistido en que no cree que sea Trump quien ha encabezado la ofensiva contra México, sino grupos de ultraderecha “que no quieren que haya una buena relación” entre los dos países.

La presidenta también ha sugerido que esos grupos podrían estar utilizando a México como tema de campaña rumbo a las elecciones legislativas estadounidenses de 2026 o incluso intentando influir en los comicios mexicanos de 2027.

“¿Acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie”, dijo ante miles de simpatizantes en la Ciudad de México.

En su carta, López Obrador expresó sorpresa por el cambio de actitud de Trump respecto a la relación que ambos mantuvieron durante sus respectivos mandatos. “¿Por qué cambió tanto el presidente Trump?”, se preguntó el expresidente, quien coincidió con el republicano durante parte de su primer mandato en la Casa Blanca.

The-CNN-Wire

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