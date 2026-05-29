Una mujer embarazada y su hijo, procedentes de Ghana, llevan más de una semana detenidos en el aeropuerto de Dulles

Los abogados de Anabella Gyasi afirman que ella y su hijo llevan más de una semana confinados en el Aeropuerto…

Los abogados de Anabella Gyasi afirman que ella y su hijo llevan más de una semana confinados en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles.

Anabella Gyasi y su hijo de 4 años llegaron al Aeropuerto Internacional Washington Dulles hace más de una semana con visas de turista. Según sus abogados, aún permanecen allí, confinados en una habitación sin ventanas con una sola cama y un baño.

Un juez federal tiene previsto este viernes escuchar los argumentos sobre el futuro de la mujer embarazada, quien llegó a Estados Unidos desde Ghana para una cita médica de su hijo, pero también reconoció ante las autoridades su intención de solicitar asilo, según consta en los documentos judiciales.

Sus abogados alegan que se encuentra detenida ilegalmente.

“La Sra. Gyasi obtuvo las visas necesarias para la cita médica de su hijo, y al retenerlos en condiciones peligrosas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) está violando la ley y anteponiendo la cruel agenda antiinmigrante de la administración Trump a la dignidad humana básica y la Constitución”, declaró la abogada Dorna Maryam Movasseghi de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Virginia, que presentó la petición judicial de liberación de Gyasi.

Sin embargo, la administración Trump afirmó en un documento judicial presentado el jueves que Gyasi “admitió bajo juramento… que su intención no era abandonar Estados Unidos para regresar a Ghana” y, por lo tanto, no pudo ingresar a Estados Unidos con la visa de turista.

Después de que un juez de inmigración denegara su solicitud de asilo el miércoles, lo que prácticamente imposibilita que Gyasi y su hijo permanezcan en el país, su equipo legal indicó que su principal preocupación ahora es su bienestar durante lo que se ha convertido en una escala indefinida.

El caso de Gyasi es uno de los más recientes en ser impugnado en un sistema judicial federal que lucha por mantenerse al día con las agresivas medidas del gobierno para maximizar el número de inmigrantes deportados de Estados Unidos y aumentar el control de los visitantes con visas de no inmigrante.

Gyasi, de 38 años, llegó a Estados Unidos con una visa de turista tras obtener una cita para su hijo en el Hospital Infantil de Akron para una evaluación de una posible cirugía para corregir graves anomalías físicas que afectan a los dedos de ambas manos, según consta en la petición. Habían viajado a Estados Unidos para recibir tratamiento dos años antes, pero los médicos le dijeron que su hijo era demasiado pequeño para la cirugía en ese momento. Sus visas de turista vencen en 2028, según la petición.

En lugar de poder abordar su vuelo de conexión a Ohio, la ciudadana ghanesa, que tiene cuatro meses y medio de embarazo, y su hijo fueron “encerrados en una sala de espera” en el aeropuerto y “se les negó comida y atención médica adecuadas”, según la petición.

Fueron detenidos después de que Gyasi “revelara su temor a regresar a Ghana debido a la persecución que ella y su hijo sufrían”, durante un interrogatorio en la Aduana de Estados Unidos, según las alegaciones del documento.

Gyasi, maestra de profesión, declaró a las autoridades que su madre “es una sacerdotisa tradicional y que, al ver a mi hijo de bebé y su discapacidad, me dijo que debía matarlo”, según la transcripción oficial de su declaración a un agente de inmigración.

Gyasi “alegó temor a regresar a Ghana, fue entrevistada para determinar si existía temor fundado por un funcionario de asilo y un juez de inmigración revisó dicha determinación negativa, confirmando la del funcionario. Por lo tanto, su orden de deportación acelerada está lista para ejecutarse, lo que implica su expulsión a Ghana”, escribió el gobierno en la demanda.

La madre fue hospitalizada dos veces la semana pasada, primero por mareos y luego por sangrado vaginal, según la petición, lo que, según los médicos, se debió a estrés e hipertensión. El personal médico también estaba preocupado porque no comía lo suficiente y la alimentó. Incluso le dieron comida para llevar, según alegan sus abogados en el documento judicial. Según la transcripción de los documentos judiciales, la mujer declaró a las autoridades que ni ella ni su hijo estaban familiarizados con la comida estadounidense y que esta la estaba enfermando y debilitando.

Cuatro días después de su llegada, y tras repetidas solicitudes de más comida, la petición indica que Gyasi accedió a ser deportada, “por temor a perder a su hijo por nacer”.

“Como estoy embarazada, me siento cada día más débil”, le dijo a un agente de la CBP, según la transcripción oficial.

Su hijo “había pasado gran parte del día llorando por el hambre”, y los agentes de la CBP supuestamente le negaron la solicitud de comprar comida, “diciéndole que solo podía acceder a la comida que le proporcionaban”, según la petición.

Pero después de que inicialmente accediera a retirar su solicitud de asilo, los oficiales “le ofrecieron la comida que quisiera” y le permitieron a ella y a su hijo ducharse por primera vez desde su detención, según su petición.

Los abogados de Gyasi afirmaron que su acuerdo de autodeportación se debió a la “desesperación por la salud y el bienestar” de su hijo y su bebé por nacer, y que “no deseaba renunciar a sus solicitudes de asilo”.

“Estas celdas sin ventanas nunca fueron diseñadas para la detención a largo plazo”, declaró Eden Heilman, abogada principal de Gyasi en la ACLU de Virginia.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que las acusaciones de maltrato “son falsas”.

“Todas las personas bajo custodia de la CBP, incluida esta persona, tienen acceso a la atención médica adecuada, que incluye evaluación médica, medicamentos y alimentos”, declaró un portavoz del DHS a CNN el jueves. “La persona se encuentra actualmente bajo custodia de la CBP en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y permanecerá bajo custodia en espera de su audiencia de inmigración”.

Gyasi declaró bajo juramento ante las autoridades de inmigración que había estado investigando la posibilidad de solicitar asilo “durante los últimos dos años”, después de que los agentes revisaran su teléfono y encontraran un historial de búsquedas sobre el tema, según escribió un agente de la CBP. Añadió que también había considerado solicitar asilo en Canadá y en Australia.

Sus abogados argumentan que está siendo castigada por su honestidad.

“Si no hubiera revelado su temor a ser perseguida en su país, aún podría haber entrado con una visa de turista”, declaró Heilman a CNN. “Desafortunadamente, debido a su honestidad y a que compartió sus preocupaciones, está en esta categoría especial de solicitante de asilo”.

La respuesta del gobierno indica que un juez de inmigración ya denegó la solicitud de asilo de Gyasi y que el gobierno “iniciará el proceso para ejecutar la orden de deportación de los peticionarios a Ghana”, pero no especificó cuánto tiempo podría durar dicho proceso.

La jueza de distrito Leonie Brinkema, nominada por Clinton para el tribunal federal, impidió que el gobierno trasladara a Gyasi y a su hijo fuera de su jurisdicción mientras el caso está pendiente y ordenó una audiencia para este viernes para determinar los próximos pasos.

La administración Trump ha trasladado repetidamente a otros detenidos a cientos de kilómetros del lugar de su arresto, lo que complica sus casos legales.

Los abogados de Gyasi afirman que los agentes de la CBP parecían centrarse en el hecho de que estaba embarazada cuando la detuvieron por primera vez, y creen que esto se debe a la iniciativa del presidente Donald Trump para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, según la cual los niños nacidos en Estados Unidos son automáticamente ciudadanos estadounidenses.

“Ella es solo una de las muchas mujeres embarazadas que han sido detenidas en cifras alarmantes a raíz del decreto del presidente Trump que busca acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y esto tiene que parar”, declaró la abogada de ACLU Sophia Gregg el miércoles.

La política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que data de la administración Obama, establece que las mujeres embarazadas no deben ser detenidas a menos que existan “circunstancias extraordinarias” que lo justifiquen.

Esa política fue derogada hace un año por el comisionado interino de la CBP, Pete Flores, quien afirmó que tanto esta como otras políticas relativas a los detenidos vulnerables eran “obsoletas o incompatibles con las directrices actuales de la Agencia y las políticas de control migratorio”. Sin embargo, la administración Trump no ha modificado la política que establece que “los detenidos generalmente no deben permanecer más de 72 horas en las salas o centros de detención de la CBP”.

“La Sra. Gyasi está cumpliendo todas las normas que se le impusieron, pero la CBP no”, declaró Movasseghi.

Ante la menguante esperanza de permanecer en Estados Unidos —y con la cita médica del sábado para el hijo de Gyasi prácticamente imposible—, Heilman indicó que la principal solicitud al juez este viernes será lograr la salida de la madre y el hijo del aeropuerto, de una forma u otra.

“El hecho de que no se vislumbre el fin de su detención es lo que consideramos particularmente trágico e inaceptable”, afirmó Heilman.

The-CNN-Wire

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