¿Por qué el posible acuerdo de Trump con Irán podría ser casi tan polémico como su decisión de hacer la guerra?

La mejor esperanza para poner fin a una guerra mal planificada, que comenzó con escasa consulta al Congreso o al…

La mejor esperanza para poner fin a una guerra mal planificada, que comenzó con escasa consulta al Congreso o al pueblo estadounidense, puede ser una paz insatisfactoria que deje cuestiones críticas por resolver más adelante y profundice las disputas en Washington.

El presidente Donald Trump ha dicho repetidamente que un acuerdo para detener el conflicto que él eligió contra Irán es inminente y está muy cerca. Cada vez, sus predicciones resultaron ser ilusiones o una mala interpretación de las verdaderas intenciones de Irán.

Por eso no sorprende que sus últimas afirmaciones de que un acuerdo marco con Teherán está cerca hayan sido recibidas con escepticismo y confusión, ni que tanto los halcones conservadores como los demócratas parezcan creer que está a punto de ceder ante un mal acuerdo.

Aun así, los rumores diplomáticos sugieren que un arreglo para reabrir el estrecho de Ormuz y aliviar el bloqueo estadounidense a los barcos y puertos iraníes podría estar cerca. Un avance de este tipo podría ser un punto de partida para conversaciones que la administración intentará utilizar para frustrar cualquier ambición nuclear iraní restante.

Un acuerdo más concreto más allá del actual y frágil alto el fuego sería bien recibido en todo el mundo, ya que traería la esperanza de aliviar eventualmente las crisis energéticas y económicas provocadas por la guerra y el cierre del estrecho por parte de Irán.

La guerra con Irán, como todo lo demás en Washington, está secuestrada por la amarga política, las ideologías arraigadas y los políticos que buscan mejorar su propia imagen. La agresiva negativa de la administración a aceptar críticas sobre un conflicto que parecía subestimar enormemente la capacidad de resistencia de Irán no ha ayudado.

Vale la pena señalar que Trump no puede ganar políticamente. Las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la guerra, por lo que enfrentaría una reacción igual o mayor si ordenara nuevos ataques contra Irán, un paso que amenazaría con una escalada violenta y un mayor dolor económico. Pero los presidentes a menudo se sienten tentados a lanzar nuevas aventuras militares para salvar las apariencias, o para buscar una vía de salida que con frecuencia se convierte en un atolladero. Cuando dan un paso atrás, se pueden salvar vidas.

Aun así, los detalles emergentes de un posible acuerdo con Irán sugieren que los términos de un acuerdo de paz pueden estar más allá incluso de la capacidad de Trump para presentarlo como un triunfo.

Las indicaciones, por ejemplo, de que Washington podría descongelar algunos activos iraníes y desmantelar gradualmente su propio bloqueo para persuadir a Irán de reabrir el estrecho, validarían efectivamente la influencia que la República Islámica obtuvo en la guerra y entregarían fichas clave de negociación de Estados Unidos.

Cualquier compromiso de Irán en el memorando de que no buscará armas nucleares sería recibido con grandes reservas en Washington. Un período propuesto de al menos 60 días para negociaciones destinadas a resolver los puntos conflictivos restantes sobre el enriquecimiento nuclear de Irán, incluido su arsenal de uranio, también parece bastante corto dada la complejidad de los temas. La historia muestra que a Irán le encantaría arrastrar a Estados Unidos a un período prolongado de diplomacia inconclusa que dure meses o años.

Otra razón para la cautela es que no está claro que Irán, con un sistema de gobierno aún más opaco después de que los principales líderes fueran muertos en la guerra, acepte cualquier acuerdo de paz que Estados Unidos aparentemente esté dispuesto a ofrecer. Hubo mensajes contradictorios desde Teherán durante el fin de semana. Y los nuevos líderes de Irán parecen creer que ganaron este enfrentamiento con la superpotencia estadounidense, incluso si su economía está tambaleándose y los ciudadanos que reprimen enfrentan condiciones desesperadas.

Los lineamientos de un acuerdo propuesto, mientras tanto, están muy lejos de la “RENDICIÓN INCONDICIONAL” que Trump exigió a Irán en marzo. Pero está bajo una presión extrema para encontrar alguna resolución, con los precios de la gasolina en aumento, sus índices de aprobación cayendo y su apoyo entre los republicanos del Congreso debilitándose en Irán y otros temas.

Algunos republicanos temen que Trump esté a punto de ceder.

“Mire, hace unas 11 semanas nos dijeron (el secretario Pete) Hegseth y el Departamento de Defensa que habían destruido las defensas de Irán y que solo era cuestión de tiempo antes de que tuviéramos el material nuclear”, dijo el senador Thom Tillis de Carolina del Norte a Jake Tapper de CNN en “State of the Union” el domingo. “¿Ahora estamos hablando de una postura en la que podríamos aceptar que el material nuclear permanezca en Irán? ¿Cómo tiene eso sentido?”

Estados Unidos e Israel han hecho de la eliminación de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán un objetivo clave de guerra. Pero las bajas que podrían resultar de un intento de extraerlo por la fuerza han sido prohibitivas. Y las concesiones que Irán exigiría para entregar el material mediante la diplomacia probablemente serían muy altas.

El avance hacia un acuerdo también ha suscitado el escepticismo del senador Roger Wicker, quien preside el Comité de Servicios Armados del Senado. El senador de Mississippi escribió el viernes en X que los instintos de Trump de “terminar el trabajo” en Irán habían sido acertados, pero que buscar un acuerdo ahora implicaría el riesgo de “una percepción de debilidad”.

El aliado de Trump, el senador Lindsey Graham, advirtió el sábado de que permitir que Irán aproveche su ventaja controlando el estrecho de Ormuz cambiaría el equilibrio de poder regional.

Estos argumentos tienen cierto mérito. Pero tampoco está claro cómo más combates, además de la ofensiva de semanas de Estados Unidos e Israel contra Irán, tendrían una mayor probabilidad de éxito para quebrar la resistencia de Teherán.

CNN informó la semana pasada, citando a dos fuentes familiarizadas con las evaluaciones de inteligencia de EE.UU., que Teherán había reiniciado parte de la producción de drones y estaba reconstruyendo ciertas capacidades militares degradadas por los ataques estadounidenses-israelíes. Esto significa que una reanudación de la guerra implicaría el riesgo de una represalia iraní aún más intensa y dañina contra los estados del Golfo, la infraestructura crítica y las fuerzas estadounidenses que en el primer enfrentamiento. Un intento de reabrir el estrecho por la fuerza sería potencialmente peligroso y llevaría mucho tiempo.

Trump también enfrenta críticas de los demócratas, quienes lo acusaron de iniciar la guerra, criticaron su manejo de la misma y ahora lo reprenden por su posible desenlace. Sus ataques muestran que su partido percibe que la oposición mayoritaria a la guerra entre los votantes podría darles una victoria en las elecciones de medio término.

El senador Cory Booker expresó su preocupación por los informes sobre la secuencia de un acuerdo, comenzando con la apertura del estrecho y avanzando hacia conversaciones nucleares posteriores.

“Lo que estoy viendo y que me indigna tanto en este momento es que el presidente dijo que entró en esto para lidiar con su programa nuclear”, dijo el demócrata de Nueva Jersey en “State of the Union”. “Esto no aborda eso”.

Booker añadió: “Donald Trump está siendo manipulado como el tonto que es por habernos metido en esto en primer lugar”.

El senador Chris Van Hollen advirtió de que el acuerdo propuesto “nos llevaría de regreso al statu quo previo a la guerra” o incluso a algo peor, pero insinuó que EE.UU. podría no tener otra opción.

“Creo que esto fue un error. Cuando estás cavando un hoyo, deberías dejar de cavar, y eso parece que es lo que finalmente estamos haciendo”, dijo el demócrata de Maryland en “Fox News Sunday”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respondió a las críticas sobre el posible acuerdo durante un viaje a la India. “La idea de que, de alguna manera, este presidente, dado todo lo que ya ha demostrado que está dispuesto a hacer, vaya a aceptar un acuerdo que termine poniendo a Irán en una posición más fuerte en cuanto a sus ambiciones nucleares es absurda”, dijo.

El presidente parece haber escuchado las preocupaciones de que está a punto de firmar un mal acuerdo. “He informado a mis representantes que no se apresuren a llegar a un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado”, escribió en las redes sociales el domingo.

Con el Día de los Caídos marcando el inicio de un verano político volátil que podría decidir las elecciones intermedias, los principales republicanos enfatizaron que la paz podría traer beneficios para los votantes.

Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico de Trump, dijo a Fox News que un acuerdo desataría una “oleada” de petróleo a través del estrecho. “De hecho, podríamos estar viendo una inflación negativa debido a la caída del precio de la energía”, dijo. Y el representante de Florida, Byron Donalds, quien se postula para gobernador, dijo a Fox que tan pronto como haya un acuerdo, “esos precios del petróleo caerán en picada y los precios de la gasolina también aquí en Estados Unidos”.

Sin embargo, muchos analistas advierten de que la recuperación tras el cierre del estrecho, que dejó decenas de petroleros varados en el Golfo durante semanas, no mejorará de inmediato las perspectivas económicas globales ni la asequibilidad en Estados Unidos. Los analistas de JPMorgan, por ejemplo, esperan que el petróleo promedie US$ 97 por barril durante el resto del año.

A medida que se hagan públicos más detalles sobre el acuerdo propuesto, Trump enfrentará varias preguntas críticas. Primero, ¿será su eventual acuerdo más hermético que el pacto del expresidente Barack Obama, que fue negociado con Irán y las principales potencias mundiales en 2015? Ese acuerdo cortó los múltiples caminos de Teherán hacia las armas nucleares e incluyó una verificación estricta y constante.

En segundo lugar, ¿ha puesto la decisión de Trump de desechar ese acuerdo —y una guerra que ha costado la vida de 13 estadounidenses en combate, cerrado la región del Golfo, costado miles de millones de dólares y probablemente matado a cientos de iraníes— a Estados Unidos en una mejor posición respecto a Irán?

El hecho de que esto sea siquiera una pregunta resalta el dilema de Trump: reiniciar la guerra podría tener graves consecuencias políticas y económicas. Terminarla en los mejores términos disponibles puede ser casi igual de problemático e impopular.

The-CNN-Wire

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