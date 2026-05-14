OnlyFans está en el centro de dos famosas series de TV. Es debido a los problemas de la economía

En “Margo’s Got Money Troubles”, Margo, interpretada por Elle Fanning, pinta todo su cuerpo de un verde metálico. ¿Su objetivo?…

En “Margo’s Got Money Troubles”, Margo, interpretada por Elle Fanning, pinta todo su cuerpo de un verde metálico. ¿Su objetivo? Encarnar completamente a su personaje de OnlyFans, una alienígena terrestre llamada The Hungry Ghost, que ofrece desnudez ligera y críticas severas a la genitalidad de sus suscriptores voluntarios.

Las ganancias que Margo, madre soltera, obtiene de este trabajo van directamente a mantener a su hijo pequeño después de perder su empleo en un restaurante, el cual no involucraba a personas excitadas en internet.

Al igual que Margo, más de 4,6 millones de personas en todo el mundo se han convertido en creadores en OnlyFans, la plataforma basada en suscripciones conocida por ofrecer desde fotos de fetiches de pies hasta contenido adulto explícito. Una década después de su fundación, OnlyFans también aparece en la televisión convencional, incluso en “Euphoria”, donde Cassie, interpretada por Sydney Sweeney, alcanza la fama en la plataforma.

También juega un papel en una trama de “Industry” de HBO e incluso fue parodiada en “Abbott Elementary” de ABC, el programa más familiar de la televisión. ¿Una señal de que la cultura estadounidense atraviesa una fase de hipersexualización? Más bien: la gente está luchando en una economía estadounidense complicada y en constante cambio.

Las motivaciones de los personajes para unirse (o pensar en unirse) a OnlyFans pueden variar, pero la razón es, en esencia, la misma: el mercado laboral tradicional no está funcionando para ellos.

Rufi Thorpe, la autora de la novela en la que se basa “Margo’s Got Money Troubles” de AppleTV, cree que el “aumento de las dificultades económicas en este país” tiene algo que ver con la creciente relevancia cultural de una plataforma como OnlyFans.

“Ves el auge de la cultura del ajetreo, y puede verse como conducir para DoorDash o conducir para Uber, o puede verse como OnlyFans”, dijo. “Pero la gente está intentando desesperadamente poder pagar el alquiler”.

Por muy ficticias que sean las tramas, están arraigadas en algunas de las realidades que millones de personas enfrentan hoy en día.

Una nueva encuesta de CNN encontró que la mayoría de los estadounidenses son pesimistas sobre la economía, con los altos precios y el costo de vida llevándolos a reducir sus gastos, incluso en comestibles. La inflación también sigue en alza, lo que reduce los salarios de los estadounidenses, mientras que quienes buscan empleo en la mayoría de las industrias han enfrentado grandes desafíos en el mercado laboral en los últimos años. A menos que estés buscando trabajo en el sector de la salud —una de las únicas industrias que realmente está contratando en este momento y un campo en el que ninguno de los personajes de estos programas de televisión trabaja—, la situación es bastante desalentadora.

Esa realidad económica está cambiando la forma en que el trabajo sexual se representa en la televisión. Durante mucho tiempo, las trabajadoras sexuales han sido retratadas principalmente como víctimas en los dramas policiales. Esta temporada, se las muestra recurriendo a OnlyFans para hacer lo banal, pero crucial, de poner dinero en sus bolsillos.

Thorpe se inspiró para escribir su novela de 2024 después de ver cómo OnlyFans explotó durante la pandemia.

La plataforma permite a los creadores publicar videos y fotos e interactuar directamente con los suscriptores; y quedarse con el 80 % de sus ganancias, según la política para creadores de OnlyFans.

Aquellos que ganan más de US$ 600 al año reciben un formulario fiscal 1099, lo que a los ojos de muchos creadores legitima su trabajo, dijo Bridget Crawford, profesora de derecho en la Universidad Pace que ha publicado estudios sobre la economía detrás de OnlyFans. Su objetivo, dijo, es sentirse “como cualquier otro trabajador”.

Pagar impuestos sobre las ganancias también ayuda a los creadores a tener un historial para poder conseguir un apartamento o un préstamo, una mentalidad similar a la de Margo, el personaje de Fanning.

El atractivo más amplio de la plataforma tiene mucho que ver con el hecho de que ofrece trabajo sexual sin ningún contacto físico, dijo Thorpe, agregando que todas las modelos con las que habló mientras investigaba para “Margo’s Got Money Troubles” se habían unido a la plataforma “por el dinero”.

“Creo que esa es la razón principal por la que alguien hace trabajo sexual”, dijo.

Gracie Canaan, comediante y creadora de OnlyFans que copresenta el podcast “OnlyFantasy” de Audible, le dijo a CNN que ganó US$ 4.000 en su primer mes ofreciendo “la experiencia de novia” (que incluía “desnudez a nivel de bikini”, “algunas fotos desnuda” y juegos de rol de personajes). El año pasado, Canaan ganó más de US$ 100.000 en la plataforma.

El dinero que gana estando en OnlyFans es su principal motivación para estar en la plataforma mientras sigue persiguiendo una carrera en la comedia, pero también elige crear contenido de una manera que la hace sentir “realizada creativamente”, dijo.

“Esto es algo que quiero seguir haciendo”, dijo. “Y sé, por haber tenido trabajos que odio, que para poder seguir haciéndolo, realmente tengo que disfrutarlo y la manera en que encuentro alegría en ello es siendo creativa”.

Canaan piensa que las historias ficticias sobre la plataforma resuenan culturalmente en este momento no solo por una “incertidumbre colectiva” en la economía, sino también porque ahora existe una comprensión de por qué “tantas personas recurren a OnlyFans”.

“Ese estigma se ha ido erosionando con el tiempo”, dijo Canaan. “Ahora está en el punto en que es lo suficientemente interesante sin ser tan tabú como solía ser”.

Chloe Cherry, una exestrella de cine para adultos y modelo de OnlyFans que interpreta a Faye en “Euphoria”, cree que OnlyFans se ha vuelto más aceptado en la cultura actual debido al “capitalismo y a que la economía está empeorando”.

“No tiene nada que ver con el empoderamiento o el poder o cualquier cosa así”, dijo Cherry en una entrevista reciente con Refinery29, y agregó que piensa que la plataforma es un “fenómeno extraño de la década de 2020 sobre el que miraremos atrás y estaremos muy confundidos”.

OnlyFans tiene un papel importante en la temporada actual de “Euphoria”, en la que Cassie inicialmente se une a la plataforma con la esperanza de ganar US$ 50.000 extra para flores para su boda. En una escena, ella posa como un bebé adulto, lo que genera una reacción significativa de los creadores de OnlyFans, quienes lo han calificado de “problemático” y han dicho que retratar la plataforma como un lugar donde ese contenido sería aceptable es un “problema serio”.

El creador de “Euphoria”, Sam Levinson, dijo anteriormente a The Daily Beast que el objetivo del programa era encontrar una “capa de absurdo” en el recorrido de Cassie por OnlyFans, dado que, por ejemplo, en una escena, su empleada doméstica la ayudaba a grabar contenido.

CNN se ha puesto en contacto con HBO y con un representante de Sweeney para obtener comentarios en respuesta a las críticas en torno a la escena.

Un representante de OnlyFans declinó hacer comentarios para esta historia y señaló sus términos de servicio y política de uso aceptable. OnlyFans prohíbe cualquier contenido que involucre a menores de 18 años o juegos de roles relacionados con la edad, según la política de la empresa.

OnlyFans es tan ubicuo que incluso Janine Teagues, la optimista maestra de segundo grado interpretada por Quinta Brunson en “Abbott Elementary” de ABC, considera la idea de unirse a un sitio llamado “MostlyFans” cuando se entera de que podría quedarse sin trabajo. Finalmente, descubre que su empleo en la escuela está seguro, para su alivio.

En realidad, Janine podría haber necesitado un plan de respaldo para su plan de respaldo. OnlyFans no es dinero fácil.

Es difícil saber cuánto ganan la mayoría de los creadores, ya que OnlyFans no publica esos datos. Los principales creadores del sitio pueden ganar millones al mes, pero ese no es el caso para la mayoría.

Canaan, la creadora de OnlyFans y presentadora de podcast, dijo que aunque no está entre las que más ganan, está ganando más dinero a través de la plataforma que en su anterior trabajo corporativo.

“Estar en el mundo corporativo estadounidense y ver cómo se desmorona, y luego pensar —OnlyFans en realidad es más estable que esto que me enseñaron a creer que era lo inteligente y seguro— es una locura”, dijo.

El hecho de que solo un pequeño porcentaje de creadores se convierta en los que más ganan no significa que sea imposible, lo que quizás explique por qué tantas personas han recurrido, o han considerado recurrir, a OnlyFans después de intentar navegar una economía que no los apoya, como Margo, Cassie o Janine.

Después de todo, como dijo Cassie en un episodio reciente, “este es el mundo de los negocios de hoy”.

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