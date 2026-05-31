Más de 45 muertos en Myanmar tras una enorme explosión en un edificio que almacenaba explosivos

Una explosión el domingo en un edificio del noreste de Myanmar que, según se dijo, almacenaba explosivos para minería, mató…

Una explosión el domingo en un edificio del noreste de Myanmar que, según se dijo, almacenaba explosivos para minería, mató a más de 45 personas, según trabajadores de rescate e informes de medios independientes.

Unas 70 personas más resultaron heridas en la explosión, que tuvo lugar alrededor del mediodía en la aldea de Kaungtup, en el municipio de Namhkam.

La zona, ubicada a unos 3 kilómetros al sur de la frontera china, está bajo el control del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, un grupo armado étnico que ha mantenido enfrentamientos esporádicos contra el Gobierno central de Myanmar.

Un trabajador de rescate que acudió al lugar de la explosión dijo a The Associated Press que, hasta la noche del domingo, se habían recuperado 46 cuerpos, incluidos seis niños, y que fueron llevados para su cremación.

El rescatista, que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo que 74 heridos habían sido trasladados al hospital del municipio y que las operaciones de rescate continuaban.

Otro rescatista en Namhkam, que también habló bajo condición de anonimato, aseguró que unas 40 personas murieron y que más de 100 casas cerca del lugar de la explosión resultaron dañadas.

Medios de Myanmar, incluida la agencia de noticias en línea Shwe Phee Myay del estado Shan, informaron cifras de muertos que oscilaban entre 50 y 55. Publicaron fotos y videos que mostraban humo de la explosión y edificios dañados y escombros tras el estallido.

La cadena estatal china CCTV informó que la explosión causó varias muertes y heridos, y que muchas viviendas resultaron gravemente dañadas, pero no dio cifras.

Indicó que, según investigaciones preliminares, la explosión ocurrió en un lugar donde se almacenaban grandes cantidades de explosivos utilizados para operaciones mineras.

Las autoridades locales están proporcionando actualmente ayuda, atención médica y asistencia de reasentamiento a los residentes afectados, señaló el informe.

El Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, o TNLA, dijo en un comunicado difundido en su canal de Telegram que la gelignita había sido almacenada por el departamento económico del grupo para su uso en sitios de minería y canteras de piedra, y que está en marcha una investigación sobre la causa de la explosión.

La gelignita se usa ampliamente en minería y voladuras de roca, pero puede volverse altamente inestable con el tiempo y si se almacena de manera inadecuada.

El Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, o TNLA, es miembro de la alianza rebelde de los Tres Hermanos, y ha controlado la zona de Namhkam desde que la alianza y sus aliados lanzaron una gran ofensiva contra los militares en el noreste de Myanmar a finales de 2023. Los miembros de la alianza y otros grupos armados étnicos han luchado durante mucho tiempo por una mayor autonomía.

El TNLA firmó un cese del fuego con el ejército de Myanmar tras conversaciones mediadas por China en octubre del año pasado, pero las relaciones siguen siendo tensas.

Myanmar ha estado sumido en el caos desde que el ejército tomó el poder del Gobierno electo de Aung San Suu Kyi el 1 de febrero de 2021, lo que desencadenó una amplia oposición popular. Después de que las manifestaciones pacíficas fueran reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al gobierno militar tomaron las armas, y grandes partes del país están ahora envueltas en el conflicto.

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