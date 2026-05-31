Mapa de resultados de las elecciones presidenciales de Colombia por departamentos: dónde gana cada candidato

Los colombianos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente. Los candidatos más posicionados son el oficialista Iván Cepeda…

Los colombianos acudieron a las urnas para elegir al próximo presidente. Los candidatos más posicionados son el oficialista Iván Cepeda y los opositores Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Las encuestas indican que habría una segunda vuelta. En juego está la continuidad del proyecto de Gustavo Petro y un cambio hacia la derecha.

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