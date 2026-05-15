Los finalistas de Eurovisión subirán al escenario en medio del boicot de España, Irlanda y otros por la presencia de Israel

A pesar de la insistencia de Eurovisión en que es apolítico, la política siempre ha formado parte del concurso de…

A pesar de la insistencia de Eurovisión en que es apolítico, la política siempre ha formado parte del concurso de la canción que se celebra en todo el continente, siendo un elemento tan importante como cualquier constelación de pirotecnia y baladas poderosas que se exhiban ese año.

Pero si antes la política era una especie de chiste, un indicador útil para que los aficionados cínicos adivinaran qué país podría otorgar puntos a otro, este año amenaza con eclipsar toda la contienda.

Cinco países —Irlanda, España, Eslovenia, los Países Bajos e Islandia— están boicoteando el evento de este año debido a la continua participación de Israel, lo que supone la mayor crisis en los 70 años de historia del concurso.

El revuelo ha empañado las festividades de este espectáculo, normalmente extravagante, alegre y ostentoso, en el que artistas que representan a diferentes países, en su mayoría europeos, interpretan una canción y compiten por ser coronados ganadores tras una votación del público y del jurado.

El año pasado, 166 millones de personas lo vieron por televisión y se ha convertido en un referente cultural clave para la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, solo 35 países viajaron a Viena, Austria, para el concurso de este año, que culmina con la gran final del sábado, lo que representa el menor número de participantes desde 2004. Es posible que la asistencia de público también haya disminuido.

“Podemos ver que aún quedan entradas disponibles para la final del sábado, algo insólito”, declaró a CNN desde Viena Frank Dermody, presidente del club de fans irlandés de Eurovisión.

Mientras que normalmente unos 800 aficionados irlandeses viajan a la ciudad anfitriona, este año solo unos 40 lo han hecho, añadió.

“Hay mucha gente de otros países que no viene. Simplemente no se sienten cómodos. Puede que en los próximos días sientan miedo de perderse algo y vengan a la ciudad, pero ahora mismo diría que hay menos gente de lo normal”, comentó.

La participación de Israel en el concurso ha resultado controvertida durante los últimos dos años debido a su guerra en Gaza, lo que ha provocado protestas y boicots por parte de los aficionados.

En diciembre, las divisiones entre los países que conforman la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora de Eurovisión, salieron a la luz cuando se reunieron para debatir el asunto.

Finalmente, no se votó sobre la participación de Israel en el concurso, pero se introdujeron “cambios específicos” para “reforzar la confianza, la transparencia y la neutralidad del evento”, según informó la UER en diciembre.

Irlanda, España, los Países Bajos y Eslovenia anunciaron de inmediato su boicot, e Islandia se sumó una semana después.

En aquel momento, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel declaró sentirse “avergonzado” por los países que boicoteaban el concurso.

Todo esto surgió tras los rumores y las acusaciones de que el gobierno israelí había influido en los resultados de las dos últimas competiciones mediante la promoción de una campaña de votación masiva.

La UER nunca se ha pronunciado públicamente sobre tales acusaciones, pero una investigación del New York Times publicada el lunes describió una “campaña bien organizada por el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu que adoptó Eurovisión como una herramienta de poder blando, y un organizador secreto del concurso que no estaba preparado para responder”.

La Oficina del Primer Ministro de Israel declinó hacer comentarios a CNN. Amichai Chikli, Ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, declaró que su ministerio “ha detectado un aumento drástico y coordinado del discurso antisemita y antiisraelí en torno a Eurovisión 2026”.

Según las reglas anteriores del concurso, una persona podía votar hasta 20 veces, lo que significa que varios cientos de personas podían influir en la votación popular, según descubrió el Times.

El director de Eurovisión, Martin Green, declaró al Times que las acciones de Israel fueron “excesivas”, pero que no contribuyeron a que el país quedara en segundo lugar.

No obstante, la UER ha reducido este año a 10 el número máximo de votos que una persona puede emitir.

Además, los organizadores emitieron un comunicado el sábado en el que afirmaban que la UER había pedido a la delegación israelí, representada por el cantautor Noam Bettan, que retirara los videos que había publicado “con una instrucción en pantalla que decía ‘vota 10 veces por Israel’”.

“Nos complace constatar que este video no formaba parte de una campaña (más amplia) de este tipo”, añade el comunicado. “Sin embargo, hacer un llamamiento directo a votar diez veces por un mismo artista o canción tampoco se ajusta a nuestras normas ni al espíritu del concurso”.

Cuando Bettan actuó en su semifinal el martes, se oyeron claramente abucheos y gritos de «¡Alto, alto al genocidio!» desde el público dentro del estadio.

En un comunicado posterior, la UER declaró que una persona “cerca de un micrófono, expresó en voz alta su opinión cuando el artista israelí comenzó su actuación… Posteriormente, fue expulsada por seguridad por seguir perturbando al público”.

Otras tres personas también fueron expulsadas por “comportamiento disruptivo”, añadió la UER, sin dar más detalles.

Bettan era consciente de las protestas mientras actuaba, según declaró a la BBC. “Oí que abucheaban y todo eso, y hubo un momento de asombro, ¿sabes? Un poco de conmoción”, comentó.

En lugar de ser el faro habitual de comunidad, diversión para todos y orgullo queer, Eurovisión se ha transformado en una lucha de poder política.

Más de 2.100 artistas, entre ellos Brian Eno, Massive Attack y Peter Gabriel, firmaron una carta abierta condenando la participación de Israel, mientras que otra carta abierta, firmada por más de 1.000 personalidades, como Helen Mirren, Amy Schumer y Scooter Braun, apoyó la participación de Israel en el concurso.

Para la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, la continua participación de Israel “le ofrece al país una plataforma para intentar desviar la atención y normalizar el genocidio que está cometiendo en la Franja de Gaza ocupada”.

Israel ha negado cualquier acusación de que su guerra en Gaza, tras los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre, constituya un genocidio.

El reciente bombardeo israelí del Líbano, que causó miles de muertos en respuesta a los ataques de Hezbollah lanzados después de que ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel eliminaran al líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, también ha provocado una condena generalizada a nivel internacional.

Algunas de las cadenas que boicotean el concurso no lo emitirán.

La cadena nacional eslovena RTV, en su lugar, emitirá una serie de películas y documentales bajo el lema “Voces de Palestina”.

La cadena irlandesa RTÉ emitirá un episodio de la popular comedia Father Ted en el que los personajes principales participan en Eurovisión.

Eurovisión está estructurada de tal manera que las cadenas de televisión nacionales organizan el concurso, lo que significa que a menudo se alinean con las políticas de sus respectivos Gobiernos, señaló Gabe Milne, creador de contenido de Eurovisión, conocido por su canal de YouTube ESCGabe.

La controversia en torno a la participación de Israel “demuestra que los intereses de la UER, como organizadora y controladora de este evento, y los intereses del concurso han divergido enormemente. Me pregunto si no habrá que replantearse fundamentalmente el proceso de toma de decisiones, el modelo de liderazgo y la forma en que se gestiona”, declaró a CNN.

“Esto ha suscitado cuestiones mucho más importantes, pero está claro que, en un mundo como este, la competición, en su formato actual, no está preparada para afrontar adecuadamente las condiciones a las que se ha visto sometida”, agregó.

Tanto para Milne como para Dermody, fanáticos de Eurovisión desde hace mucho tiempo que han viajado a Viena, el concurso se ve algo deslucido este año.

“Aún conserva muchas de las cosas que nos encantan de Eurovisión, pero creo que hay una sensación muy clara de que es un poco soso y melancólico, y no se siente tan alegre como de costumbre”, declaró Milne.

Aun así, algunas cosas siguen siendo familiares. Si encendiste la televisión durante la actuación de San Marino en la primera semifinal, quizás te frotaste los ojos y pensaste: “Esa persona se parece mucho a Boy George”. Y es que, efectivamente, se parecía.

Por supuesto que Boy George formaba parte del repertorio de San Marino. Al fin y al cabo, esto es Eurovisión. Lamentablemente, San Marino no se clasificó para la final.

Como siempre, hay algo para todos los gustos, con canciones que van desde el pop hasta la ópera, pasando por el heavy metal y viceversa.

La canción de Finlandia, la favorita de las casas de apuestas, es una de las varias propuestas cargadas de angustia de este año.

Interpretada por Linda Lampenius y Pete Parkkonen, “Liekinheitin” es un temazo de electropop, con un solo de violín de la aclamada violinista Lampenius, llamas que caen del techo y letras como: “Me prendes fuego // Pero nunca eres completamente mía // Tan caliente, pero fría como el hielo”.

Se espera que el griego Akylas, ataviado con un traje inspirado en un tigre, también tenga mucho éxito.

Su canción “Ferto” combina instrumentos tradicionales griegos con ritmos propios de videojuegos en una divertida y desenfadada exploración de todo lo que él cree que puede traer la fama, representado por emojis que caen, un paseo en patinete y bailarines vestidos como estatuas griegas y mujeres tejiendo, antes de transformarse en una balada sobre las dificultades económicas que afrontó su madre durante su infancia.

De alguna manera, funciona.

No pierdan de vista tampoco al danés Søren Torpegaard Lund, que interpreta otro tema pegadizo y lleno de angustia, utilizando metáforas de fuego para describir una relación tóxica, ni a la francesa Monroe, que con tan solo 17 años exhibe su rica voz en la operística “Regarde!” (Sí, el espacio está ahí).

Cuando los artistas suban al escenario para la deslumbrante gran final el sábado, muchos de los espectadores esperarán que la controversia surgida durante los preparativos quede bien atrás.

“Eurovisión es una de las comunidades más singulares que he conocido en mi vida”, comentó Dermody, “y es muy difícil describir la atmósfera que crea. Te hace sentir bienvenido y lleno de alegría… Es un gran festival de locura, originalidad y rarezas, y es nuestro. Sería muy triste ver desaparecer algo tan genuinamente europeo”.

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