Lo que todos pasan por alto sobre el plan de Mamdani para gravar el penthouse de US$ 238 millones de Ken Griffin

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se paró afuera de un rascacielos de lujo en Manhattan…

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se paró afuera de un rascacielos de lujo en Manhattan para un video en el Día de los Impuestos con el fin de cumplir su plan característico: “Estamos gravando a los ricos”.

El rascacielos, ubicado en la elegante Central Park South y construido a un costo de US$ 1.500 millones, parecía un símbolo apropiado para el video de Mamdani anunciando que la ciudad de Nueva York por fin instauraría un llamado impuesto pied-à-terre sobre segundas viviendas de los más ricos de la ciudad.

Mamdani señaló el apartamento penthouse de US$ 238 millones del financista multimillonario Ken Griffin como un ejemplo principal del “sistema fundamentalmente injusto” que permite a los más ricos de la ciudad guardar su riqueza en viviendas que permanecen vacías la mayor parte del tiempo.

Griffin y los opositores de Mamdani estaban furiosos. Griffin dijo el martes que el video era “inquietante y raro” y que Nueva York “no da la bienvenida al éxito” bajo Mamdani. Dijo que su firma de inversiones, Citadel, planea expandirse en Miami en lugar de en la ciudad de Nueva York como respuesta.

Lo que ambas partes dejaron sin decir: el apartamento penthouse de 23.000 pies cuadrados (2.136 metros cuadrados) de Griffin, la vivienda más cara jamás vendida en Estados Unidos, está valorado en solo US$ 9,4 millones por la ciudad a efectos fiscales.

El alboroto oculta el problema mayor del roto sistema de impuestos a la propiedad de la ciudad de Nueva York, que infravalora los condominios de alta gama y grava en exceso a los inquilinos. En realidad, poca parte del inmueble más caro de la ciudad se grava a su valor de mercado. Esto crea un poderoso incentivo para que las personas más ricas del mundo aparquen su dinero en bienes raíces de la ciudad de Nueva York y contribuye a la crisis de vivienda que expulsa del mercado a los residentes de a pie.

Un impuesto pied-à-terre “puede funcionar bien políticamente, pero no aborda el problema de fondo”, dijo Jared Walczak, investigador principal en la Tax Foundation, de tendencia conservadora. “En un régimen de impuestos a la propiedad de Nueva York mejor diseñado, estas viviendas se gravarían más”.

El sistema tributario de la ciudad de Nueva York exige que los condominios y cooperativas de lujo como el de Griffin se tasen en función del ingreso hipotético que generarían si fueran propiedades de alquiler, subestimando en gran medida su valor real de venta.

Los grandes edificios de apartamentos también enfrentan tasas impositivas efectivas más altas que las viviendas unifamiliares bajo las leyes de la ciudad. Y las personas que viven en vecindarios predominantemente negros pagan tasas de impuesto a la propiedad más altas que los vecindarios más ricos y más blancos.

Los impuestos a la propiedad son la mayor fuente de ingresos del presupuesto de la ciudad de Nueva York, y las complejas leyes de la ciudad se consideran ampliamente defectuosas. Pero los alcaldes progresistas de la ciudad de Nueva York han buscado reformas sin éxito durante décadas.

Un impuesto pied-à-terre ayudará a recaudar fondos para la ciudad y fomentará la residencia principal en la ciudad de Nueva York, dijo Moses Gates, vicepresidente de vivienda y planificación de vecindarios en la Regional Plan Association. Pero “no es un sustituto de una reforma integral del impuesto a la propiedad”.

Los legisladores de Nueva York han planteado diversas propuestas fiscales sobre viviendas pied-à-terre durante más de una década. Todas han encontrado una feroz oposición de los intereses inmobiliarios y han hecho saltar alarmas sobre residentes adinerados que abandonan el estado.

El contralor de la ciudad de Nueva York dijo que un impuesto pied-à-terre podría generar aproximadamente US$ 500 millones al año a partir de unas 11.200 segundas viviendas con valores de mercado superiores a US$ 5 millones.

“A veces hay un componente teatral en esto, donde se trata a los ricos como motores de prosperidad económica”, dijo Vanessa Williamson, investigadora principal en Brookings y autora de “The Price of Democracy” sobre la historia de los impuestos en Estados Unidos. “La presunción con irse es que se llevarán consigo el crecimiento económico”.

Los ricos de la ciudad de Nueva York son fundamentales para su base impositiva, pero son las familias con niños pequeños las que son los motores económicos de las ciudades, dijo. Son los mayores perceptores de ingresos de muchas ciudades, los que más gastan y los futuros trabajadores, así como también las personas que están abandonando los metros de alto costo en masa. English

En la ciudad de Nueva York, los hogares con niños pequeños tienen el doble de probabilidades de irse que aquellos sin niños pequeños, según la organización sin fines de lucro Fiscal Policy Institute.

“El patrón de emigración de Nueva York es principalmente el resultado de una crisis de asequibilidad en el estado, particularmente para las familias”, dijo la organización en un informe de 2024.

La ciudad de Nueva York también ha estado perdiendo residentes adinerados, pero pocas personas se mudan únicamente por los impuestos.

La proporción de millonarios de Nueva York dentro del total nacional cayó un 31% entre 2010 y 2022, según un análisis de la organización sin fines de lucro Citizens Budget Commission. Florida, California y Texas ganaron millonarios a un ritmo más rápido que Nueva York.

Los millonarios tienen bajas tasas de migración, dijo Cristobal Young, un sociólogo de la Universidad de Cornell que investiga si los altos ingresos realmente se mudan cuando suben sus impuestos. La huida fiscal no es un mito, pero solo alrededor del 15% de los millonarios que se mudan terminan con una factura fiscal más baja, dijo.

Las conexiones sociales que las personas adineradas construyen al vivir en un solo lugar y que posibilitan su éxito son difíciles de abandonar, dijo Young. Las personas más jóvenes y aquellas con menores ingresos, que buscan progreso económico, están menos arraigadas a un lugar y es más probable que se muden.

Un impuesto a las viviendas secundarias (pied-à-terre) es un pequeño paso en el objetivo de Mamdani de gravar a los ricos, pero queda muy por debajo de su promesa de campaña de aumentar los impuestos sobre la renta a los residentes más adinerados y a las grandes empresas para respaldar su agenda. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha rechazado estas subidas de impuestos.

“Si esto es todo lo que hay en la gran visión fiscal de Mamdani, los ricos de Nueva York pueden estar bastante contentos”, dijo David Schleicher, profesor de derecho inmobiliario y urbano en la Universidad de Yale.

The-CNN-Wire

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