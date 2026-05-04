Liga MX: lo que dejaron los cuartos de final de ida en la liguilla del Clausura 2026

La liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX arrancó con intensidad y muchas emociones. Los partidos de ida de…

La liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX arrancó con intensidad y muchas emociones. Los partidos de ida de los cuartos de final dejaron claro que ningún equipo tiene el camino asegurado y que las posiciones en el torneo regular no importan al momento de enfrentarse en la fase final. Los encuentros revancha prometen ser igual de atractivos y se auguran auténticas batallas por el pase a semifinales.

La actividad comenzó el sábado en el siempre imponente Estadio Universitario, donde Tigres hizo valer su localía frente a unas Chivas disminuidas. El “Rebaño” llegó mermado tras ceder a varias de sus piezas clave a la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial. “Tala” Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto “Piojo” Alvarado, Armando “Hormiga” González y Luis Romo estuvieron ausentes, y eso terminó pesando en el trámite del encuentro. Tigres aprovechó los espacios y se impuso 3-1 con goles de Jesús Angulo, Juan Brunetta y Diego Sánchez. Ricardo Marín descontó por Guadalajara, que ahora está obligado a ganar por al menos dos goles en la vuelta si quiere mantenerse con vida.

Más tarde, en el Estadio Jalisco, Atlas y Cruz Azul protagonizaron un duelo vibrante. La “Máquina”, ya sin Nicolás Larcamón, mostró capacidad de reacción y pegó primero en la serie al ganar 3-2 como visitante. Carlos Rotondi y Christian Ebere, con un doblete, fueron los artífices del triunfo celeste, mientras que Arturo González y Aldo Rocha mantuvieron con esperanza a los “Rojinegros”. Atlas deberá ganar por una diferencia mínima de dos goles en el partido de vuelta para revertir la eliminatoria, ya que a igualdad de puntos y goles, Cruz Azul tiene ventaja.

El domingo trajo consigo el duelo más esperado de esta fase, y no decepcionó. América y Pumas ofrecieron un espectáculo lleno de goles en el Estadio Azteca, firmando un empate 3-3 que deja todo abierto. Los universitarios llegaron a tener una ventaja de dos anotaciones, pero dos penales a favor de las Águilas terminaron por equilibrar el marcador. Isaías Violante, Henry Martín y Alejandro Zendejas anotaron por América, mientras que Juninho, Uriel Antuna y Jordan Carrillo marcaron para Pumas. Con este resultado, los “Azulcremas” están obligados a ganar en la vuelta por cualquier marcador si desean avanzar.

Finalmente, Toluca recibió a Pachuca en el Nemesio Diez con un cuadro alterno, priorizando su participación en la Concacaf Champions Cup. La decisión tuvo consecuencias inmediatas y el Pachuca aprovechó para llevarse la victoria con un auténtico golazo de Enner Valencia. Ahora, los “Diablos Rojos” tendrán que viajar a la “Bella Airosa” con la obligación de ganar por dos goles de diferencia para mantenerse en la pelea.

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