Las estafas con “voz clonada” con IA están en aumento. Aquí te explicamos cómo protegerte

Una madre de California afirma haber sido estafada por miles de dólares este mes tras recibir una llamada que sonaba…

Una madre de California afirma haber sido estafada por miles de dólares este mes tras recibir una llamada que sonaba como la de su hija angustiada. Ahora sospecha que se trató de un engaño generado con inteligencia artificial.

Ella es una de las muchas personas que han sido víctimas de las estafas de “clonación de voz” a través de llamadas, ya que las herramientas de IA permiten crear una réplica convincente de la voz de otra persona con tan solo unos segundos de audio real.

Según el FBI, los estadounidenses perdieron más de US$ 893 millones el año pasado en estafas relacionadas con la IA, incluyendo ataques de clonación de voz, correos electrónicos de phishing generados por IA, estafas románticas y otros engaños.

Los estafadores pueden imitar a cualquier persona, desde familiares y amigos hasta compañeros de trabajo o profesionales. Bancos como Starling del Reino Unido y el Commonwealth Bank de Australia han advertido a sus clientes sobre las estafas con clonación de voz.

Los expertos afirman que las voces generadas por IA se han vuelto tan realistas que la mayoría de las personas ya no pueden distinguirlas con fiabilidad de las voces humanas reales.

“Para la persona común, no es justo tener que detectar esto”, dijo Henry Ajder, experto en medios generados por IA que asesora a gobiernos y empresas. “Yo mismo tengo dificultades con esto. La mayoría de la gente también”.

Los estafadores pueden crear una réplica de voz generada por IA utilizando una grabación corta de un discurso, a menudo extraída de redes sociales o de una llamada fraudulenta anterior grabada subrepticiamente. Las redes sociales también pueden proporcionar mucha información sobre familiares y amigos cercanos que podrían ser víctimas.

Los estafadores suelen hacer que parezca que el ser querido al que imitan está en peligro, supuestamente secuestrado o encarcelado. Luego, exigen dinero urgente a cambio de su liberación.

“No hubo tiempo para pensar”, declaró a CNN el año pasado Gary Schildhorn, un abogado de Filadelfia que fue víctima de una estafa con voz artificial que imitaba a su hijo. “Solo pensaba: ‘Tengo que reaccionar para ayudar a mi hijo. Está en peligro’”.

En algunos casos, la voz artificial puede ser más que una simple grabación. Los atacantes más sofisticados podrían usar herramientas de conversión de texto a voz o manipulación de voz, que alteran la voz del estafador para que suene como la persona a la que imita en tiempo real. Estas técnicas facilitan las conversaciones entre la víctima y la voz artificial, lo que podría hacer que la estafa sea más convincente, explicó Ajder.

Los hackers también pueden hacer que parezca que una llamada proviene de un número conocido mediante una táctica llamada suplantación de identidad del número de teléfono; por lo tanto, no se puede confiar en que una llamada que parece provenir de tu madre sea realmente de ella.

Antes, las pausas extrañas o las fluctuaciones en la voz se consideraban señales de alerta de que la voz de quien llamaba podría ser generada por IA. Sin embargo, con los avances de la IA, es posible que estas señales ya no estén presentes.

En lugar de intentar determinar si una voz es auténtica, te recomendamos buscar otras señales generales de alerta de estafa, según explicó a CNN el año pasado Hany Farid, profesor de la UC Berkeley y director científico de GetReal Security.

¿La persona al otro lado de la línea te da una fecha límite o te genera una sensación de urgencia? ¿Te pide que no cuentes a nadie lo que está sucediendo? ¿Te pide que transfieras grandes sumas de dinero de maneras inusuales? Estos son algunos de los tipos de preguntas que los expertos recomiendan tener en cuenta.

Las víctimas de este tipo de llamadas deben intentar contactar a sus seres queridos por otros medios, como mediante un mensaje de texto, llamándolos desde el teléfono de otra persona o contactando a alguien que sepa dónde están.

Deborah Del Mastro, la madre californiana que fue víctima recientemente de una estafa, declaró a ABC7 News que llamó a su hija solo después de enviar dinero a los estafadores. Su hija contestó enseguida y estaba en el trabajo. Las familias o los compañeros de trabajo también pueden establecer una “palabra clave” de precaución para verificar la identidad de cada uno. Debe ser una palabra o frase que solo conozca un pequeño grupo de personas y que no se pueda encontrar en internet.

“En definitiva, si sospechas que algo no anda bien, es mucho mejor que tu madre, tu hermano o un amigo se rían de ti por pensar que son robots”, dijo Ajder, “que tener que correr a un cajero automático”.

The-CNN-Wire

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