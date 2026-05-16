Identifican una nueva especie de dinosaurio gigante a partir de restos hallados en Tailandia

El descubrimiento de algunos huesos a la orilla de un estanque en Tailandia hace una década permitió identificar un nuevo…

El descubrimiento de algunos huesos a la orilla de un estanque en Tailandia hace una década permitió identificar un nuevo tipo de dinosaurio, de tamaño colosal, cuello y cola largos, y con una dieta vegetal.

Bautizado como “Nagatitan chaiyaphumensis” por investigadores de Tailandia y Londres, este reptil es el dinosaurio más grande jamás descubierto en el sudeste asiático.

Con un peso estimado de 27 toneladas métricas —o casi 60.000 libras—, medía aproximadamente 27 metros de largo, o casi 89 pies, de acuerdo con el estudio publicado el jueves en la revista Scientific Reports. Para contextualizar, un Tyrannosaurus rex grande habría pesado entre 4.000 y 6.800 kilogramos y medido más de 12 metros de largo.

Nagatitan chaiyaphumensis pertenecía a un grupo de dinosaurios conocidos como saurópodos, que fueron los animales más grandes que jamás hayan existido. Entre estos dinosaurios herbívoros, de cuello largo y patas gruesas, con un torso que contenía un enorme intestino, estaban el Diplodocus y el Brontosaurus.

El húmero, o hueso de la pata delantera, del dinosaurio recién descubierto medía 1,78 metros (casi 6 pies) de longitud, de acuerdo con un comunicado.

“No tenemos muchos especímenes de ese tamaño en Tailandia”, dijo a CNN el viernes el autor principal del estudio y paleontólogo Thitiwoot Sethapanichsakul, estudiante de doctorado en University College London.

“Cuando vi el húmero por primera vez, era más alto que yo, y eso fue bastante sorprendente”, continuó y añadió que el dinosaurio tiene aproximadamente el doble del tamaño de otra especie de saurópodo conocida en Tailandia.

El hueso de la pata figuraba entre varios fósiles descubiertos por un residente local a orillas de un estanque comunitario en el noreste de Tailandia en 2016, durante la estación seca, cuando el nivel del agua era más bajo.

Los restos óseos se hallaron durante trabajos de campo realizados en la zona entre 2016 y 2019, y en 2024 se llevaron a cabo excavaciones adicionales.

Los investigadores —de UCL y del Departamento de Recursos Minerales de Tailandia, la Universidad de Mahasarakham y la Universidad Tecnológica de Suranaree— realizaron escaneos 3D de los restos, que provenían de los huesos de las patas, la columna vertebral, las costillas y la pelvis del dinosaurio, antes de que los análisis revelaran que el animal era una especie previamente desconocida.

El término “naga” en el nombre de Nagatitan chaiyaphumensis hace referencia al nombre de una serpiente mitológica del folclore del sur y sureste de Asia. “Los nagas también suelen asociarse con el agua, y dado que el dinosaurio se encontró a orillas de un estanque comunitario, nos pareció muy apropiado que el nombre hiciera referencia a una serpiente gigante”, explicó Sethapanichsakul.

“Titán” hace referencia a los gigantes de la mitología griega y al tamaño del animal, mientras que “chaiyaphumensis” alude a la provincia tailandesa donde se descubrió el dinosaurio.

“Cumple una especie de promesa de la infancia”, dijo Sethapanichsakul, originario de Tailandia. “Que algún día le pondría nombre a un dinosaurio. Y quería que fuera de Tailandia”.

Según el estudio, Nagatitan probablemente vivió durante el final del Cretácico Temprano, hace entre 120 millones y 100 millones de años. Habría vivido junto a dinosaurios herbívoros más pequeños, de tamaño mediano, similares a los iguanodontes, así como “una especie de forma muy temprana de lo que llamaríamos ceratopsios, primos del Triceratops”, dijo Sethapanichsakul.

El entorno en ese momento era “muy seco y cálido”, dijo, y añadió que el sitio donde se encontró el dinosaurio representa una especie de sistema fluvial sinuoso que habría tenido “peces y tiburones de agua dulce, cocodrilos y tortugas”.

Sethapanichsakul comentó que cree que Tailandia posee “una de las mayores diversidades” de fósiles de dinosaurios en Asia, en parte debido a una gruesa capa de rocas sedimentarias de la Era Mesozoica, de hace aproximadamente entre 252 y 66 millones de años.

“Estas rocas están expuestas a menos lluvia y vegetación, lo que podría erosionar o destruir esos huesos”, agregó.

Se ha establecido un centro de investigación en el yacimiento del descubrimiento, explicó Sethapanichsakul, quien continúa trabajando con saurópodos del sudeste asiático.

Una reconstrucción a tamaño real del Nagatitan chaiyaphumensis se exhibe en el Museo de Thainosaurios en Bangkok.

The-CNN-Wire

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