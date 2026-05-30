Elecciones presidenciales de Colombia: ¿a qué hora abren las mesas y hasta cuándo se puede votar?

Los colombianos volverán a las urnas este 31 de mayo para elegir presidente y vicepresidente para el período 2026-2030. En…

Los colombianos volverán a las urnas este 31 de mayo para elegir presidente y vicepresidente para el período 2026-2030. En Colombia, la jornada electoral se realizará ese día, mientras que en el exterior las votaciones empezaron el lunes 25 de mayo y se extenderán hasta el domingo.

En Colombia, las mesas de votación abrirán a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 4:00 p.m., hora local. En el exterior, las votaciones estarán habilitadas en el mismo horario.

Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados para votar en estas elecciones presidenciales. Del total, 40.007.312 podrán sufragar en Colombia y 1.414.661 en el exterior.

La Registraduría Nacional instalará 120.527 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación en todo el país. En el exterior habrá 253 puestos habilitados en 67 países.

Según informaron la Registraduría y la Cancillería, durante la primera jornada de votaciones en el exterior se registró una alta participación en ciudades como Miami, Barcelona, Londres, Toronto y Buenos Aires.

Los ciudadanos pueden consultar el lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional, en la opción “Consulta”.

Para ejercer el derecho al voto, los ciudadanos deberán presentar la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital tanto en Colombia como en el exterior. Si el documento está en formato digital debe estar descargado y activado desde la aplicación oficial.

La Registraduría aclaró que no está permitido votar con contraseña, denuncio por pérdida del documento ni con ningún otro tipo de identificación diferente a la cédula autorizada para estas elecciones.

Además, la entidad reiteró que no serán válidas las capturas de pantalla, fotografías o imágenes guardadas en celulares como forma de identificación para sufragar.

En las elecciones, la Registraduría establece los horarios y mecanismos de votación, mientras que el Consejo Nacional Electoral actúa como órgano de control y regulación para que el proceso se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.