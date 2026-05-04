El crucero que enfrenta un brote mortal de hantavirus zarpó de Argentina. El virus en ese país tiene un capítulo traumático

El brote de hantavirus en un crucero ya dejó tres muertos. El barco zarpó desde Argentina, un país donde la…

El brote de hantavirus en un crucero ya dejó tres muertos. El barco zarpó desde Argentina, un país donde la enfermedad es endémica, como en muchas zonas del mundo, pero es también donde circula uno de los genotipos asociados a la transmisión humana de la infección del síndrome cardiopulmonar.

Los hantavirus se transmiten principalmente por inhalación de aerosoles cargados de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores infectados. Su incidencia ha aumentado en Argentina en las últimas décadas, pero la mayoría de los casos son aislados, según registros del Ministerio de Salud.

Los primeros casos fueron registrados en los años noventa y, desde entonces, la letalidad de la enfermedad disminuyó de un 60-70 % a un 30-40 % en los últimos años.

“Cambió mucho, ahora se conoce bien la epidemiología en sus lugares de afectación y también la vía de transmisión”, dijo a CNN Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Sin embargo, no existe una vacuna, por lo que la única forma de control es la prevención. Además, el tratamiento es paliativo con terapia intensiva. “Lo que no avanzó en todos estos años fue el tener antivirales específicos para ser tratado”, explicó Debbag.

Las infecciones representan una zoonosis emergente (con incidencia en aumento) debido a factores ambientales, habitacionales o turísticos. “Hay cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. En el caso de Argentina es muy claro, con los incendios (forestales) de la historia reciente, hace también que la fauna se movilice y busque otros lugares. También las poblaciones se van moviendo, empiezan a tener una exposición mucho mayor”, repasó el infectólogo.

A fines de 2018 y comienzos de 2019, un año antes de que el mundo conociera el covid-19, un pueblo de la Patagonia vivió lo que era el aislamiento obligatorio y el uso de mascarillas. En Epuyén, en la provincia de Chubut, hubo decenas de infectados por hantavirus y 11 muertos. Además de la estela psicológica, fue la evidencia más concreta sobre una hipótesis que se estudiaba desde hace varios años en el país: la transmisión del virus de persona a persona.

El brote de la variante virus Andes, uno de los 10 genotipos que circulan en el país, mostró cadenas de contagio entre contactos estrechos a partir de un evento disparador como lo fue una reunión social en el pueblo, lo que convirtió una posibilidad discutida en un hecho comprobado y operacional para la salud pública.

“Para transmisiones humanas es posible con una de las variables del tipo de virus que sí ha sido descrito hace unos años por primera vez en la Argentina. Es poco frecuente a nivel mundial, pero sí en Argentina, con la cepa Andes”, describió Debbag. Por ello, dijo que “es una posibilidad” que el brote del crucero sea con transmisión humana y destacó que dos de los fallecidos eran una pareja, lo que implica un contacto frecuente.

El buque MV Hondius zarpó el 20 de marzo de Ushuaia, conocida como la ciudad más austral del mundo, a unos 1.400 kilómetros de Epuyén. Oceanwide Expeditions, la compañía que opera el buque, detalló que tiene capacidad para 170 pasajeros y 71 miembros de la tripulación, incluido un médico, y declaró a CNN que actualmente está “centrada en la salud y la seguridad de los pasajeros y la tripulación” y que ofrecerá más información a medida que esta esté disponible.

“Cuando tenés un brote en un espacio con gente hacinada, hay que buscar la causa, cómo se generó, si había excretas contaminadas en el mismo crucero”, dijo a CNN el médico Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.

Determinar si la primera infección se produjo antes del embarque o durante el viaje es más complicado porque el período de incubación puede ser entre 7 y 45 días. Sin embargo, Teijero considera que es “altamente probable” que las infecciones se hayan producido a bordo. “Va a depender de la cantidad de contagios que se produzcan. Aparentemente, es difícil pensar que todos subieron contagiados”, señaló.

Que el brote se produzca en un crucero generó comparaciones con el caso del Diamond Princess, un buque que en febrero de 2020 vivió una pesadilla de contagios de coronavirus. Al respecto, Teijeiro dijo que el hantavirus, al ser de zoonosis, “no tiene nada que ver con la transmisión de enfermedades respiratorias”.

Por su parte, la OMS aclaró que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. “No hay motivo de alarma ni necesidad de imponer restricciones de viaje”, declaró el director de la Oficina Regional para Europa de la OMS, Henri Kluge, en un comunicado.

Teijeiro dijo que la prioridad es evaluar a todos las personas a bordo para saber cuál fue su itinerario en las últimas semanas, y hacer también “una revisión total” del crucero para investigar la posible presencia de roedores.

Debbag apuntó al respecto que es necesario conocer “cuál fue el recorrido que hicieron los pasajeros, si es que estuvieron en tierra, por dónde pasaron” antes de embarcar. “La otra opción es que en la carga o en el barco tuvieran al vector. O que estén en contacto con las heces, porque no es necesario estar cara a cara con el roedor”, agregó.

La provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina, no está identificada entre las áreas endémicas del país, como sí lo están provincias vecinas.

“No se registran casos confirmados de hantavirosis en la provincia desde que existen registros epidemiológicos. En Tierra del Fuego no existe evidencia concluyente sobre la presencia de reservorios con potencial de transmisión”, destacó el Ministerio de Salud local. Teijeiro explicó que, si bien el virus “puede ir adquiriendo distintas características e ir avanzando”, se suele desarrollar “en zonas más patagónicas, donde hay más sembrado y malezas”.

Teijeiro también destacó cómo los cambios en el turismo han modificado el alcance del virus. “Que cualquiera vaya a hacer turismo en una zona de riesgo, que no esté desmalezada, representa un peligro muy alto”. Debbag agregó: “Hay que ver si embarcaron directamente o si antes pasaron unos días en cabañas por el sur (en la Patagonia). Es tan claro como eso, solo nos falta una parte de la historia”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.