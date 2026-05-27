Drake supera el récord de Michael Jackson de más números 1 por un artista masculino solista

En el año en el que Michael Jackson ha vuelto a ser tendencia debido a la película biolgráfica “Michael”, que…

En el año en el que Michael Jackson ha vuelto a ser tendencia debido a la película biolgráfica “Michael”, que ha recaudado US$ 795 millones a nivel global, el cantante canadiense Drake derribó el martes uno de los récords del “Rey del Pop” al convertirse en el artista masculino con más canciones en el puesto número 1 en el ranking Billboard Hot 100, según la publicación.

Drake logró este hito con “Janice STFU”, su decimo cuarta canción que llega al número 1 de Billboard, impulsada por otra hazaña musical del rapero de 39 años: es el primer artista en tener los tres primeros álbumes en el ranking Billboard 200 en la misma semana.

Los nuevos álbumes de Drake, titulados “Iceman”, “Habibti” y “Maid of Honour” debutaron en los puestos 1, 2 y 3, respectivamente, en la lista Billboard 200 con fecha del 30 de mayo.

Es importante destacar que el récord de Drake es para un artista masculino, pues todavía es superado por una banda (los Beatles) y una artista femenina (Mariah Carey). Y por ahora, con 14 canciones, igual a Taylor Swift y a Rihanna.

Esta es la lista de músicos con más canciones en el puesto número 1 de la lista Billboard Hot 100, según la publicación:

Los Beatles: 20 canciones

20 canciones Mariah Carey: 19 canciones

19 canciones Rihanna: 14 canciones

14 canciones Taylor Swift: 14 canciones

14 canciones Drake: 14 canciones

14 canciones Michael Jackson: 13 canciones

13 canciones Madonna: 12 canciones

12 canciones The Supremes: 12 canciones

12 canciones Whitney Houston: 11 canciones

11 canciones Bruno Mars: 10 canciones

10 canciones Janet Jackson: 10 canciones

10 canciones Stevie Wonder: 10 canciones

The-CNN-Wire

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