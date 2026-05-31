De la Espriella da un batacazo en Colombia, pero Cepeda y Petro cuestionan los resultados preliminares

El candidato ultraderechista Abelardo De La Espriella dio la sorpresa este domingo en Colombia al ser el más votado en…

El candidato ultraderechista Abelardo De La Espriella dio la sorpresa este domingo en Colombia al ser el más votado en la primera vuelta y dejar en segundo puesto al oficialista Iván Cepeda, quien rechazó los resultados preliminares y pidió esperar la proclamación de las comisiones escrutadoras.

De la Espriella, abogado y empresario outsider, consiguió el 43,74 % con más de 10 millones de votos, según los resultados divulgados por la Registraduría, casi tres puntos por encima de Cepeda (40,9 %), quien hasta hace unas semanas era el gran favorito e incluso su campaña veía cercana la posibilidad de ganar en primera vuelta.

Con esa decepción, primero el presidente Gustavo Petro y luego el propio Cepeda salieron a cuestionar el conteo preliminar, sin presentar pruebas, y pidieron esperar el pronunciamiento de las comisiones de jueces que realizan el escrutinio vinculante.

De la Espriella, ante una multitud en Barranquilla, dijo que no permitirá que “se roben la voluntad del pueblo” y aseguró: “Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza”.

La segunda vuelta se realizará el 21 de junio.

El líder ultraderechista recibió rápidamente el apoyo de Paloma Valencia, del Centro Democrático, y del fundador de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe, luego de que la formación obtenga solo el 6,9 %, una cifra que de ser conseguida en su totalidad por De la Espriella lo llevaría a superar el 50 %.

En su discurso de celebración, De la Espriella también pidió que “Estados Unidos y los países democráticos vigilen” la segunda vuelta. El candidato se mostró en campaña cercano al Gobierno de Donald Trump, quien no intervino en el proceso electoral. La propuesta de achicamiento del estado lo acerca a otros líderes de la región como el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei o el chileno José Antonio Kast.

Al respecto, Cepeda criticó este domingo a Noboa por realizar, a su juicio, “una vulgar, abierta y descarada intervención” en el proceso electoral, luego de que el mandatario ecuatoriano anuncie un levantamiento de aranceles en una videollamada con De la Espriella.

Además, dijo que su rival en la segunda vuelta “representa el regreso al pasado” y a “la extrema derecha fascista”.

Tras una jornada electoral que transcurrió sin incidentes de consideración en un país marcado por la violencia armada, la controversia llegó por el lado de la política. Con un escenario quizás aún más polarizado de lo que ya se preveía, dos propuestas antagónicas se alistan para tres semanas de campaña en la búsqueda de ese puñado de votos que puede definir la balanza.

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