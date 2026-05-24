Alarma mundialista: Messi pidió el cambio y se fue al vestuario en la MLS, pero su entrenador llevó tranquilidad

A 17 días de que comience la Copa del Mundo de 2026, el astro argentino Lionel Messi encendió las alarmas…

A 17 días de que comience la Copa del Mundo de 2026, el astro argentino Lionel Messi encendió las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y, por supuesto, de todos los amantes del fútbol.

El delantero rosarino fue reemplazado en la electrizante victoria de su Inter Miami ante el Philadelphia Union este domingo, y si bien no hay parte médico, las imágenes generaron preocupación en los aficionados.

El “10” comenzó como titular el último encuentro de las Garzas antes de la pausa por el Mundial y todo transcurrió con normalidad hasta los 72 minutos de juego. Con el partido 4-4, el capitán de la Albiceleste se desentendió completamente de una jugada de ataque de su equipo y segundos más tarde se fue reemplazado a pedido suyo.

No se advirtió ningún golpe previo donde pudiera darse una lesión, pero, al salir del campo, Messi no fue al banco de suplentes, sino que se retiró directamente a los vestuarios, donde seguramente le realizarán los primeros estudios. La molestia parecía ser en el muslo izquierdo.

Consultado en conferencia de prensa, el entrenador del Inter Miami intentó llevar algo de calma a la situación, y dijo: “que yo sepa, todavía no tenemos informe sobre eso. Pero bueno, próximamente lo tendremos. Realmente está fatigado en ese sentido. Es de fatiga. Es la fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue”.

De confirmarse una lesión no podría caer en peor momento para el campeón del mundo, ya que el director técnico Lionel Scaloni deberá presentar la lista definitiva para la Copa del Mundo antes del 2 de junio. Argentina debutará en el torneo de la FIFA el martes 16 de junio, ante Argelia.

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