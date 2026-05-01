Alabama y Tennessee se suman a la oleada de estados del sur que buscan redistribuir distritos tras fallo de la Corte Suprema

Los gobernadores republicanos de Alabama y Tennessee anunciaron sesiones legislativas especiales la próxima semana para elaborar nuevos mapas de distritos…

Los gobernadores republicanos de Alabama y Tennessee anunciaron sesiones legislativas especiales la próxima semana para elaborar nuevos mapas de distritos congresuales, convirtiéndose así en los más recientes estados en actuar tras el nuevo debilitamiento de la Ley de Derecho al Voto por parte de la Corte Suprema.

“Tenemos la obligación con los habitantes de Tennessee de asegurar que nuestros distritos congresuales reflejen con exactitud la voluntad de los votantes de Tennessee”, declaró el gobernador de dicho estado, Bill Lee, en un comunicado el viernes; esto ocurrió apenas unas horas después de que la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, convocara a la legislatura estatal a reunirse nuevamente para debatir el establecimiento de elecciones primarias especiales tanto para los distritos de la Cámara de Representantes de EE.UU. como para los del Senado estatal “cuyas líneas fronterizas hayan sido alteradas por una acción judicial”.

Los anuncios ilustran la extraordinaria rapidez con la que algunos estados republicanos del Sur se están moviendo para aprovechar la decisión del alto tribunal y deshacerse de mapas previamente obligatorios diseñados para dar a los votantes de color la oportunidad de seleccionar a los candidatos de su preferencia.

Actualmente, los republicanos tienen una estrecha mayoría en la Cámara de Representes, y ambos partidos han librado durante meses una guerra de redistribución de distritos a mitad de década, de costa a costa, en un intento por arañar alguna ventaja partidista. Pero la última limitación de la Ley de Derecho al Voto ha desatado una carrera frenética para hacer más cambios antes de las elecciones intermedias en noviembre, particularmente en el sur, donde la legislación históricamente ha tenido un impacto significativo.

El fallo emitido el miércoles por la Corte Suprema —el cual anuló un distrito de mayoría negra creado en Louisiana— hace que resulte considerablemente más difícil impugnar los planes de redistribución de distritos bajo el argumento de que son discriminatorios. Este fallo constituye el paso más reciente dado por la mayoría conservadora del tribunal para desmantelar los pilares fundamentales de la histórica ley de derechos civiles de 1965.

Los críticos del uso continuado de la ley en la redistribución de distritos argumentan que el país ha superado su legado de discriminación racial que la motivó.

“El Alabama de 2026 no es el Alabama de principios de la década de 1960”, afirmó el el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, a Jake Tapper de CNN este viernes. “Es un nuevo tiempo y una era diferente”.

Las sesiones especiales también subrayan la presión que figuras republicanas nacionales y activistas del partido han ejercido sobre los gobernadores estatales en los últimos días.

Inmediatamente después de conocerse el fallo del alto tribunal, la gobernadora Ivey indicó que su estado no intentaría rediseñar sus líneas distritales. Actualmente, Alabama se encuentra bajo una orden judicial que prohíbe al estado realizar una redistribución de distritos hasta después del censo de 2030.

Sin embargo, Ivey y otros funcionarios han enfrentado una intensa presión para actuar. El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, presentó el jueves mociones solicitando al alto tribunal que actúe con rapidez para levantar las órdenes de suspensión, de modo que Alabama pueda proceder con la redistribución de distritos.

En un comunicado, Ivey dijo que está convocando la sesión especial, prevista para comenzar el lunes, con la esperanza de que el estado prevalezca en los tribunales. Alabama actualmente está representado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por cinco republicanos y dos demócratas, después de que los tribunales ordenaran la creación de un segundo distrito congresual con una población negra considerable.

A principios de esta semana, el presidente Donald Trump publicó en redes sociales que había hablado con Lee sobre un nuevo mapa en Tennessee. Cualquier redistribución de distritos en ese estado apuntaría al escaño del área de Memphis, ocupado por el representante Steve Cohen, el único demócrata que queda en la delegación congresional de Tennessee.

La Legislatura de Tennessee volverá a reunirse el martes.

Las elecciones primarias de Alabama están programadas actualmente para el 19 de mayo. Las primarias de Tennessee se celebrarán en agosto.

Las medidas adoptadas este viernes en estos estados llegan un día después de que funcionarios republicanos en Louisiana anunciaran que retrasaban las elecciones primarias del estado para la Cámara de Representantes, a pesar de que las papeletas para el extranjero ya han sido enviadas por correo. Funcionarios de Louisiana señalan que no contarán los votos emitidos en la elección del 16 de mayo para los escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, mientras la legislatura busca elaborar un nuevo mapa.

Votantes, organizaciones de derechos civiles y otros grupos han presentado impugnaciones legales, buscando bloquear el plan de Louisiana.

Funcionarios en otros estados controlados por republicanos en todo el sur también están enfrentando una intensa presión política para elaborar nuevos mapas de distritos.

Varios candidatos a la gobernación en Carolina del Sur han instado a los legisladores de la legislatura estatal —controlada por el Partido Republicano— a considerar nuevos límites distritales que tengan como objetivo la derrota del único demócrata del estado: el representante Jim Clyburn, quien cumple su decimoséptimo mandato. Anteriormente, la Corte Suprema previamente ratificó el actual mapa congresional del estado.

El gobernador republicano Henry McMaster declaró este viernes que sería “apropiado” que los legisladores “se aseguren de que el mapa de distritos congresionales de Carolina del Sur siga cumpliendo con todos los requisitos de la ley federal y de la Constitución de los Estados Unidos”.

La Legislatura de Carolina del Sur sigue en sesión. La elección primaria de ese estado es el 9 de junio.

Este titular y la historia fueron actualizados con detalles adicionales.

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