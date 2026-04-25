Un policía muerto y otro herido cuando un sospechoso abrió fuego en un hospital en Chicago, según autoridades

Un agente de policía de Chicago murió por disparos y otro resultó gravemente herido este sábado por un sospechoso de…

Un agente de policía de Chicago murió por disparos y otro resultó gravemente herido este sábado por un sospechoso de robo al que escoltaban dentro de un hospital, informó el superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling.

No está claro cómo el sospechoso —quien, según el hospital, fue sometido a un control con detector de metales al entrar y estuvo escoltado por agentes del orden en todo momento dentro de las instalaciones— logró hacerse con un arma de fuego. El superintendente declaró: “El asunto sigue bajo investigación”.

El presunto atacante huyó del lugar y, de acuerdo con informes, ingresó en una vivienda privada a varias manzanas de distancia, de acuerdo con WBBM, afiliada de CNN.

La policía y equipos SWAT rodearon rápidamente la casa y el sospechoso fue detenido, según WBBM. También se recuperó un arma, dijo Snelling.

Los agentes fueron trasladados al Centro Médico Advocate Illinois Masonic, a unos kilómetros de distancia, donde uno fue declarado muerto y el otro “está luchando por su vida”, dijo Snelling.

El ataque tuvo lugar en el Swedish Hospital de Endeavor Health, que fue puesto en confinamiento. El campus permanece cerrado “mientras las fuerzas del orden lideran la investigación”, indicó Endeavor Health. Los pacientes y los miembros del equipo del hospital están a salvo.

El incidente comenzó cuando el sospechoso fue llevado al departamento de emergencias para recibir tratamiento, de acuerdo con el Endeavor Health Swedish Hospital. A su llegada fue revisado con una varita detectora de metales y estuvo acompañado por las fuerzas del orden, señaló un portavoz del hospital.

Cuando se le preguntó sobre cómo el sospechoso obtuvo un arma de fuego, el superintendente dijo: “No puedo profundizar demasiado en eso, porque todavía está bajo investigación”.

El sospechoso había sido detenido originalmente por un presunto robo, añadió. Fue trasladado al hospital para “observación”, según Snelling.

Las autoridades no han identificado públicamente a los dos agentes, a la espera de notificar a sus familias. El agente que falleció tenía 38 años y llevaba 10 años en el departamento, mientras que el agente herido tiene 57 años y llevaba 21 años en la institución, de acuerdo con el superintendente.

Snelling lamentó “la pérdida de vida sin sentido de un agente que está ahí afuera intentando proteger la ciudad”.

“Estos son los peligros de la labor policial”, dijo. “Estos agentes lo saben, lo entienden, pero aun así lo hacen”.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, calificó el tiroteo de “tragedia” y agradeció a los agentes de policía de Chicago “por presentarse todos los días para la gente de esta ciudad”.

The-CNN-Wire

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