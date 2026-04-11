Un Picasso de US$ 1 millón se vendió por tan solo US$ 117

Una pintura del célebre artista español Pablo Picasso, valorada en más de US$ 1 millón, se vendió por el precio…

Una pintura del célebre artista español Pablo Picasso, valorada en más de US$ 1 millón, se vendió por el precio de una cena en París.

Ari Hodara fue el afortunado ganador del sorteo “1 Picasso por 100 euros”, que ofrecía a los participantes la oportunidad de llevarse a casa el “gouache” (pintura con base al agua) de Picasso de 1941 titulado “Tête de Femme”. El precio del boleto fue —tal como sugiere el nombre del concurso— de 100 euros, o unos US$ 117.

Se pusieron a la venta un total de 120.000 boletos, y la recaudación se donará a la Fundación para la Investigación del Alzheimer, que apoya la investigación clínica sobre esta enfermedad en toda Europa.

Hodara, quien compró el boleto ganador —el número 94.715— el pasado fin de semana, es un amante del arte de París que trabaja en la venta de software. Enterarse de que ahora es el propietario de un Picasso fue toda una sorpresa. “¿Cómo puedo comprobar que esto no es un engaño?”, preguntó por teléfono cuando Péri Cochin, una de las organizadoras del sorteo, le comunicó el resultado durante el evento, que se transmitió en directo. Ella cambió a videollamada y le mostró al público presente.

“¿Acaso se puede estar descontento por ganar un Picasso? No, no lo creo”, dijo Hodara entre risas.

“Cuando me llamó, pensé que era falso, que se trataba de ‘phishing’”, comentó a la CNN este miércoles, refiriéndose a la llamada de Cochin.

“Me quedé muy, muy sorprendido; fue muy emocionante”, añadió. “Es un sueño; nunca pensé que llegaría a poseer un Picasso. No está al alcance de mis posibilidades económicas. Normalmente, solo los vería en un museo”.

Hodara señaló que aún no ha decidido si, con el tiempo, intentará conservar la obra en su propio hogar. Por el momento, sin embargo, la pieza permanecerá a buen recaudo en la bóveda de Christie’s, la casa de subastas que organizó el sorteo.

Esta es la tercera edición de la campaña. La primera edición de “1 Picasso por 100 euros” se llevó a cabo en 2013, y los fondos se destinaron a la preservación de Tiro, una ciudad histórica situada en el sur del Líbano. Una segunda edición, celebrada en 2020, apoyó programas de acceso a agua potable e higiene durante el punto álgido de la pandemia de covid-19.

Olivier Widmaier Picasso, nieto del legendario artista español, comentó a Paula Newton, de la CNN, que su abuelo creó “Tête de Femme” en el mismo estudio donde pintó su obra maestra, el “Guernica”.

Asimismo, expresó su convicción de que la obra está infravalorada. “Vale mucho más de US$ 1 millón”, afirmó Widmaier Picasso; “por lo tanto, será realmente un gran premio”.

En el pasado, las obras de Picasso han alcanzado sumas asombrosas en las subastas. “Les Femmes d’Alger (Version ‘O’)” se vendió por más de US$ 179 millones en 2015.

La Opera Gallery, entidad que ha donado la pintura, señala que Pablo Picasso se encontraba en París cuando pintó “Tête de Femme”. La Segunda Guerra Mundial asolaba Europa y gran parte de Francia se hallaba bajo ocupación alemana.

“Tête de Femme” tiene unos 38 cm de alto por 25 cm de ancho. La expresión de la mujer, plasmada en distintas tonalidades de gris, aparece intencionadamente distorsionada, siguiendo el inconfundible estilo cubista de Picasso. Según la Opera Gallery, este gouache refleja un momento de introspección y de intenso trabajo de estudio por parte del artista. Widmaier Picasso cuenta que fue una amiga suya quien ideó la iniciativa “1 Picasso por 100 euros”.

“Ella consideró que se trataba de una visión moderna de la beneficencia, al ofrecer a la gente la oportunidad de adquirir una obra de arte auténtica de mi abuelo y, al mismo tiempo, participar en acciones humanitarias”, afirmó.

Widmaier Picasso cree que su abuelo habría respaldado la iniciativa “1 Picasso por 100 euros”.

“Mi abuelo fue un pionero en muchos aspectos”, señaló. “Creo que siempre mostró un gran interés por involucrarse en proyectos novedosos. Me atrevería a decir que, de vivir hoy, se habría sentido atraído por el video o, tal vez, por la inteligencia artificial”.

Widmaier Picasso había declarado que quien resultara ganador de la obra “Tête de Femme” tendría total libertad para hacer con ella lo que deseara. El ganador del primer sorteo, por ejemplo, decidió exponer su premio en un museo.

“El ganador puede hacer lo que quiera”, comentó. “Pueden conservarla en el salón de su casa, exhibirla en una exposición o incluso revenderla”.

Widmaier Picasso añadió que su abuelo habría estado de acuerdo en dejar la decisión en manos del ganador, ya que esa era precisamente su forma de actuar.

Relató que su abuela, Marie-Thérèse Walter —quien tenía apenas 17 años cuando Picasso inició una relación sentimental con ella—, fue colmada de obras de arte. En aquel entonces, el artista rondaba la cuarentena, estaba casado y tenía un hijo pequeño.

Los rasgos de Marie-Thérèse Walter quedaron plasmados en la obra de Picasso a lo largo de la década siguiente. Widmaier Picasso afirma que su abuelo le recompensó así por los años de inspiración que ella le brindó.

“Cuando mi abuelo regalaba una obra de arte, lo hacía para siempre”, explicó. “Era una decisión firme: ‘haz con ella lo que quieras’. Pablo regaló muchísimas obras a su compañera, y ella las conservó todas hasta el día de su muerte. Por eso, yo ofrezco todas las opciones posibles”.

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