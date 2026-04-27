Un nuevo ataque a los rituales que definen la democracia estadounidense

El atacante que supuestamente intentó atacar al gabinete del presidente Donald Trump durante una cena anual en celebración de la…

El atacante que supuestamente intentó atacar al gabinete del presidente Donald Trump durante una cena anual en celebración de la libertad de expresión puso de manifiesto la creciente violencia política que pone en peligro derechos fundamentales como estos.

El ataque perpetrado el sábado por la noche en el evento de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca siguió una tendencia de atacantes solitarios con motivos aparentemente políticos, cuyas acciones, en una época de indignación, amenazan rituales esenciales de la democracia estadounidense.

De confirmarse que Trump era el objetivo, este sería el tercer intento de asesinato en su contra en menos de dos años. La ola de asesinatos, ataques y amenazas contra figuras prominentes de ambos partidos pone de manifiesto los enormes riesgos inherentes a la vida pública.

El ataque del sábado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca creó una experiencia compartida inusual para Trump y la prensa después de que se produjeran disparos fuera del enorme salón de baile de un hotel de Washington y agentes de seguridad armados y equipos SWAT irrumpieran en el escenario y el suelo.

El presidente sugirió más tarde que había planeado criticar a los medios de comunicación que a menudo tacha de falsos, una postura que muchos críticos consideraron incompatible con su invitación. Pero mientras los invitados, vestidos de etiqueta, se escondían bajo las mesas, casi toda la élite del gobierno estadounidense y las principales figuras de los medios de comunicación se unieron, por una vez, en el miedo.

La amenaza percibida durante la cena, tanto para quienes ostentan el poder como para quienes deben supervisarlo, pone de manifiesto cómo la violencia —una constante en la historia de Estados Unidos— se está convirtiendo en una realidad cada vez más extendida en el siglo XXI. Esto genera dudas sobre si los elementos esenciales de la democracia, como la libertad de expresión, los discursos públicos y las campañas electorales tradicionales, pueden prosperar bajo un sistema de seguridad opresivo.

El domingo, Trump prometió que la violencia no debía prevalecer y que la cena debía reprogramarse, a pesar de acusar a la prensa de Washington de estar confabulada con los demócratas y de cubrirlo injustamente. “Díganles que se pongan manos a la obra y que deberíamos repetirla en 30 días”, declaró Trump a Norah O’Donnell de CBS en el programa “60 Minutes”. Añadió: “No es que quiera ir. Estoy muy ocupado; no lo necesito. Pero creo que es muy importante que la repitamos”.

Trump le dijo a O’Donnell que no estaba seguro de si la violencia política estaba empeorando. “Si nos remontamos 20, 40, 100, 200 o 500 años atrás, siempre ha existido. Hay asesinatos, heridos y víctimas”, afirmó. Sin embargo, acusó a los demócratas de fomentar un discurso de odio peligroso.

La experiencia del sábado por la noche es similar a la que viven muchos estadounidenses, ya que las grandes concentraciones y los días cotidianos en escuelas y universidades están marcados por el temor constante a los tiroteos masivos. Millones de extranjeros que presenciaron el caos televisado podrían preguntarse por la facilidad de acceso a las armas de fuego y la parálisis del debate público sobre el tema.

El ataque desencadenará de inmediato una importante investigación sobre la seguridad del presidente y sobre si es viable que los comandantes en jefe asistan a este tipo de concentraciones masivas. La presencia de casi todas las figuras importantes del gobierno el sábado también está siendo objeto de escrutinio. El vicepresidente JD Vance, por ejemplo, fue uno de los primeros funcionarios a quienes sacaron a la fuerza del escenario.

“Lo que realmente me llamó la atención… fue… la línea de sucesión”, dijo el representante republicano de Texas, Michael McCaul, a Dana Bash de CNN en el programa “State of the Union” el domingo. “Tenías al presidente y al vicepresidente en la mesa principal, ambos juntos, y al presidente de la Cámara de Representantes”, continuó McCaul. “Si hubiera explotado un artefacto explosivo, habrías dejado inconscientes al presidente, al vicepresidente y al presidente de la Cámara”.

La interrupción del sábado también suscitará dudas sobre la viabilidad de la fiesta anual en su formato y lugar actuales. Si el Servicio Secreto no hubiera detenido al atacante a las afueras del salón de baile, la magnitud del ataque podría haber sido terrible, dada la concentración de cientos de personas en mesas muy juntas. Si bien parece que el ataque fue obra de un lobo solitario, las implicaciones de un atentado terrorista más coordinado y organizado son demasiado graves como para siquiera considerarlas.

Luego están las repercusiones políticas específicas en Washington.

Los intentos de asesinato contra Trump en el pasado han contribuido a consolidar el apoyo de sus seguidores hacia el presidente. Los sucesos del sábado se produjeron cuando la base de apoyo del presidente estaba más fracturada que nunca en sus 11 años en la política, debido a la guerra con Irán y al escándalo de Epstein.

Los críticos también analizarán el potencial de otro acto de violencia para influir en el comportamiento del presidente. Trump ha insinuado que fue salvado por designios divinos tras un intento de asesinato en Butler, Pensilvania, durante la campaña presidencial de 2024. El sábado, en la Casa Blanca, Trump sugirió que fue atacado porque es una persona que genera “el mayor impacto” y se comparó con el presidente asesinado Abraham Lincoln.

Otra incógnita es si la actitud solícita de Trump hacia los periodistas se mantendrá tras el inusual encuentro social del sábado, en el que representantes de los medios de comunicación invitaron a funcionarios que han vilipendiado su trabajo y, en algunos casos, han utilizado el poder de la presidencia para intentar suprimirlo.

El fiscal general adjunto Todd Blanche declaró en el programa “State of the Union” que los primeros indicios apuntaban a que el presunto agresor, Cole Tomas Allen, de California, tenía como objetivo a miembros de la administración. Blanche añadió que era posible que Allen fuera acusado posteriormente de intento de asesinato del presidente.

El ataque frustrado formó parte de una creciente ola de violencia contra funcionarios públicos, además de los intentos de asesinato contra Trump. En 2011, la representante demócrata Gabby Giffords fue baleada en un ataque en Arizona que dejó seis muertos. En 2017, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, resultó herido en un tiroteo durante un entrenamiento del equipo de béisbol del Congreso.

En la mayor amenaza a la democracia estadounidense en décadas, los partidarios de Trump, enfurecidos por sus falsas afirmaciones de un fraude electoral, irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos y agredieron a agentes de policía el 6 de enero de 2021.

Paul Pelosi, esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue atacado en su casa por un hombre armado con un martillo en 2022. En junio del año pasado, la representante estatal de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo fueron asesinados. Y el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado en un terrible tiroteo durante un evento al aire libre en septiembre.

Tras cada ataque, activistas de ambos bandos se acusan mutuamente de ser los únicos responsables de la retórica violenta. Los liberales han acusado a Trump de poner en peligro a sus oponentes con su lenguaje. Él ha llamado a sus adversarios políticos “alimañas” y ha arremetido contra la prensa, calificándola de “enemiga del pueblo”. Los republicanos afirman que los demócratas fomentaron los intentos de asesinato contra Trump al argumentar que es un dictador.

La historia reciente sugiere que el trauma del sábado pronto se desvanecerá.

Pero a medida que se intensifica la campaña para las elecciones de mitad de mandato, y con un nuevo ciclo electoral presidencial que se desarrollará inmediatamente después, surgirá una nueva preocupación por la seguridad de los candidatos.

El representante demócrata Jared Moskowitz describió el domingo un complot frustrado en su contra que culminó con la condena de un votante a 25 años de prisión. El legislador de Florida afirmó que tales amenazas hacen que las familias se planteen la viabilidad de una carrera política. “Hablan de ello constantemente, como si ya fuera suficiente. Es hora de dedicarse a otra cosa”, declaró Moskowitz a Bash de CNN. “Muchas esposas realmente desean que sus cónyuges regresen a casa”.

Por un lado, el hecho de que el presunto atacante no lograra llegar al salón de baile significa que el incidente del sábado fue una operación de seguridad exitosa.

Sin embargo, surgen interrogantes sobre un evento en el que, por lo general, el público y los huéspedes del hotel se mezclan con los comensales en los vestíbulos y bares fuera del perímetro de seguridad. El presunto agresor, que compró sus armas legalmente, tenía una habitación en el hotel, según informaron las autoridades.

El sábado por la noche, se revisaron las entradas en la entrada del recinto del hotel, pero los invitados a la cena no pasaron por los detectores de metales, que son habituales en los eventos presidenciales, hasta que llegaron a los niveles inferiores del hotel, más cerca del salón de baile subterráneo.

Una opción sería que el Departamento de Seguridad Nacional declarara la cena anual como un evento especial de seguridad nacional, similar al Super Bowl o a una cumbre internacional. Sin embargo, esto implicaría nuevos costos y trastornos. Ya se están llevando a cabo conversaciones sobre la conveniencia de enviar a todos los altos funcionarios, especialmente al vicepresidente.

Trump aprovechó rápidamente el ataque para impulsar su plan de construir un salón de baile en la Casa Blanca , lo que ha generado controversia por su financiación y una batalla legal. “Es mucho más seguro. Es a prueba de drones. Tiene cristales antibalas. Necesitamos el salón de baile”, declaró el presidente el sábado.

Pero incluso las esperanzas más ambiciosas de Trump de contar con un lugar con capacidad para unos 1.000 invitados en una cena formal podrían no ser suficientes para la gala anual de prensa. El evento del sábado contó con más de 250 mesas con capacidad para 10 personas cada una.

Y celebrar el evento en la Casa Blanca alteraría su carácter. Los periodistas estarían en una propiedad del gobierno y, por lo tanto, serían invitados del presidente.

Y una cena dentro de la jaula dorada de un presidente implicaría que los valores y derechos en los que se basa la democracia ya no pueden celebrarse públicamente.

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