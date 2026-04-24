Un destructivo tornado azotó Oklahoma. Un nuevo patrón meteorológico traerá varios días consecutivos de fuertes tormentas

Varios tornados azotaron el centro de Estados Unidos el jueves, incluyendo un potente tornado que causó daños significativos y múltiples…

Varios tornados azotaron el centro de Estados Unidos el jueves, incluyendo un potente tornado que causó daños significativos y múltiples heridos en Oklahoma, dando inicio a un peligroso periodo de varios días de fuertes tormentas eléctricas en la región.

El jueves fue el primero de al menos cinco días consecutivos con considerable riesgo de fuertes tormentas eléctricas.

Se mantienen las amenazas de tornados de diversa intensidad hasta el lunes, así como el riesgo de fuertes ráfagas de viento y granizo.

Un potente tornado, grande y de lento desplazamiento, pasó por Enid, Oklahoma, el jueves por la noche. Enid se encuentra a unos 105 kilómetros al noroeste de Oklahoma City.

Un video de KOCO, afiliada de CNN, muestra importantes daños estructurales, vehículos volcados y escombros generalizados en el sureste de la ciudad después de que el tornado estuviera activo durante más de 30 minutos.

Al menos 10 personas resultaron heridas, aunque se cree que son leves, según informó KOCO, de acuerdo con la oficina de gestión de emergencias del condado de Garfield. CNN se ha puesto en contacto con la fuente para obtener más detalles.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron durante la noche mientras los equipos evaluaban los daños y acudían a los barrios afectados, incluyendo la comunidad de Gray Ridge y la Base de la Fuerza Aérea Vance. Un portavoz de la base informó a CNN que las autoridades están trabajando para localizar a todo el personal y evaluar los daños causados ​​por el tornado.

“Debido a las labores de restablecimiento del suministro eléctrico y de agua, la Base de la Fuerza Aérea Vance permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”, publicó la base en Facebook.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, declaró que habló con los líderes locales de Enid y que seguirá colaborando con ellos en la evaluación de los daños y la identificación de las necesidades.

“Les pido que se unan a mí en oración por la comunidad de Enid, que se ha visto gravemente afectada por el tornado de esta noche”, dijo Stitt en un comunicado en X.

Más tormentas eléctricas azotaron Enid aproximadamente una hora después de que el tornado se disipara, con fuertes lluvias y vientos racheados que complicaron las labores de búsqueda y rescate. En un momento dado, se emitió una alerta de inundación repentina para la ciudad tras el tornado.

El cambio en el patrón meteorológico que provocó las tormentas del jueves por la noche mantendrá elevado el nivel de amenaza de fuertes ráfagas de viento, granizo y tornados en el centro de Estados Unidos hasta principios de la próxima semana. El domingo y el lunes podrían ser los días más intensos de este periodo, pero el pronóstico depende de detalles clave.

Las amenazas del viernes se concentrarán principalmente sobre el bajo valle del Mississipi, donde rige un nivel de riesgo 2 de 5. El Centro de Predicción de Tormentas añadió el viernes por la mañana un área de riesgo de nivel 3 de 5, más reducida y centrada principalmente en el extremo noreste de Texas y el extremo sureste de Oklahoma.

El sábado se mantiene un nivel 3 de riesgo de tormentas severas (de 5 en 1), principalmente en Kansas y Oklahoma, incluyendo partes del área metropolitana de Oklahoma City y Tulsa. Las fuertes ráfagas de viento y el granizo de gran tamaño (posiblemente mayor que pelotas de golf) serán las principales amenazas de cualquier tormenta el sábado, aunque también existe la posibilidad de algunos tornados.

Es probable que las tormentas del sábado se formen a última hora de la tarde o por la noche. Es probable que las tormentas se desarrollen primero en partes del oeste de Kansas y Oklahoma antes de desplazarse hacia el este e intensificarse durante la noche del sábado.

El pronóstico se complica a partir del domingo: hay menos probabilidades de que se formen tormentas, pero las que se formen podrían ser muy peligrosas, y se mantiene un nivel 3 de riesgo (de 5 en 1), principalmente en Kansas. Habrá abundante energía para que las tormentas se intensifiquen rápidamente, pero cualquier tormenta necesita un pequeño impulso para comenzar a desarrollarse. Si ese impulso llega, podrían surgir tormentas eléctricas potentes a última hora de la tarde del domingo o a primera hora de la noche, y potencialmente convertirse en supercélulas, aunque probablemente no se extiendan por toda la región. Serían posibles vientos dañinos, granizo de gran tamaño y tornados.

Pero si ese impulso no llega, gran parte de esa energía atmosférica permanecerá sin aprovechar y podría contribuir a una amenaza mayor el lunes.

En parte debido a esta posibilidad, se mantiene un nivel 3 de riesgo de tormentas eléctricas severas para el lunes en partes de Iowa y Wisconsin, hasta Arkansas y Tennessee.

La amenaza de tormentas para el lunes depende en gran medida de lo que suceda el domingo, por lo que la intensidad que podrían alcanzar las tormentas y las áreas que podrían afectar se definirán con mayor precisión a medida que avance el fin de semana. En cualquier caso, toda la región debe prepararse para posibles ráfagas de viento dañinas, granizo y tornados, que podrían producir daños de categoría EF2 o superior.

Podrían producirse más días de tormentas eléctricas severas hasta mediados de semana, pero cualquier actividad dependerá nuevamente de lo que ocurra el domingo y el lunes.

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