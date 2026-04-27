El brote de tormentas mortales alcanza un punto álgido peligroso en el centro de Estados Unidos

Algunas zonas del centro de Estados Unidos se enfrentan a una grave amenaza de tornados y fuertes ráfagas de viento…

Algunas zonas del centro de Estados Unidos se enfrentan a una grave amenaza de tornados y fuertes ráfagas de viento generalizadas desde la noche del lunes hasta la madrugada del martes, mientras que un brote de tiempo severo que dura ya varios días entra en su sexto día con saldo de al menos una persona muerta.

Se ha emitido un aviso de riesgo de tormentas severas de nivel 4 sobre 5 en algunas zonas del Medio Oeste y del Sur Central, lo que indica una amenaza significativa de tornados intensos, de categoría EF3 o superior.

Las condiciones ambientales son muy favorables para la formación de tornados, pero las tormentas tardaron en formarse hasta la noche del lunes.

Vientos dañinos generalizados, granizo grande y tornados también amenazan a casi 40 millones de personas en una zona más amplia que se extiende desde el valle del Mississippi hasta el valle bajo del río Ohio, desde el lunes hasta la madrugada del martes, a medida que la ronda final de tormentas a lo largo de un frente frío se condensa en una línea de turbonada y avanza hacia el este.

Un tornado azotó varias localidades del condado de Clinton, Illinois, incluyendo Germantown y Carlyle, el lunes por la noche.

Según Timothy Schleper, director de Gestión de Emergencias del condado de Clinton, la tormenta causó daños en viviendas, derribó árboles y líneas eléctricas, y bloqueó carreteras.

La Cruz Roja Americana brindó asistencia a los damnificados. No se reportaron heridos ni fallecidos, y se espera que las evaluaciones de daños continúen el martes.

Poco antes de las 11:00 p. m. (hora central), el Servicio Meteorológico Nacional en Little Rock, Arkansas, emitió una alerta de tornado por situación particularmente peligrosa debido a un tornado destructivo que se observaba en Hanover, en el condado de Stone.

El tornado pareció permanecer en tierra durante aproximadamente 16 kilómetros, con escombros que se elevaban a gran altura y se retorcían en la parte posterior de la tormenta.

No se disponía de información inmediata sobre los daños, aunque CNN se puso en contacto con las autoridades locales.

Algunas zonas de Michigan y Wisconsin sufrieron daños a causa de un fenómeno meteorológico conocido como borrasca de estela, que consiste en un sistema meteorológico relativamente pequeño con una potente línea de vientos fuertes.

Las borrascas de estela se forman tras chubascos o tormentas eléctricas, como ocurrió después de que la lluvia azotara el Alto Medio Oeste el lunes por la mañana.

Un hombre de 39 años falleció en el condado de Kent, al oeste de Michigan, tras caerle un árbol encima durante una fuerte tormenta de viento el lunes por la noche, según informó la oficina del sheriff en un comunicado de prensa.

Amigos del hombre declararon a las autoridades que este les advirtió de la caída del árbol, una acción que, según ellos, les salvó la vida, añade el comunicado.

En la zona norte del condado se han registrado árboles y líneas eléctricas caídas, pero no se han producido otros heridos, declaró Scott Dietrich, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Kent.

Varias estructuras y un remolque también resultaron dañados tras la caída de árboles en el condado de Calhoun, en el centro-sur de Michigan, pero no se reportaron heridos, informó el director del centro de despacho, Michael Armitage.

Algunos operadores veteranos comentaron que fue uno de los mayores volúmenes de llamadas de su carrera, agregó.

Algunos de esos fuertes vientos también provocaron la caída de un árbol sobre la casa de Carson Kellogg en Milwaukee, Wisconsin. Estaba sentado en su sofá cuando escuchó un fuerte crujido.

“Salí corriendo del sofá porque pensé que me iba a golpear. Estaba realmente conmocionado”, declaró a CNN.

Wisconsin y Michigan, ambos azotados por fuertes vientos, registraron un total de más de 120.000 cortes de energía a primera hora de la tarde del lunes.

Si bien el suministro eléctrico se está restableciendo gradualmente en esos estados, cerca de 300.000 personas permanecían sin luz a primera hora del martes en todo el Medio Oeste debido a la magnitud del sistema meteorológico, de acuerdo con PowerOutage.us.

La amenaza surge tras varios días de condiciones meteorológicas adversas que ya han dejado una estela destructiva en partes de las Grandes Llanuras y el Sur, generando más de 50 informes de tornados desde el jueves.

Entre ellos se incluyen un violento tornado, clasificado preliminarmente como EF4, en Enid, Oklahoma, tornados mortales en el norte de Texas y múltiples alertas de tornado por situación particularmente peligrosa emitidas el domingo por la noche.

El martes aumenta el riesgo de tormentas severas hacia el este. Existe un nivel de riesgo de tormentas de nivel 3 sobre 5 desde Texas y Oklahoma hasta Misisipi, mientras que el nivel 2 sobre 5 se extiende hacia el sur del país.

Es probable que las ráfagas de viento destructivas representen la amenaza más generalizada, especialmente desde el noreste de Texas hasta el valle inferior del Misisipi.

Tampoco se descarta la posibilidad de granizo de gran tamaño y algunos tornados.

Un tornado violento arrasó Enid, Oklahoma, la noche del jueves, lo que provocó una rara emergencia por tornado y causó daños de categoría EF-4 en partes de la ciudad, con algunas zonas arrasadas.

El tornado de Enid, con vientos estimados entre 273 km/h y 281 km/h, fue el más fuerte en Estados Unidos desde junio de 2025. Al menos 10 personas resultaron heridas y unas 40 viviendas sufrieron daños, aunque las autoridades dijeron que no se reportaron muertes.

Tornados mortales golpearon el norte de Texas el sábado, incluido un tornado de categoría EF-2 cerca de Runaway Bay, a unos 128 km al noroeste de Dallas. Al menos dos personas murieron y viviendas e infraestructura resultaron dañadas, lo que desplazó a decenas de residentes y aumentó el saldo del brote de tiempo severo de varios días.

Esta noticia ha sido actualizada.

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